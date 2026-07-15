Universitatea Craiova este la doar câteva zile distanță de unul dintre cele mai importante momente ale campaniei europene. Luni, 20 iulie, va avea loc tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar al UEFA Champions League și deși oltenii mai au de disputat dubla cu Levski Sofia, sorții le pot deschide încă de acum un culoar excelent spre play-off. Mai mult, în anumite scenarii, formația lui Filipe Coelho poate câștiga un avantaj uriaș în lupta pentru calificarea în faza decisivă a preliminariilor.
Dacă va trece de Levski, Universitatea Craiova nu va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, însă există un scenariu extrem de avantajos pentru formația din Bănie.
Oltenii pot întâlni în turul al III-lea una dintre următoarele șase adversare:
Miza tragerii este, însă, mult mai mare decât simpla stabilire a adversarului. Dacă Universitatea Craiova va fi împerecheată cu Slovan Bratislava, Lech Poznan – echipe cu care oltenii se pot bate de la egal la egal, Crvena Zvezda sau Dinamo Zagreb și va reuși să elimine una dintre aceste formații în turul al treilea, va prelua coeficientul european al adversarei și va deveni cap de serie în play-off-ul UEFA Champions League. Şi asta pentru că tragerea la sorţi pentru play-off va avea loc înainte de disputareaa dublei manşă din turul 3 preliminar. La fel ca şi tragerea de luni, pentru turul 3, care are loc înainte de dubla manşă din turul 2.
În schimb, dacă sorții îi vor scoate în cale câștigătoarea duelulurilor NK Celje – Petrocub Hîncești/Egnatia sau Omonia Nicosia – Kairat/Sutjeska, Universitatea Craiova nu va beneficia de acest avantaj și va rămâne în urna echipelor fără statut de cap de serie.
În cazul în care va ajunge în play-off, statutul de cap de serie va avea un rol esențial în stabilirea adversarului. Practic, în funcție de urna în care va fi repartizată, Universitatea Craiova poate avea parte de un duel mult mai abordabil sau de unul extrem de dificil.
Dacă va fi cap de serie, Universitatea Craiova ar putea întâlni una dintre următoarele formații:
Dacă nu va fi cap de serie, adversarii sunt categoric mai dificili:
Astfel, tragerea la sorți de luni poate influența decisiv traseul european al Universității Craiova și chiar șansele de a ajunge în faza principală a competiției.
În cazul în care Universitatea Craiova nu va trece de Levski Sofia (Bulgaria) în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, parcursul european nu se va încheia. Programul infernal ar continua, iar oltenii vor evolua în turul al treilea preliminar al UEFA Europa League, unde vor avea statutul de cap de serie.
Posibilii adversari sunt:
Prin urmare, indiferent de scenariu, tragerea la sorți de luni are o importanță majoră pentru Universitatea Craiova. Pe lângă stabilirea posibilului adversar din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, aceasta poate influența și statutul pe care oltenii îl vor avea într-un eventual play-off, un detaliu care poate face diferența în drumul spre faza principală a competiției.
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