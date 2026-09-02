Ce salariu va avea Joao Lameira la Universitatea Craiova. Va câștiga o sumă impresionantă

ADVERTISEMENT

Așa cum și va avea misiunea de a-l face uitat pe Anzor Mekvabishvili, vândut în MLS, la Chicago Fire în schimbul a 2.000.000 de euro. Din această sumă, însă, cum .

Câți bani primește Lameira la U Craiova

Universitatea Craiova va plăti 500.000 de euro în schimbul lui Joao Lameira. Oltenii vor vira banii în trei tranșe după cum urmează: prima în valoare de 250.000 de euro, o a doua de 200.000 de euro și ultima de 50.000 de euro. O afacere bună pentru Oțelul, care l-a adus pe portughez în ianuarie 2024, sub formă de împrumut de la Baltika (Rusia). După ce a expirat împrumutul de un an și jumătate, în vara lui 2025, fotbalistul a ales să rămână pe malul Dunării. Cooptarea lusitanului în lot s-a dovedit o alegere excelentă pentru Oțelul, Lameira fiind unul dintre cei mai valoroși și constanți jucători din România în toată această perioadă

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, portughezul va primi un salariu frumos în Bănie, la nivelul unui jucător așteptat să strălucească într-o echipă cu pretenții la titlu: 17.000 de euro pe lună! Așadar, va încasa aproximativ 200.000 de euro pe sezon. Cum înțelegerea se întinde pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, Joao Lameira are asigurați peste 400.000 de euro de pe urma acestei înțelegeri. Bineînțeles, suma poate crește dacă oltenii vor avea nevoie de serviciile sale și din vara lui 2028.

Cine este Joao Lameira?

Joao Lameira a fost considerat, la un moment dat, unul dintre cei mai talentați tineri jucători portughezi din lume. Șlefuit la marile academii de la Sporting Lisabona și FC Porto, mijlocașul a bifat zeci de prezențe pentru naționalele U15, U16, U17, U18 și U20 ale Portugaliei, alături de jucători care aveau să ajungă la nivel de superstaruri, precum Rafael Leao, Diogo Dalot, Jota, Diogo Costa sau Pedro Neto.

ADVERTISEMENT

Probleme lui Joao Lameira au apărut în momentul tranziției de la juniori la seniori, progresul său nefiind cel preconizat de toată lumea. A jucat pentru Leiria, Coimbra, Real SC, Torreense și Baltika, fără să mai intre vreodată în vederile antrenorilor federali.

ADVERTISEMENT

Cota actuală de piață a lui Joao Lameira, conform transfermarkt.de, este de 800.000 de euro. Cel mai înalt nivel l-a înregistrat în decembrie 2025, în tricoul celor de la Oțelul Galați: 900.000 de euro.

ADVERTISEMENT