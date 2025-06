Ce șanse are Cristi Chivu să câștige Serie A cu Inter în primul sezon? Misiune dificilă pentru român: cum arată și rivalele la titlu

Cristi Chivu (44 de ani) are șanse mari să scrie istorie cu Inter încă din primul său sezon în Serie A, alături de milanezi în rol de antrenor principal, câștigând „Scudetto”.„Nerazzurrii” formează echipa cotată teoretic cel mai bine din campionatul Italiei. În calea fericirii tehnicianului român, , va sta însă o concurență foarte puternică.

Cristi Chivu, șanse mari pentru titlul cu Inter în Serie A, dar și o concurență pe măsură

Napoli a demonstrat deja de două ori în ultimii 3 ani că poate să își adjudece „Scudetto”, în ciuda faptului că lotul grupării pregătite de Antonio Conte nu impresionează în privința cotelor de piață. La rândul ei, Juventus a fost a doua echipă care a folosit în medie, în stagiunea anterioară, cei mai tineri jucători chiar după Parma, . Potențialul de creștere al „Bătrânei Doamne” reprezintă au argument serios în lupta pentru titlu, chiar dacă a încheiat precedentul campionat doar pe locul 4.

AC Milan a dezamăgit în Serie A, ediția 2024-2025. „Diavolii” au terminat sezonul doar pe poziția a 8-a și au ratat participarea în cupele europene. Au pierdut, de asemenea, . , antrenor câștigător de 6 ori al campionatului Italiei, îi poate transforma radical pe rivalii concitadini ai Interului într-o contracandidată serioasă.

Din luptă nu trebuie neglijate total nici Atalanta și AS Roma, chiar dacă par grupări cu șanse mult mai mici decât cele menționate anterior. Atalanta a devenit o forță sub comanda lui Gian Piero Gasperini, în ultimii ani, în Italia. Succesul ei a ajuns chiar și la nivel european. Și-a adjudecat Europa League după o finală de poveste: 3-0 cu Bayer Leverkusen, neînvinsă până atunci în stagiune sub comanda lui Xabi Alonso!

Între timp, Gian Piero Gasperini a devenit antrenorul grupării AS Roma și va încerca cel puțin aceleași performanțe și la noua sa formație. FANATIK vă prezintă principalele forțe din Serie A care se vor lupta pentru glorie în sezonul viitor.

Inter Milano, gruparea cel mai bine cotată din Serie A

Cei mai importanți 5 jucători: Lautaro Martinez (atacant central, 27 de ani, căpitan), Denzel Dumfries (mijlocaș dreapta, 29), Nicolo Barella (mijlocaș central, 28), Marcus Thuram (atacant central, 27), Yann Sommer (portar, 36)

Valoare lot estimată în sezonul 2024-2025: 677,80 de milioane de euro ( )

677,80 de milioane de euro ( ) Loc în clasament în stagiunea precedentă: 2

Data fondării: 9 martie 1908

Total trofee: 20 de Serie A, 9 Cupe ale Italiei, 8 Supercupe ale Italiei, 3 Champions League, 3 Europa League, două Cupe Intercontinentale, un Campionat Mondial al Cluburilor

Stadion: Giuseppe Meazza (80.018 de locuri)

Antrenor: Cristi Chivu (44 de ani), debutant la Inter

Napoli, noua campioană a Italiei și principalul pericol pentru Inter

Cei mai importanți 5 jucători: Romelu Lukaku (atacant central, 32 de ani), Scott McTominay (mijlocaș central, 28), Frank Anguissa (mijlocaș central, 29), Giovanni Di Lorenzo (fundaș dreapta, 31, căpitan), Alessandro Buongiorno (fundaș central, 26)

Romelu Lukaku (atacant central, 32 de ani), Scott McTominay (mijlocaș central, 28), Frank Anguissa (mijlocaș central, 29), Giovanni Di Lorenzo (fundaș dreapta, 31, căpitan), Alessandro Buongiorno (fundaș central, 26) Valoare lot estimată în sezonul 2024-2025: 355,55 de milioane de euro (Transfermarkt)

355,55 de milioane de euro (Transfermarkt) Loc în clasament în stagiunea precedentă: 1

1 Data fondării: 25 august 1926

25 august 1926 Total trofee: 4 Serie A, 6 Cupe ale Italiei, două Supercupe ale Italiei, o Europa League

4 Serie A, 6 Cupe ale Italiei, două Supercupe ale Italiei, o Europa League Stadion: Diego Armando Maradona (54.725 de locuri)

