Sport

Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița. De ce clauza de reziliere se poate dubla. Exclusiv

FC Hermannstadt se află în discuții avansate cu Daniel Oprița, antrenor ce este foarte aproape să o părăsească pe CSA Steaua. FANATIK a aflat ce salariu îi oferă sibienii tehnicianului.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
05.12.2025 | 08:00
Ce salariu ii ofera Hermannstadt lui Daniel Oprita De ce clauza de reziliere se poate dubla Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce salariu i-a oferit FC Hermannstadt lui Daniel Oprița. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FC Hermannstadt a rămas fără antrenor după ce înțelegerea cu Marius Măldărășanu a ajuns, de comun acord, la final. Daniel Oprița este favorit să preia locul tehnicianul pe banca sibienilor, iar FANATIK a aflat ce oferă conducerea formației din SuperLiga.

Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița

Marius Măldărășanu și-a încheiat acordul cu FC Hermannstadt, iar formația sibiană îi caută înlocuitor. Favorit să preia banca tehnică este Daniel Oprița, însă situația nu este deloc facilă.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că Daniel Oprița este legat de CSA Steaua printr-o clauză de reziliere de 50.000 de euro, iar FC Hermannstadt se vede obligată să achite această sumă dacă ajunge în cele din urmă la o înțelegere cu antrenorul „militarilor”.

FANATIK a aflat că FC Hermannstadt i-a oferit lunar lui Daniel Oprița un salariu de 10.000 de euro, iar obiectivul principal este evitarea retrogradării. Actualul antrenor de la CSA Steaua a anunțat în dese rânduri că vrea să fie „principal” în SuperLiga, iar clubul sibian este fără doar și poate o opțiune de luat în calcul.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

De ce s-ar putea dubla clauza de reziliere a lui Daniel Oprița

Nu doar Daniel Oprița are o clauză de reziliere la clubul din Ghencea. În mod normal, o despărțire dorită de antrenorul „militarilor” ar costa 50.000 de euro, CSA Steaua fiind o formație finanțată din bani publici, iar o altă variantă nu intră în calcul.

ADVERTISEMENT
E gata! Simeone i-a dat
Digisport.ro
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan

Ei bine, Daniel Oprița vrea să meargă la viitoarea sa formație și cu antrenorul său secund. FANATIK a aflat faptul că Fănel Nofitovici are, la rându-i, o clauză de 50.000 de euro, iar calculele se complică în acest punct.

Cum Fănel Nofitovici nu este antrenorul principal al echipei, situația, cel puțin pe hârtie, ar părea mai complicată, însă FC Hermannstadt vrea să îi ofere toate condițiile de performanță lui Daniel Oprița.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat faptul că formația sibiană are un buget de 200.000 de euro pentru tot staff-ul lui Daniel Oprița. Dacă s-ar achita 100.000 de euro doar pe clauzele de reziliere, atunci ar rămâne 100.000 de euro pentru Oprița și oamenii săi de încredere.

Fănel Nofitovici a confirmat negocierile cu FC Hermannstadt

În decursul zilei de joi, Fănel Nofitovici a confirmat interesul celor de la FC Hermannstadt pentru Daniel Oprița și staff-ul său. Antrenorul secund mărturisea că nu este nimic clar, iar clauza de reziliere a „principalului” era un impediment.

„Există într-adevăr discuții, dar deocamdată nu e nimic clar. Nu s-a perfectat nimic. Pot să vă spun că în acest moment acea clauză e singurul impediment”, a declarat Fane Nofitovici în exclusivitate pentru FANATIK.

Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad:...
Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad: „Jalnic. Nu poți să arăți așa”
Neluțu Varga l-a pus la punct instant pe Louis Munteanu: „În locul lui...
Fanatik
Neluțu Varga l-a pus la punct instant pe Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea!”
Eugen Neagoe și-a mitraliat jucătorii după Petrolul – U Craiova 0-4: ”E deranjant...
Fanatik
Eugen Neagoe și-a mitraliat jucătorii după Petrolul – U Craiova 0-4: ”E deranjant când nu poți să dai un șut, să faci o preluare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști!...
iamsport.ro
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști! E o țață, o spoială de cultură de cea mai joasă speță, un om care nu se pricepe la nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!