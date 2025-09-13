David Popovici a scris, recent, noi pagini de istorie pentru sportul românesc, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore. A câștigat aici două medalii de aur. Pentru prestația sa, tânărul de 20 de ani a primit o sumă importantă de bani, ca premii. Puțini sunt însă aceia care știu ce salariu încasează sportivul de la statul român.

Ce performanță a reușit David Popovici la Mondialele de la Singapore

În 2022, David Popovici a devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin și unul dintre cei mai tineri campioni mondiali din istoria înotului. Acesta încă deține recordul mondial la juniori la proba de 100 m liber, precum și recordul mondial la juniori, la 200 m liber.

Anii care au urmat aveau să confirme faptul că tânărul sportiv din România este un uriaș campion. În vara anului trecut, Popovici a uimit lumea și la Jocurile Olimpice de Vară găzduite de Paris. În Franța, acesta a câștigat aurul olimpic la 200 m liber şi medalia de bronz la 100 m liber.

Peste un an, în iulie 2025, . Înotătorul de 20 de ani a câștigat, la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, aurul la 100 m liber și la 200 m liber. Și-a egalat performanța sa de la ediția din 2022. De notat că, la 100 m liber, românul a stabilit un record european și un record al competiției (46.51).

În Asia, Popovici a mai reușit ceva unic în acest sport. A devenit singurul înotător din istorie care a reușit să câștige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial.

Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine”

Odată cu performanța, pentru David Popovici a venit și o răsplată financiară destul de consistentă, pe deplin meritată. În 2024, sportivul a primit din partea COSR suma totală de 200.000 de euro. Astfel, 140.000 de euro au fost pentru aur și 60.000 de euro pentru bronz.

Anul acesta, David Popovici a mai primit 40.000 de dolari din partea Federației Internaționale de Natație pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale organizate în Singapore. Tânărul a mai încasat bani din încă două locuri: de la Agenția Națională pentru Sport și de la Clubul Sportiv Dinamo. E vorba de sumele de 168.000 de lei, respectiv 84.000 lei.

Din 2021, David Popovici a devenit sportiv cu acte în regulă la CS Dinamo București. La acea vreme, clubul din Capitală anunța cel mai important transfer din sportul românesc. Anterior, Popovici a reprezentat rivala Steaua București.

La clubul alb-roșu, Popovici are un salariu lunar destul de important, dar meritat pentru evoluțiile sale. Într-un interviu pentru publicația , Ionuț Popa, președintele lui CS Dinamo, Ionuț Popa, a făcu dezvăluiri cu privire la venitu lunar al sportivului legitimat la clubul din Ștefan cel Mare. Conform acestuia, remunerația lui Popovici este undeva la 8.000 – 9.000 de euro pe lună, bani publici, la care se adaugă alți bani din veniturile proprii generate de clubul Dinamo.

”(…) David e foarte bine plătit, pe măsura valorii sale. Ia salariul maxim pe care-l prevede legislația. Nu are cum să ia mai mult decât prevede legea, pentru că noi suntem controlați de Curtea de Conturi, avem audit. Dar salariul său, scrie în lege la litera C, că suma (n.r. salariul) poate fi completată din venituri proprii ale clubului sau sponsorizări. E un algoritm de calcul prin care se pun medalile olimpice, se pune că e de lot olimpic, iese o sumă brută, se scad taxele, rămân 8-9.000 de euro și după ne așezăm la masă negocierilor”, spune Popa.

Cum a reușit David Popovici să facă ”dubla” de aur la 100 și 200 de metri în Singapore

Pe 3 august, , unde a câștigat două medalii de aur. Emoționat, acesta a declarat în fața presei că s-a autodepășit în Singapore. Popovici a dezvăluit și ”secretul” succesului său în bazin.

”În câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici, este simplu. Legat de cursă, am dat, ca de obicei, totul și cel care câștigă e cel care se focusează cel mai bine. Adică îmi imaginez că sunt pereți în jurul meu, mă concentrez pe ce am de făcut și mi-am amintit de ce mă antrenez.

Ceva am îmbunătățit față de anul trecut, mi-am îmbunătățit înotul pe sub apă și la 200 m, și la 100 m, chestii de tocilari. A funcționat acestă tactică pentru mine. Sunt foarte fericit să fiu dublu campion mondial”, a declarat tânărul sportiv.

Ce a spus David Popovici de o eventuală retragere

Tot după participarea la Mondialele de la Singapore, înotătorul David Popovici a mai dat asigurări în fața publicului că se simte mândru de realizările sale și dezmințit ferm zvonul despre o posibilă retragere.

”Nu, nicio șansă să mă retrag. Adică îmi place înotul. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, habar n-am, în viitor, veți afla de la mine”, a declarat David Popovici.