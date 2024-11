Ce salariu lunar are un medic primar de la Ambulanța Gorj, serviciul care nu a putut trimite nicio salvare în cazul băiatului mort la Târgu Jiu

Unul din elementele care au condus la tragedia de la Târgu Jiu, acolo unde un băiat de 16 ani ajuns la Spitalul Județean de Urgență și-a pierdut viața după ce medicul de gardă a susținut că nu-l poate opera în lipsa altor cadre medicale de specialitate, a fost lipsa personalului medical de la Serviciul de Ambulanță Gorj. Principalul mijloc al autorităților în ceea ce presa a numit generic „criza medicilor” a fost o majorare salarială considerabilă.

Serviciul de Ambulanța Gorj are doar 3 medici

Lipsa personalului medical poate fi indicată drept una din cauzele sistemice ce , și unde singurul medic chirurg de gardă a refuzat să-l opereze pe băiat pentru că nu are competență pediatrică. După refuzul acestuia, spitalul a încercat transferul băiatului la spitalul din Craiova, însă Serviciul de Ambulanță Gorj, la rândul său, a precizat că nu are un medic pe care să-l trimită la acest caz.

Lipsa cadrelor medicale este evidentă și la Serviciul de Ambulanță din Gorj. Directorul instituției ne-a comunicat că, dintr-un total de 13 medici, are la dispoziție (pentru a-i trimite pe teren, cu ambulanțele) doar șase medici, dintre care doar trei sunt angajați cu normă întreagă la SJA Gorj.

„Dintr-un total de 13 medici, cinci au acte medicale prin care nu pot urca în ambulanță, și prin urmare lucrează în dispecerat. Mai rămân opt, din care doi au contractele suspendate temporar la cerere. Din cei șase, doi sunt cu jumătate de normă, unul are contract doar pentru gărzi, adică nu este angajatul nostru, ceea ce înseamnă că avem la dispoziție doar trei medici angajați cu normă întreagă în cadrul SJA Gorj.

Pe de altă parte avem nevoie de medici și în dispecerat. Ei sunt cei care preiau apelurile. Ba chiar am mai avea nevoie de încă doi medici și aici”, a declarat, pentru FANATIK, Tiberiu Tătaru, managerul interimar al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, care a subliniat că serviciul pe care-l conduce ar mai avea nevoie de alți 7 medici pentru a putea acoperi toate gărzile.

Acesta a precizat că, , dispeceratul de la Ambulanță a comunicat că nu au un medic pentru a trimite ambulanța la spitalul din Craiova.

„Medicul de la dispecerat a comunicat că nu există un medic. Soluția ar fi fost să trimită un medic de la Spitalul Județean Târgu Jiu pe ambulanță, așa cum au mai făcut în trecut. Din păcate, s-a preferat soluția cu chemarea unei ambulanțe din Dolj, care a durat mult prea mult”, a mai precizat acesta.

Medicii de la Ambulanța Gorj, plătiți cu mii de euro lunar

Lipsa personalului de la un astfel de serviciu de bază este cu atât mai șocantă cu cât medicii care lucrează aici reușesc să câștige lunar și câteva mii de euro. În fapt, grila salariilor plătite de SAJ Gorj în luna septembrie a acestui an arată că un medic primar ajunge la un venit lunar brut de peste 42.000 lei, ceea ce echivalează cu aproape 25.000 lei net, deci 5.000 de euro lunar.

Concret, în luna septembrie au fost pe statele de plată la SAJ Gorj cinci medici primari, care au avut un salariu de bază de 18.770 lei, la care s-a adăugat sporul pentru condiții de muncă, spor ce a variat între 8.900 lei și 11.600. De aici rezultă un salariu brut de 30.398 lei, ceea ce echivalează cu un salariu net de 17.782 lei.

La această sumă însă se mai adaugă o serie de sporuri nete. Un spor de tură de 1.100 lei, un spor pentru orele lucrate în weekend și de sărbătorile legale, alți 2.600 lei, plus orele de gardă, alți 4.500 lei, plus orele de gardă de sărbători și în weekenduri, alți 2.800 lei, plus o indemnizație fixă de 1.000 lei, introdusă în 2023. În total 12.000 lei care se adăugă la cei 17.000 lei, de unde rezultă un venit lunar net de 29.000 lei, în cazul celui mai bine plătit medic de la SAJ Gorj.

În luna septembrie au mai figurat pe statele de plată alți trei medici, doi specialiști și unul primar, toți cu jumătate de normă. În cazul acestora, venitul lunar a fost de aproape 9.000 lei, în condițiile în care nu au beneficiat decât de sporul pentru ture. Spre comparație, salariul managerului general a fost de 22.196 lei, salariul de bază, plus sporul pentru condiții de muncă de 9.822 lei, de unde rezultă un salariu net lunar de 18.730 lei.

Directorul Serviciului de Ambulanță Gorj spune că lipsa medicilor vine și din cauză că majoritatea preferă să lucreze în Unitatea de Primiri Urgențe, acolo unde cerințele sunt similare, dar salariile mai mari.

„Majoritatea medicilor preferă să meargă să lucreze în UPU. Câștigă mai bine acolo, pentru că au sporuri mai mari și nici nu trebuie să lucreze pe ambulanță. Lipsa medicilor din serviciile de ambulanță este un fapt general, valabil pentru toată țară. Comparativ cu alte județe, noi la Gorj chiar stăm bine.

Probleme cu care se confruntă Serviciile de Ambulanță sunt cunoscute la minister. Noi avem întruniri trimestriale și comunicăm în permanentă cu ministerul, cu secretarii de stat. Am spus aceste probleme de fiecare dată. Această problemă este cunoscută la nivelul ministerului. Soluția cu care au venit ei, în urmă cu câteva luni, a fost să majoreze numărul de locuri la Rezidențiat. Până când aceștia vor ajunge în sistem suntem nevoiți să apelăm la măsurile stabile în legislație în cazul în care nu avem medici pe tură. Adică chemăm un elicopter întâi, dacă acesta nu este disponibil sau nu poate ateriza, apelăm la medicii de pe tură din spitalul care solicită și are urgența, sau a treia variantă, de a chema o ambulanță dintr-un județ limitrof”, a mai declarat, pentru FANATIK, Tiberiu Tătaru.