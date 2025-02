Ce salariu va avea Elvir Koljic la FCSB. Gigi Becali nu a ținut cont de bani. Exclusiv

Gigi Becali s-a concentrat în ultima perioadă pe transferul unui nou atacant la FCSB care să poată să îl înlocuiască cu brio pe Bîrligea. Aflat în ultimele 6 luni de contract la Universitatea Craiova și ieșit din planurile clubului, Patronul „roș-albaștrilor” i-a pus pe masă un contract uriaș, având în vedere că, în teorie, va fi rezerva lui Daniel Bîrligea.

Ce contract i-a pregătit Gigi Becali lui Elvir Koljic la FCSB

Elvir Koljic este unul din fotbaliștii care promiteau foarte multe pentru fotbalul românesc. Ajuns la Universitatea Craiova în anul 2018, bosniacul părea că se distrează pe terenurile din SuperLiga României.

, iar acum, la câțiva ani distanță, vârful de 29 de ani părăsește cetatea din Bănie pentru doar 200.000 de euro, la rivala FCSB.

Deși în jurul său au apărut diferite zvonuri că poate ajunge la gruparea bucureșteană, șansele să se întâmple păreau destul de mici.

Gigi Becali era reticent în a face pasul către atacantul bosniac, spunând că nu-și dorește să aducă jucători nedoriți de alte echipe, însă timpul limitat pe care îl mai mare până la finalul perioadei de mercato de iarnă l-a făcut să riște și să spere că Charalambous și Pintilii îl pot revitaliza pe Koljic.

Rămas fără alt atacant, după ce Daniel Popa ar urma să părăsească echipa, Elvir Koljic va fi rezerva lui Daniel Bîrligea, însă salariul nu este cel al unui jucător folosit pentru realizarea rotației lotului. Contractul va fi semnat pe o durată de 1 an și jumătate, iar salariul se ridică la suma de 20.000 de euro pe lună. Dacă Becali va fi mulțumit de serviciile oferite de atacant, FCSB are posibilitatea să activeze o clauză care ar prelungi înțelegerea cu încă un an.

Mai mult de atât, bosniacul va putea fi folosit în orice meci din campionat, inclusiv în cele împotriva Universității Craiova.

FCSB are nevoie de un lot numeros

Odată cu calificarea, nesperată la începutul stagiunii, în primăvara europeana, FCSB s-a mai ales cu cel puțin încă două jocuri suplimentare. Următoarea adversară din Europa League este PAOK Salonic. Deoarece Bîrligea nu va putea fi folosit în fiecare meci, Elvir Koljic va fi cu siguranță introdus în meciurile în care fostul atacant al lui CFR Cluj va fi odihnit de Elias Charalambous.

FCSB a mai învins în trecut PAOK, iar o calificare în optimi nu este imposibilă, ceea ce ar aglomera și mai mult programul bucureștenilor. Echipa lui Gigi Becali va disputa meciurile cu formația elenă pe 13 februarie, la Salonic, iar returul va fi pe 20 februarie, pe Arena Națională.