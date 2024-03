Ce salariu primește un medic român ajuns în Irlanda. Diferență uriașă față de venitul din România

Un tânăr medic originar din Cluj a dezvăluit, recent, ce salariu primește la un spital din Irlanda, acolo unde muncește de o bună perioadă de timp. Diferența față de venitul din România este una astronomică.

Un medic român stabilit în Irlanda și-a prezentat fluturașul de salariu. Venitul din prezent, unul uriaș față de cel din țară

În ultimii ani, iau drumul Occidentului sau a altor state din lume în care sunt plătiți mult mai bine.

În ianuarie 2024, un studiu realizat de Colegilor Medicilor arăta o realitate alarmantă: 25% dintre medici au de gând să plece în străinătate. În cazul celor tineri, această intenție ajungea la 57%.

Paul Oargă, tânăr medic din Cluj, a făcut pasul către un loc de muncă în Vest. Timp de 3 ani, acesta a lucrat ca medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca. A ales însă să se mute la un spital din Irlanda pentru a munci și pentru a-și continua studiile.

De curând, tânărul a ales să împărtășească cu prietenii din mediul online cum arată viața peste hotare și ce diferențe există între sistemul medical din România și cel din Irlanda. El nu a ezitat de la finalul anului trecut.

Pentru doar două săptămâni, românul a încasat, brut, aproape 2.400 de euro. După toate taxele, venitul său net era redus până la 1.900 de euro. Așadar, la un simplu calcul, observăm cum acesta primește, în Irlanda, circa 3.800 de euro pe lună, undeva la 19.000 de lei.

”Am aici și fluturașul de salariu, primit în 21 decembrie 2023. Ei fac plata la fiecare două săptămâni și trebuie să ai 72 de ore lucrate. Pentru aceste două săptămâni primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Se mai plătesc orele suplimentare, cu 1,5x față de norma de bază, adică am lucrat 15 ore și am primit 687 de euro brut, după taxe.

Ei au un sistem progresiv de taxare. Până la o sumă ești taxat cu 20%, iar peste cu 40%. În acest moment, eu sunt taxat 40% și după taxe rămân cu 1900 de euro net, la două săptămâni”, dezvăluie medicul, conform .

Viața în Irlanda, una destul de scumpă

O bună parte din cei aproape 4.000 de euro încasați de conaționalul nostru se duc către chirie: 1.100 de euro / lună. Cu toate acestea, medicul Oargă nu se plânge. Afirmă că salariul său din prezent este suficient pentru o viață bună.

”Sunt niște bani buni, care îți permit să duci o viață bună, chiar și aici în Irlanda. Chiria este destul de scumpă. Cea pe care o plătesc eu este de 1.100 de euro pe lună”, afirmă acesta.

Dacă facem o comparație între actualul salariu al medicului român și cel primit în trecut, la Cluj, putem observa o diferență colosală. În țara noastră, tânărul a fost angajat la Institutul Regional de Gastro Hepatologie. Aici, în septembrie 2021, primea 6.124 de lei, fără gărzi, fără sporuri de sâmbătă-duminică.