Sport

Ce salariu va încasa Antonio Folha la CFR Cluj! Devine unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din SuperLiga

Antonio Folha este noul antrenor de la CFR Cluj. Portughezul a fost propus de Ricardo Cadu și va avea unul dintre cele mai mari salarii de la CFR Cluj.
Marian Popovici
11.06.2026 | 10:15
Ce salariu va incasa Antonio Folha la CFR Cluj Devine unul dintre cei mai bine platiti antrenori din SuperLiga
ULTIMA ORĂ
Ce salariu va încasa Antonio Folha la CFR Cluj! Devine unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a despărțit cu scandal de Daniel Pancu, în ciuda sezonului excelent pe care l-a avut în SuperLiga. În cele din urmă, cele două părţi s-au înţeles asupra despărţirii şi tehnicianul a semnat cu Rapid, un contract valabil doi ani.

Ce salariu are Antonio Folha la CFR Cluj!

Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, Antonio Folha este noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Ricardo Cadu l-a propus pe tehnicianul lusitan, iar un cuvânt important de spus l-a avut şi Iuliu Mureşan, care l-a convins pe Neluţu Varga de această numire.

ADVERTISEMENT

Antonio Folha va avea un salariu lunar de 17.000 de euro la CFR Cluj, scrie Prosport. Edi Iordănescu a fost prima variantă a lui Neluţu Varga, care a cerut mai mult timp de gândire, însă patronul a vrut să se mişte mai rapid şi să numească un nou antrenor:

„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără...
Digi24.ro
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!

Folha, experienţă importantă la FC Porto

Antonio Folha a semnat un contract valabil un sezon cu CFR Cluj, clubul având clauză de prelungire pe încă un sezon în funcţie de obiectivele pe care le va atinge. Este o poliţă de asigurare pentru Neluţu Varga, în cazul în care lucrurile nu merg bine cu noul antrenor.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ciprian Marica, după ce Ionel Ganea l-a numit ”om fără caracter”
Digisport.ro
Reacția lui Ciprian Marica, după ce Ionel Ganea l-a numit ”om fără caracter”

Portughezul în vârstă de 55 de ani şi-a început cariera de antrenor în 2005, când era secund la Penafiel, iar de atunci a lucrat aproape exclusiv la FC Porto. A fost secund la echipa mare a „dragonilor” şi antrenor principal la mai multe categorii de vârstă. Singura excepţie din această perioadă a fost Portimonense, unde a antrenat între 2018 şi 2020.

ADVERTISEMENT
  • 55 de ani are Antonio Folha
  • 17.000 de euro lunar va încasa lusitanul de la CFR Cluj 
Programul zilei la CM 2026. Ce meciuri se joacă joi, 11 iunie, și...
Fanatik
Programul zilei la CM 2026. Ce meciuri se joacă joi, 11 iunie, și cine le transmite la TV
De ce a refuzat Silviu Lung Jr. să semneze un nou contract cu...
Fanatik
De ce a refuzat Silviu Lung Jr. să semneze un nou contract cu Universitatea Craiova: „Nu contează banii”. Cu ce echipe se află în negocieri
Laurenţiu Reghecampf a semnat după ce a reușit o performanță incredibilă! Unde va...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf a semnat după ce a reușit o performanță incredibilă! Unde va antrena românul
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a...
iamsport.ro
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a îl transfera la FCSB: 'Am discutat de bani, atât!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!