Ce salariu va încasa Antonio Folha la CFR Cluj! Devine unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din SuperLiga

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CFR Cluj s-a despărțit cu scandal de Daniel Pancu, în ciuda sezonului excelent pe care l-a avut în SuperLiga. În cele din urmă, cele două părţi s-au înţeles asupra despărţirii şi t .

Ce salariu are Antonio Folha la CFR Cluj!

Aşa cum FANATIK , Antonio Folha este noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Ricardo Cadu l-a propus pe tehnicianul lusitan, iar un cuvânt important de spus l-a avut şi Iuliu Mureşan, care l-a convins pe Neluţu Varga de această numire.

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Antonio Folha va avea un salariu lunar de 17.000 de euro la CFR Cluj, scrie . Edi Iordănescu a fost prima variantă a lui Neluţu Varga, care a cerut mai mult timp de gândire, însă patronul a vrut să se mişte mai rapid şi să numească un nou antrenor:

„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

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Folha, experienţă importantă la FC Porto

Antonio Folha a semnat un contract valabil un sezon cu CFR Cluj, clubul având clauză de prelungire pe încă un sezon în funcţie de obiectivele pe care le va atinge. Este o poliţă de asigurare pentru Neluţu Varga, în cazul în care lucrurile nu merg bine cu noul antrenor.

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Portughezul în vârstă de 55 de ani şi-a început cariera de antrenor în 2005, când era secund la Penafiel, iar de atunci a lucrat aproape exclusiv la FC Porto. A fost secund la echipa mare a „dragonilor” şi antrenor principal la mai multe categorii de vârstă. Singura excepţie din această perioadă a fost Portimonense, unde a antrenat între 2018 şi 2020.

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