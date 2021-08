Ce salariu fabulos primește fata lui Mugur Isărescu! Lăcrămioara este directoare la IBM

Mugur Isărescu (72 de ani) este echivalentul eternității în postul de guvernator al Băncii Naționale a României, funcție pe care o ocupă din septembrie 1990, adică de aproape 31 de ani. Între 22 decembrie 1999 și 28 decembrie 2000 a îndeplinit și funcția de premier al României, pe finalul mandatului de președinte al țării al lui Emil Constantinescu.

Căsătorit din 1975 cu Elena, Mugur Isărescu este tată a doi copii, Ileana Lăcrămioara (44 de ani) și Costin (34 de ani), care au avut cariere diametral opuse.

Costin a avut o tinerețe agitată, pigmentată cu petreceri selecte și escapade amoroase răsunătoare, Isărescu jr. găsindu-și finalmente împlinirea în brațele Olgăi, după ce apăruse pe prima pagină a tabloidelor în compania generoasă a Danielei Crudu.

Băiatul Costin se ocupă de vinuri, fata Ileana scoate bani din IT

Pentru a-și liniști băiatul, . Rezultatele nu au întârziat să apară, juniorul reușind să contribuie la întărirea brandului Isărescu, într-o remarcabilă ascensiune pe piața vinurilor autohtone.

Ileana Lăcrămioara a fost dintotdeauna feblețea guvernatorului Băncii Naționale. Fata lui Mugur Isărescu a absolvit Academia de Studii Economice în 1998, apoi a studiat la prestigioasa Universitate Harvard pentru un MBA (2002-2004).

Ileana Lăcrămioara este șefa programului IBM pentru Europa de Sud-Est

După un an petrecut la departamentul financiar al IBM (2001-2002, Viena), Lăcrămioara a trecut Atlanticul, angajându-se la un fond de investiții cu sediul la New York (2004-2006). La o altă corporație, axată pe management financiar, fata lui Isărescu a operat din 2006 până în 2011.

Ultimul deceniu a prins-o pe Lăcrămioara Isărescu în postura de șefă a programului guvernamental pe care firma IBM l-a implementat în Romania și în alte țări ale Europei sud-estice. Pentru acest job, fata guvernatorului BNR încasează lunar în jur de 15.000 de euro, la care se adaugă un pachet anual foarte avantajos de îndeplinirea a obiectivelor firmei.

Priceperea în afaceri a Lăcrămioarei Isărescu nu s-a construit numai pe succese. De exemplu, proiectele ei în activităţi de servicii și suport pentru întreprinderi s-au dovedit modeste, ca și activitatea ei la agenția de publicitate la care a fost asociată.

Fata lui Mugur Isărescu a fost logodită cu Lucian Croitoru

Iată ce scria presa economică autohtonă, în 2015, despre una dintre activitățile fetei lui Mugur isărescu, care se implicase la vremea respectivă în dezvoltarea unui proiect imobiliar ambițios, generat de firma RomReal.

”RomReal, firma inregistrata in Bermude, are capital norvegiano-britanic si urma sa dezvolte proiecte imobiliare in Romania prin intermediul firmei Westhouse. Compania avea inainte de criza planuri marete pe piata imobiliara din Romania si investitii de 1,5 miliarde de euro. Criza i-a prins pe investitori fara incasari si peste 50 de milioane de euro ingropate in terenuri”.

Pe plan sentimental, și consilier pe probleme de politica monetară al guvernatorului Băncii Naționale a României. Pe 15 octombrie 2009, Croitoru a fost propus premier de președintele Traian Băsescu, dar guvernul său nu a fost validat de Parlament.