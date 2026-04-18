Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”

Vineri, 10 aprilie 2026, sportul românesc l-a sărbătorit pe Leonard Doroftei, unul dintre cei mai mari boxeri pe care i-a dat România în ultimele trei decenii. ”Moșul” a împlinit 56 de ani. Acesta se află din nou în țară, după o experiență de câțiva ani peste ocean, în Canada. Ce salariu primea aici legendarul boxer.

Leonard Doroftei dezvăluie ce salariu avea când trăia în Canada

În urmă cu o jumătate de deceniu, mai exact în 2019, cel poreclit ”Moșu” lua o decizie radicală, care a surprins pe toată lumea. Doroftei decidea să plece alături de familie în Canada. Viața fostului mare campion la box nu a fost deloc ușoară departe de casă. Peste doar un an, în 2020, pandemia de Covid-19 a pus stăpânire pe planetă.

La mii de kilometri de casă, Doroftei a făcut ceea ce știa cel mai bine. S-a axat pe antrenorat, însă s-a lovit și de greutățile pandemiei, când sălile s-au închis. Cu toate acestea, campionul român a continuat să antreneze într-un spațiu improvizat, cu un singur sac de box. ”Moșul” a trecut prin momente de epuizare extremă din punct de vedere fizic. Acesta a dezvăluit că îi tremurau mâinile și abia putea mânca, dar a făcut totul ”cu sufletul”.

În Canada, pentru munca pe care o presta, lunar destul de consistent. Acesta a dezvăluit suma, în 2024, pe când încă locuia acolo. ”Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni (3.400-4.000 de euro). Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea.”, dezvăluia fostul mare campion de box, cu doi ani în urmă, conform .

”Moșul” Doroftei dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România a fost numit ”cerșetor”

Tot în anul plecării din țară, Doroftei spunea că a luat această decizie și în urma unor episoade dureroase pe care le-a trăit în România. Conaționali de-ai săi, din presă, ar fi scris despre marele campion că este ”cerșetor”. ”Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc.

M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui. A trebuit să fac o schimbare, dar decizia a fost rea, le-am schimbat iar viața copiilor, i-am dus în altă lume. Doar că ei mă iubesc, suntem o familie și au înțeles. O perioadă, probabil. Va trebui să iau o decizie cât de curând”, afirma Doroftei, pentru .

Ce face Leonard Doroftei după revenirea în România

. Revenit în țară, acesta are planuri mari. Visul său este să-i găsească pe urmașii lui, adică viitori campioni mondiali în ring, așa cum a fost și el în anii 2000. ”Moșul” are acum un atelier de box în București. ”Acum sunt mai nebun decât am fost ca sportiv. Gândește-te că atunci făceam o oră antrenament dimineața, o oră și jumătate, seara. Iar acum fac patru-cinci ore dimineața, patru-cinci ore seara. Și muncesc nonstop, țopăi nonstop. Când eram sportiv ziceam că de abia aștept să scap de box, să nu mai văd sala. Acum muncesc ca un nebun să evoluez în fiecare zi”, a declarat Leonard Doroftei, conform .

Născut la Ploiești, fostul mare boxer a bifat 239 de victorii în 250 de meciuri la amatori. Din 1997 a trecut la profesioniști. Pe 5 ianuarie 2002, Doroftei a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară a versiunii WBA. L-a învins la puncte pe argentinianul Raul Horacio Balbi, în SUA (Texas).

În același an, pe 31 mai, în Sala Polivalentă din București, Doroftei îl bate din nou pe Balbi. Astfel, el și-a păstrat centura pe care puse mână peste ocean. Românul și-a încheiat cariera de profesionist cu 22 victorii, o remiză și o înfrângere.