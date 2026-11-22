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Mitică Dragomir a dezvăluit ce salariu încasa în perioada în care conducea Liga Profesionistă de Fotbal. Fostul șef al LPF susține că primea lunar o sumă uriașă, care depășea inclusiv veniturile guvernatorului Băncii Naționale a României. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a explicat de ce beneficiază astăzi de o pensie mare și a făcut o mărturisire surprinzătoare despre afacerile sale: susține că nu a retras niciodată bani din firmele pe care le deține.

Ce salariu avea Dumitru Dragomir la LPF

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri spectaculoase despre veniturile sale din perioada în care se afla la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal. Invitat la „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al LPF a mărturisit că, în cei 21 de ani petrecuți în fruntea instituției, lunar de 30.000 de dolari. Potrivit spuselor sale, remunerația era chiar mai mare decât cea a guvernatorului Băncii Naționale a României.

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„Cât am fost la LPF, 21 de ani, am avut 30.000 de dolari salariu lunar, mai mult decât guvernatorul Băncii Naționale”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”. Fostul conducător al fotbalului românesc a explicat că veniturile ridicate din perioada activității profesionale au contribuit și la pensia pe care o încasează în prezent: „De asta am și pensie mare, de mă înjură toți. Unde îmi mai trebuiau mie să iau bani, că nu puteam să-i cheltui nici pe ăștia”, a continuat Dragomir.

Mitică Dragomir, dezvăluire despre afacerile sale: „Nu am luat niciun leu în decursul vieții!”

Pe lângă salariul de la LPF, Mitică Dragomir a vorbit și despre societățile comerciale pe care le deține. Fostul președinte al Ligii susține că are trei firme valoroase, înființate în urmă cu aproximativ 35 de ani, dar că nu a retras niciodată bani din acestea pentru cheltuielile personale.

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Dragomir a recunoscut că afirmația ar putea stârni neîncredere, însă a insistat că veniturile sale din funcțiile ocupate i-au fost suficiente: „Am de 35 de ani trei societăți milionare. Nu am luat din niciuna niciun leu în decursul vieții, nimic. O să zică lumea că mint, dar nu e așa”, a afirmat fostul șef al LPF. Acesta a explicat că salariul primit în fotbal era suficient de mare încât nu avea nevoie să folosească banii proveniți din afaceri: „Deci eu nu am luat un leu din societățile mele”, a insistat Dumitru Dragomir.

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Dumitru Dragomir spune că pensia îi asigură un trai de lux

Dumitru Dragomir a vorbit și despre , susținând că pensia proprie, alături de cea a soției, îi permite să ducă un trai foarte confortabil. Fostul președinte al LPF consideră că veniturile sale de acum sunt rezultatul activității profesionale desfășurate de-a lungul anilor.

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„Am ieșit după la pensie și mi-ajunge pensia mea și a nevestei pentru a trăi la un nivel mare. Atunci, am muncit pentru asta”, a declarat Dragomir. În același context, fostul conducător al Ligii a amintit și de perioada petrecută în Parlamentul României, unde a activat timp de opt ani: „Am fost la Parlament 8 ani, sunt singurul din opoziție în decursul istoriei post-decembriste în care am făcut o lege organică singur”, a susținut Dumitru Dragomir.