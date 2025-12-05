Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița. De ce clauza de reziliere se poate dubla. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt a rămas fără antrenor după ce înțelegerea cu Marius Măldărășanu a ajuns, de comun acord, la final. Daniel Oprița este favorit să preia locul tehnicianul pe banca sibienilor, iar FANATIK a aflat ce oferă conducerea formației din SuperLiga.

Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița

, iar formația sibiană îi caută înlocuitor. Favorit să preia banca tehnică este Daniel Oprița, însă situația nu este deloc facilă.

Interesant este faptul că Daniel Oprița este legat de CSA Steaua printr-o clauză de reziliere de 50.000 de euro, iar FC Hermannstadt se vede obligată să achite această sumă dacă ajunge în cele din urmă la o înțelegere cu antrenorul „militarilor”.

FANATIK a aflat că FC Hermannstadt i-a oferit lunar lui Daniel Oprița un salariu de 10.000 de euro, iar obiectivul principal este evitarea retrogradării. Actualul antrenor de la CSA Steaua a anunțat în dese rânduri că vrea să fie „principal” în SuperLiga, iar clubul sibian este fără doar și poate o opțiune de luat în calcul.

De ce s-ar putea dubla clauza de reziliere a lui Daniel Oprița

Nu doar Daniel Oprița are o clauză de reziliere la clubul din Ghencea. În mod normal, o despărțire dorită de antrenorul „militarilor” ar costa 50.000 de euro, CSA Steaua fiind o formație finanțată din bani publici, iar o altă variantă nu intră în calcul.

Ei bine, Daniel Oprița vrea să meargă la viitoarea sa formație și cu antrenorul său secund. FANATIK a aflat faptul că Fănel Nofitovici are, la rându-i, o clauză de 50.000 de euro, iar calculele se complică în acest punct.

Cum Fănel Nofitovici nu este antrenorul principal al echipei, situația, cel puțin pe hârtie, ar părea mai complicată, însă FC Hermannstadt vrea să îi ofere toate condițiile de performanță lui Daniel Oprița.

FANATIK a aflat faptul că formația sibiană are un buget de 200.000 de euro pentru tot staff-ul lui Daniel Oprița. Dacă s-ar achita 100.000 de euro doar pe clauzele de reziliere, atunci ar rămâne 100.000 de euro pentru Oprița și oamenii săi de încredere.

Fănel Nofitovici a confirmat negocierile cu FC Hermannstadt

În decursul zilei de joi, . Antrenorul secund mărturisea că nu este nimic clar, iar clauza de reziliere a „principalului” era un impediment.

„Există într-adevăr discuții, dar deocamdată nu e nimic clar. Nu s-a perfectat nimic. Pot să vă spun că în acest moment acea clauză e singurul impediment”, a declarat Fane Nofitovici în exclusivitate pentru FANATIK.