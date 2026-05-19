Ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB. Gigi Becali, propunere de nerefuzat pentru noul antrenor

informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Gigi Becali a povestit cum l-a convins să semneze pe tehnician și ce salariu va primi. Baciu va debuta pe banca fostei campioane la

Salariul lui Marius Baciu la FCSB

FANATIK a dezvăluit că pentru banca tehnică a FCSB-ului. Fostul căpitan al Stelei a semnat un contract valabil pe un sezon cu fosta campioană a României. Latifundiarul din Pipera a transmis că noul tehnician va încasa lunar un salariu în valoare de 10.000 de euro.

„A spus că nu-l interesează banii, că este o treabă foarte importantă. I-am zis că la început va avea 10.000 de euro pe lună salariu. Dacă îi dădeam 5.000 de euro îl luam umbrelă. Dar, de la anul, se dublează totul. Și prime, și tot. I-am zis că orice vrea el facem: condiții, colaboratori, orice. O să ne consultăm, dar vreau să văd cum vede astea două meciuri.

O să ne consultăm, că astea sunt meciuri importante. I-am spus că orice antrenor care a fost la FCSB a făcut primul 11. Când au insistat pentru un jucător am zis: ‘Bine, mă, tu știi’. Și i-am lăsat pe ei”, a declarat Gigi Becali la

Ce obiective are Marius Baciu la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Baciu are asigurat viitorul la FCSB chiar dacă ratează calificarea în preliminariile Conference League. Totuși, acesta este primul și principalul obiectiv al noului tehnician de la fosta campioană a României. Pentru a prinde ultimul loc de Europa, FCSB trebuie să treacă mai întâi de FC Botoșani și apoi de Dinamo, ocupanta locului 4 din play-off. Meciul cu FC Botoșani se va juca în Ghencea, duminică, 24 mai, ora 20:30, în timp ce eventualul duel cu roș-albii se va disputa pe „Arcul de Triumf”, vineri, 29 mai.