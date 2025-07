Ce salariu câștigă Bogdan, un tânăr de 27 de ani stabilit în Danemarca, în domeniul vânzărilor. Mulți români doar visează la suma asta

Ce salariu câștigă un tânăr de 27 de ani stabilit în Danemarca? Un român pe nume Bogdan a dezvăluit, în cadrul unui podcast, care e adevărul despre traiul din țara care ocupă locul al doilea (în 2024) în topul celor mai fericite state din lume.

ADVERTISEMENT

Ce salariu câștigă Bogdan, un tânăr de 27 de ani stabilit în Danemarca. Băiatul lucrează în domeniul vânzărilor

Bogdan Beck, un băiat de 27 de ani care a crescut în Danemarca, a povestit care sunt diferențele în ceea ce privește și țara sa adoptivă. Tânărul a absolvit o o facultate de business și administrație și, în prezent, lucrează în vânzări.

Bogdan a spus care a fost primul său salariu câștigat în Danemarca, precizând că taxele sunt destul de mari, comparativ cu cele de la noi, doar că în această țară unele servicii sunt cu adevărat gratuite, iar cei care cotizează la stat au foarte multe beneficii.

ADVERTISEMENT

Un alt lucru inedit pe care Bogdan l-a povestit în „Podcast Nefiltrat” este cum e organizat de acolo. Este complet diferit față de examenul maturității de la noi.

Bacalaureatul la danezi, complet diferit de cel românesc

„Nu se numește Bacalaureat, sunt examenele de încheiere a liceului. Sunt vreo cinci examene, două orale, trei scrise. Se trage la sorți, poți să ai istorie, dar poți să dai și din business/ economie. Am terminat cu 10 din 12. Notele sunt minus 3, cum ar veni 2, de neprezentare. 0 e un 4, cu ăsta ai picat. 0,2 e 5, nota de trecere, 4, 10 și 12.

ADVERTISEMENT

E un sistem cumva cum e și în America cu A, B, C, D. Eu când am auzit 0,2 sau -1 mă gândeam: și cum facem media? Am intrat la Business Administration & Management. E de stat, totul este gratuit. După facultate, am intrat într-o companie tech, o bancă digitală daneză, un soi de Revolut, identic modelul. Acolo am stat doi ani, am primit niște oportunități foarte bune. Am început într-o poziție, apoi partnership management apoi am fost lider de echipă”, a povestit Bogdan, tânărul stabilit de mic în Danemarca,

ADVERTISEMENT

Studenții sunt ajutați financiar de stat să își continue școala

Tot el a mai zis că uneori poate fi greu să găsești un job în această țară. În cazul său, au trecut 5 luni până și-a găsit job. În Danemarca, a mai relatat Bogdan, studenții primesc bani pentru a merge la facultate, fără să fie nevoiți să îi returneze în cazul în care nu reușesc să o absolve.

ADVERTISEMENT

„Dacă stai acolo cu părinții primești 200 de euro pe lună, iar dacă stai singur primești 800 de euro. Nu faci decât să mergi la școală. Dacă nu termini facultatea, aia a fost. Ei îți dau banii oricum”, a completat Bogdan.

Salarii medii de 3.000 de euro în vânzări

Și, totuși, ce salariu câștigă acum tânărul stabilit în Danemarca de atâția ani? Lucrează la o companie tech, iar primii săi bani băgați lunar în buzunar au fost 2.000 de euro după aplicarea taxelor, statul luând aproape 50% din venitul total.

„Sunt tot la o companie tech acum. Sunt international sales manager. Suntem doar în Scandinavia și intrăm și în Germania. Primul meu salariu a fost de 24.000 de coroane înainte de taxe, undeva la 2.000 și ceva de euro după taxe.

Îți estimezi venitul pe 2025, ei îți dau un tax-card. Impozitul e progresiv, cu cât câștigi mai mult, cu atât plătești mai mult. Dacă stai în Copenhaga impozitul pe salariu e diferit. Statul îți ia din salariu aproape 50%, fără cotizația la pensie, dar cu sănătatea inclusă.

Un salariu mediu din grupul meu e în jur de 40.000 de coroane daneze, deci vreo 5.500 de euro înainte de taxe, undeva la 3.000 de euro în mână”, a adăugat Bogdan.