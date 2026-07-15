Sport

Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o poate da campioana României la tragerea la sorți de luni

Universitatea Craiova își află luni adversara din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorți poate influența decisiv drumul oltenilor spre play-off.
Tibi Cocora
15.07.2026 | 21:10
Ce sansa Cu cine joaca Universitatea Craiova in turul 3 din Liga Campionilor Lovitura uriasa pe care o poate da campioana Romaniei la tragerea la sorti de luni
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova își poate afla luni adversara din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Foto: Colaj Fanatik.
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Universitatea Craiova este la doar câteva zile distanță de unul dintre cele mai importante momente ale campaniei europene. Luni, 20 iulie, va avea loc tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar al UEFA Champions League și deși oltenii mai au de disputat dubla cu Levski Sofia, sorții le pot deschide încă de acum un culoar excelent spre play-off. Mai mult, în anumite scenarii, formația lui Filipe Coelho poate câștiga un avantaj uriaș în lupta pentru calificarea în faza decisivă a preliminariilor.

Universitatea Craiova poate deveni cap de serie în play-off-ul Ligii Campionilor

Dacă va trece de Levski, Universitatea Craiova nu va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, însă există un scenariu extrem de avantajos pentru formația din Bănie.

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Oltenii pot întâlni în turul al III-lea una dintre următoarele șase adversare:

  • câștigătoarea dintre Crvena Zvezda (Serbia) și Larne (Irlanda de Nord)
  • câștigătoarea dintre Dinamo Zagreb (Croația) și Thun (Elveția)
  • câștigătoarea dintre Slovan Bratislava (Slovacia) și Iberia 1999 (Georgia)
  • câștigătoarea dintre Lech Poznan (Polonia) și Aarhus (Danemarca)
  • câștigătoarea dintre NK Celje (Slovenia) și Petrocub Hîncești (Republica Moldova) / Egnatia (Albania)
  • câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat (Kazahstan) / Sutjeska (Muntenegru)

Miza tragerii este, însă, mult mai mare decât simpla stabilire a adversarului. Dacă Universitatea Craiova va fi împerecheată cu Slovan Bratislava, Lech Poznan – echipe cu care oltenii se pot bate de la egal la egal, Crvena Zvezda sau Dinamo Zagreb și va reuși să elimine una dintre aceste formații în turul al treilea, va prelua coeficientul european al adversarei și va deveni cap de serie în play-off-ul UEFA Champions League. Şi asta pentru că tragerea la sorţi pentru play-off va avea loc înainte de disputareaa dublei manşă din turul 3 preliminar. La fel ca şi tragerea de luni, pentru turul 3, care are loc înainte de dubla manşă din turul 2.

În schimb, dacă sorții îi vor scoate în cale câștigătoarea duelulurilor NK Celje – Petrocub Hîncești/Egnatia sau Omonia Nicosia – Kairat/Sutjeska, Universitatea Craiova nu va beneficia de acest avantaj și va rămâne în urna echipelor fără statut de cap de serie.

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Ce adversari poate întâlni Craiova în play-off-ul Ligii Campionilor

În cazul în care va ajunge în play-off, statutul de cap de serie va avea un rol esențial în stabilirea adversarului. Practic, în funcție de urna în care va fi repartizată, Universitatea Craiova poate avea parte de un duel mult mai abordabil sau de unul extrem de dificil.

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Dacă va fi cap de serie, Universitatea Craiova ar putea întâlni una dintre următoarele formații:

  • AEK Atena (Grecia)
  • Celje (Slovenia)
  • Omonia Nicosia (Cipru)
  • LASK Linz (Austria)
  • Viking (Norvegia)

Dacă nu va fi cap de serie, adversarii sunt categoric mai dificili:

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  • Crvena Zvezda (Serbia)
  • Dinamo Zagreb (Croația)
  • Celtic (Scoția)
  • Slovan Bratislava (Slovacia)
  • Lech Poznan (Polonia)

Astfel, tragerea la sorți de luni poate influența decisiv traseul european al Universității Craiova și chiar șansele de a ajunge în faza principală a competiției.

Ce se întâmplă dacă Universitatea Craiova este eliminată în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

În cazul în care Universitatea Craiova nu va trece de Levski Sofia (Bulgaria) în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, parcursul european nu se va încheia. Programul infernal ar continua, iar oltenii vor evolua în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League, unde vor avea statutul de cap de serie.

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Posibilii adversari sunt:

  • echipa care pierde dintre KuPS (Finlanda) și Sabah (Azerbaidjan)
  • echipa care pierde dintre Lincoln Red Imps (Gibraltar) și Mjällby (Suedia)
  • echipa care pierde dintre Hapoel Be’er Sheva (Israel) și Víkingur Reykjavík (Islanda)
  • echipa care pierde dintre Slovan Bratislava (Slovacia) și Iberia 1999 (Georgia)
  • echipa care pierde dintre NK Celje (Slovenia) și Egnatia (Albania)
  • echipa care pierde dintre Ararat-Armenia (Armenia) și Floriana (Malta)

Prin urmare, indiferent de scenariu, tragerea la sorți de luni are o importanță majoră pentru Universitatea Craiova. Pe lângă stabilirea posibilului adversar din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, aceasta poate influența și statutul pe care oltenii îl vor avea într-un eventual play-off, un detaliu care poate face diferența în drumul spre faza principală a competiției.

Calendarul preliminariilor cupelor europene 2026: 

14/15 iulie 2026 – Turul I preliminar din Liga Campionilor – retur
16 iulie 2026 – Turul I preliminar din Europa League – retur
16 iulie 2026 – Turul I preliminar din Conference League – retur
20 iulie 2026 – Tragerea la sorți pentru turul III preliminar din Liga Campionilor
20 iulie 2026 – Tragerea la sorți pentru turul III preliminar din Europa League
20 iulie 2026 – Tragerea la sorți pentru turul III preliminar din Conference League
21/22 iulie 2026 – Turul II preliminar din Liga Campionilor – tur
23 iulie 2026 – Turul II preliminar din Europa League – tur
23 iulie 2026 – Turul II preliminar din Conference League – tur
28/29 iulie 2026 – Turul II preliminar din Liga Campionilor – retur
30 iulie 2026 – Turul II preliminar din Europa League – retur
30 iulie 2026 – Turul II preliminar din Conference League – retur
3 august 2026 – Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor
3 august 2026 – Tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League
3 august 2026 – Tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League
4/5 august 2026 – Turul III preliminar din Liga Campionilor – tur
6 august 2026 – Turul III preliminar din Europa League – tur
6 august 2026 – Turul III preliminar din Conference League – tur
11 august 2026 – Turul III preliminar din Liga Campionilor – retur
12 august 2026 – Supercupa UEFA (Salzburg)
13 august 2026 – Turul III preliminar din Europa League – retur
13 august 2026 – Turul III preliminar din Conference League – retur
18/19 august 2026 – Play-off-ul Ligii Campionilor – tur
20 august 2026 – Play-off-ul Europa League – tur
20 august 2026 – Play-off-ul Conference League – tur
25/26 august 2026 – Play-off-ul Ligii Campionilor – retur
27 august 2026 – Tragerea la sorți pentru faza principală (League Phase) a Ligii Campionilor
27 august 2026 – Play-off-ul Europa League – retur
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