Ce șansă uriașă pentru Dinamo! Renovatio, lovitură senzațională de 78 milioane de euro

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Dinamo este pe primul loc în SuperLiga și a rezolvat în mare parte și calculele pentru calificarea în sferturile de finală din Cupa României, după . Ar putea fi un sezon istoric pentru „roș-albi”, dar va fi nevoie de sume importante de bani pentru a ține pasul cu rivalele la trofee. Iar momentul este cum nu se putea mai oportun.

Renovatio, compania care o finanțează pe Dinamo, proiect uriaș alături de OMV Petrom! 78 de milioane de euro pentru trei parcuri voltaice

Renovatio, firma care deține pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo, a finalizat un proiect de mare anvergură alături de gigantul OMV Petrom, cel mai mare producător de energie integrată din Europa de Est. Este vorba despre trei parcuri fotovoltaice care au fost amenajate în Căzănești, Țăndărei și Bucovăț.

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Capacitatea instalată totală brută a acestor proiecte este de 130 MW, iar cele trei proiecte pot produce 0,2 TWh anual, ceea ce înseamnă echivalentul consumului anual de energie electrică a peste 110.000 de gospodării din România. Investiția în acest proiect a fost una foarte mare, dar a fost susținută și prin Programul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR).

Mai exact, investiția totală în cele trei parcuri voltaice este de 78 de milioane de euro. Iar 26 de milioane de euro au fost obținute cu ajutorul unor granturi aprobate prin PNRR, așa cum anunță . Cele trei parcuri voltaice construite de OMV Petrom și energie electrică în rețeaua națională.

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Renovatio continuă proiectele de anvergură și în 2027. Face parcuri eoliene în județul Bacău

″Punerea în funcțiune a acestor parcuri fotovoltaice reprezintă încă un pas în dezvoltarea portofoliului nostru de energie regenerabilă. Activele operaționale din portofoliul nostru, inclusiv prin parteneriate, au acum o capacitate cumulată totală de aproximativ 200 MW.

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Alți 1.200 MW sunt în construcție, iar până în 2030 ne propunem să depășim 2.500 MW capacitate operațională. Aceste noi capacități de energie electrică din surse regenerabile susțin tranziția energetică a României″, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Gaze și Energie. Renovatio ar urma să fie parte și din aceste proiecte de anvergură.

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De asemenea, Renovatio și OMV Petrom sunt implicate și în construirea a trei parcuri eoliene în județul Bacău. Proiectul este pus la punct, iar lucrările vor demara începând cu prima jumătate a lui 2027. Acestea vor fi construite la Gura Văii, Podu Turcului și Poiana. De asemenea, compania care deține Dinamo are proiecte pe zona de integrare a tehologiilor de stocare în baterii (BESS) și producția de hidrogen verde.