Ce salariu i-a dat Rotaru lui Cârțu la Universitatea Craiova: ”Mihai are buzunarele închise cu mine”

, în urmă cu o săptămână, pentru funcția de președinte onorific la Universitatea Craiova. Cârțu a fost întrebat de jurnalistul Horia Ivanovici ce salariu primește de la Rotaru.

Sorin Cârțu, despre salariul oferit de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova

Noul oficial al oltenilor a evitat să îi dea detalii moderatorului emisiunii FANATIK SUPERLIGA. A spus însă amuzat că Rotaru a avut în relația cu el mereu ”buzunarele închise”, pentru că îi cunoaște atașamentul față de Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu a recunoscut că nu muncește la Craiova gratuit. El a afirmat însă că la echipa sa de suflet mereu a primit mai puțini bani decât ar fi meritat și că a negociat bine doar când s-a aflat la alte cluburi.

”De ce râzi (n.r.- către Horia Ivanovici), că ești prietenul lui Mihai? Nu știi că mereu cu mine are buzunarele închise. (Dănuț Lupu: ca președinte onorific nu ai salariu). Bravo, tu știi că nu mă alătur nicăieri pro bono.

Dar omul știi cum e la negocieri. ‘Stai că nea’ Sorin…’ Mă știe pe mine cum sunt cu Universitatea Craiova. (Horia Ivanovici: Nu ți-a dat 14.000 de euro pe lună, ți-a dat 12.000). Eu am fost bun la negocieri când am fost în altă parte.

Când am fost la Craiova, am fost întotdeauna sub ceea ce merit”, a spus Sorin Cârțu, în cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea

Distracție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

A urmat apoi un scurt dialog, tot în spirit de glumă, între moderatorul Horia Ivanovici, Sorin Cârțu și Dănuț Lupu. Directorul FANATIK i-a spus lui Cârțu să cotizeze și el, din moment ce a ajuns ”la putere”, devenind președintele onorific al Universității Craiova.

Ivanovici și Lupu s-au amuzat ulterior pe seama ”zgârceniei” lui Sorin Cârțu. În acel moment, oficialul oltenilor a dat dovadă că are simțul umorului și le-a răspuns cu o autoironie jurnalistului și fostului fotbalist.

Dialogul care a stârnit râsete între Horia Ivanovici, Sorin Cârțu și Dănuț Lupu

Horia Ivanovici: A știut Rotaru cum să te scoată de la FANATIK, a găsit până la urmă soluția.

Sorin Cârțu: Da, astăzi e ultima emisiune, ultima apariție.

Horia Ivanovici: Tu iei ditamai cașcavalul. Bagă-mi și mie ceva pe Revolut. Când erai în opoziție, eu te-am chemat la mine. Am fost băiat. Acum că ai ajuns la putere, dă și tu ceva.

Sorin Cârțu: Vedem!

Horia Ivanovici: Zice de Rotaru că are buzunarele cusute.

Dănuț Lupu: Nea’ Sorin are trening fără buzunare.

Sorin Cârțu: Din greșeală, Dănuț, am vărsat o cutie cu piuneze în buzunare.

