Ce salariu fabulos are soția lui Dan Barna. ”Sunt singura banchiză care-i arată unde e față de mal!”

Până de curând vicepremier în guvernul Cîțu, din care a demisionat cu scandal, de pe 10 august, de când soția lui, Olguța, a născut primul copil al familiei, un băiețel.

”10 august si cea mai dorită notă de 10 pe care am primit-o vreodată. Această binecuvântare a venit astăzi în familia noastră”, a scris Dan Barna atunci pe Facebook, împărtășind cu prietenii lui virtuali marea veste.

Olguța Totolici, partenera de viață a politicianului, are 38 de ani și o carieră impresionantă în spate. Olguța a absolvit Facultatea de Drept, în 2004, apoi s-a perfecționat în domeniul juridic la Sorbona, unde a urmat două mastere.

Studii impresionante, salariu pe măsură pentru soția lui Dan Barna

în cadrul Universității Titulescu, încheindu-și cercetarea în domeniu cu un MBA în Marea Britanie, la Universitatea din Hull. Cu acest CV impresionant în dotare, Olguța Totolici s-a angajat imediat în țară, într-un job foarte bine plătit.

Astfel, în 2011, Olguța a fost recrutată de OMV Petrom, deținând funcția de Head of Reward & Respect Labour Litigation Department, funcție pentru care primește lunar suma de 29.000 lei, circa 6000 euro.

Fire discretă, Olguța Totolici interacționează virtual doar cu prietenii apropiați. În noiembrie anul trecut, însă, partenera lui Dan Barna a scris un mesaj interesant, pe marginea unui articol lecturat, în care vorbește și despre relația cu persoana iubită.

Soția despe Dan Barna: ”Sunt singura banchiză care-i arată unde e față de mal!”

”Nu citesc chestii siropoase si nici nu scriu prea multe chestii publice. Dar am primit acest articol de la o prietena cu comentariul “Zici ca e scris de tine”. Si m-a facut curioasa. E de citit. In ultimii ani, multa lume, in special femeile m-au intrebat cu compasiune cum rezist sau de ce suport asa ceva, iar barbatii m-au abordat cu glumita ”sa vorbesti si cu nevasta-mea””, și-a început mesajul soția lui Dan Barna.

”La inceput ma gandeam ca nu prea am ce sa fac de fapt, explicam mai pe larg ca sa sustii un om si sa-i fii alaturi inseamna sa nu-i freci ridichea cand vine seara acasa. Apoi cand lucrurile au devenit cu adevarat de nesuportat, cand crizele si roaller-coasterul politic au transformat omul de langa mine intr-un pilot semi-automat conectat in permanenta, am inteles cu adevarat ca ma am doar pe mine si ca el ma are tot pe mine. Că sunt singura banchiză care-i arată unde e față de mal!”, a continuat Olguța Totolici.

Olguța, soția lui Dan Barna: ”Ne salvează armonia și cinci minute petrecute împreună!”

”Ca daca si eu ii dau in cap nu are ce sa mai astepte de la altii. Ca atunci cand suntem amandoi obositi si stresati de la munca ne salveaza armonia si cinci minute petrecute impreuna cu drag, de multe ori in liniste, chiar daca da gunoiul pe afara”, a punctat plastic partenera de viață a politicianului.

”Ca un compliment, un zambet si un multumesc, un te rog frumos si magicul in cazul nostru “cand ai tu timp” aduc inmiit mai mult decat orice repros, ton ridicat. Poate ca nu fac ei cate am vrea sa facem, nu se imbraca dupa ultima moda, nu petrec ore la sala, dar trebuie sa intelegem ca sunt diferiti si daca tot am decis sa ne petrecem viata impreuna sa o petrecem frumos”, a încheiat mesajul soția lui Dan Barna.