Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău. Venitul, mai mare decât cel din Parlamentul României

Marcel Ciolacu, fostul lider al PSD și noul președinte al Consiliului Județean (CJ) Buzău, va încasa un salariu important în noua funcție. Venitul ”local” îl întrece pe cel din Parlamentul României.
Adrian Baciu
08.12.2025 | 08:03
Ce salariu va avea Marcel Ciolacu la sefia CJ Buzau Venitul mai mare decat cel din Parlamentul Romaniei
Marcel Ciolacu, salariu consistent în fruntea CJ Buzău. Sursa foto: Facebook
Marcel Ciolacu nu face deloc un pas în spate din punct de vedere financiar în cariera sa politică prin revenirea ”acasă”, la Buzău. Ce salariu va avea fostul lider PSD în fruntea Consiliului Județean (CJ), acolo unde a fost ales la alegerile locale parțiale de duminică. Vorbim de un venit mai mare chiar și decât cel pe care politicianul îl avea în Parlamentul României.

Marcel Ciolacu va avea un salariu important la șefia CJ Buzău. Diferența față de venitul său din Parlament

Duminică, 7 decembrie, și locuitorii din județul Buzău au fost chemați la urne. Funcția de președinte al CJ Buzău a rămas vacantă după demisia lui Lucian Romașcanu. Social-democratul fusese desemnat membru al Curții de Conturi Europene din partea României.

În aceste condiții, pentru această funcție importantă s-au organizat noi alegeri. În luptă a intrat, din partea PSD, nimeni altul decât fostul președinte al formațiunii și fostul premier al României, Marcel Ciolacu. Născut chiar în Buzău, acesta a înregistrat un succes categoric la scrutinul de duminică.

Conform datelor oferite de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Marcel Ciolacu a câștigat alegerile locale pentru funcția vacantă de președinte al Consiliului Județean Buzău cu un număr dublu de voturi față de contracandidatul de pe locul 2. Social-democratul va conduce județul până în vara lui 2028.

Marcel Ciolacu (PSD) a obținut 51,97% din voturi. A fost urmat de candidatul AUR Alin Avrămescu – 27.03%. Candidatul aruncat în luptă de o alianță locală PNL-USR, Mihai-Răzvan Moraru, a scos un modest 11,06%.

Pe lângă onoarea de a reveni acasă, Marcel Ciolacu va avea și un salariu extrem de consistent. Venitul lunar prevăzut de lege pentru șefia CJ Buzău este de 21.700 de lei, undeva la 4.300 de euro.

Ce salariu a avut Marcel Ciolacu în funcția de deputat în Parlamentul României

La o simplă comparație vedem faptul că Marcel Ciolacu, după ce a fost ales ca șef la CJ Buzău, va primi mai mulți bani față de cât lua în prezent ca parlamentar. Indemnizația din Legislativul țării se ridica la 167.916 lei, adică în jur de 13.000 de lei pe lună.

În octombrie 2024, prezent în platoul FANATIK, același Marcel Ciolacu, pe atunci șef al Guvernului, dezvăluia ce salariu încasează ca premier al României. ”Nu sunt un om bogat. (Câștig n.r.) în jur de 13.000 de lei, ceva de genul acesta. Ăsta e salariul meu. Restul sunt de la Parlament suma aceea forfetară, care merge la angajați și la chirie.

Bogat sufletește îmi place să cred. Sunt mândru de copilul meu. E normal. Nu e datorită mie. Se datorează, din punctul meu de vedere, în proporție de 99% soției. Sunt și eu pe acolo.

Sunt un om care cheltuie cât are. Eu n-am fost frustrat. N-am probleme: ‘Uite ăla cât cheltuie, uite unde merge’. Cea mai mare plăcere a mea, dacă aș avea acum timp, este să mă duc în Deltă. Să stau în Deltă, ar fi perfect. Să stau vreo săptămână. Te oxigenezi, e altfel, e natura”, a declarat Marcel Ciolacu.