Diego Armando Maradona (54.725 de locuri) Antrenor: Antonio Conte (55 de ani), din 1 iulie 2024

Juventus Torino, cea mai de succes echipă din istoria Serie A

Cei mai importanți 5 jucători: Dusan Vlahovic (atacat central, 25 de ani), Manuel Locatelli (mijlocaș defensiv, căpitan, 27), Khephren Thuram (mijlocaș central, 24), Randal Kolo Muani (atacant central, 26, împrumutat de la PSG, se poartă negocieri pentru transferul definitiv), Michele Di Gregorio (portar, 27 de ani)

Dusan Vlahovic (atacat central, 25 de ani), Manuel Locatelli (mijlocaș defensiv, căpitan, 27), Khephren Thuram (mijlocaș central, 24), Randal Kolo Muani (atacant central, 26, împrumutat de la PSG, se poartă negocieri pentru transferul definitiv), Michele Di Gregorio (portar, 27 de ani) Valoare lot estimată în sezonul 2024-2025: 631,70 de milioane de euro (Transfermarkt)

631,70 de milioane de euro (Transfermarkt) Loc în clasament în stagiunea precedentă: 4

4 Data fondării: 1 noiembrie 1897

1 noiembrie 1897 Total trofee: 36 de Serie A (record), 15 Cupe ale Italiei (record), 9 Supercupe ale Italiei (record), două Champions League, o Cupă a Cupelor, 3 Europa League, două Supercupe ale Europei, o Cupă Intertoto, două Cupe Intercontinentale

36 de Serie A (record), 15 Cupe ale Italiei (record), 9 Supercupe ale Italiei (record), două Champions League, o Cupă a Cupelor, 3 Europa League, două Supercupe ale Europei, o Cupă Intertoto, două Cupe Intercontinentale Stadion: Allianz (41.507 de locuri)

(41.507 de locuri) Antrenor: Igor Tudor (47 de ani), din 23 martie 2025

AC Milan, marea dezamăgire din sezonul trecut și promisiunea noii stagiuni

Cei mai importanți 5 jucători: Mike Maignan (portar, căpitan, 29 de ani), Christian Pulisic (aripă dreapta, 26), Rafael Leao (aripă stânga, 25), Tijjani Reijnders (mijlocaș central, 26), Theo Hernandez (fundaș stânga, 27)

Mike Maignan (portar, căpitan, 29 de ani), Christian Pulisic (aripă dreapta, 26), Rafael Leao (aripă stânga, 25), Tijjani Reijnders (mijlocaș central, 26), Theo Hernandez (fundaș stânga, 27) Valoare lot estimată în sezonul 2024-2025: 523,50 de milioane de euro (Transfermarkt)

523,50 de milioane de euro (Transfermarkt) Loc în clasament în stagiunea precedentă: 8

8 Data fondării: 18 decembrie 1899

18 decembrie 1899 Total trofee: 19 Serie A, 5 Cupe ale Italiei, 8 Supercupe ale Italiei, 7 Champions League, două Cupe ale Cupelor, 5 Supercupe ale Europei, 3 Cupe Intercontinentale, un Campionat Mondial al Cluburilor

19 Serie A, 5 Cupe ale Italiei, 8 Supercupe ale Italiei, 7 Champions League, două Cupe ale Cupelor, 5 Supercupe ale Europei, 3 Cupe Intercontinentale, un Campionat Mondial al Cluburilor Stadion: San Siro (80.018 de locuri)

San Siro (80.018 de locuri) Antrenor: Massimiliano Allegri (57 de ani), de la 1 iulie 2025. Revine la AC Milan după perioada 1 iulie 2010 – 13 ianuarie 2014. A câștigat atunci o dată Serie A și o dată Supercupa Italiei.

Atalanta, forța ultimilor ani din Serie A

Cei mai importanți 5 jucători : Mateo Retegui (atacant central, 26 de ani), Ademola Lookman (al doilea atacant, 27), Raoul Bellanova (mijlocaș dreapta, 25), Charles De Ketelaere (mijlocaș ofensiv, 24), Marten de Roon (mijlocaș central defensiv, 34)

: Mateo Retegui (atacant central, 26 de ani), Ademola Lookman (al doilea atacant, 27), Raoul Bellanova (mijlocaș dreapta, 25), Charles De Ketelaere (mijlocaș ofensiv, 24), Marten de Roon (mijlocaș central defensiv, 34) Valoare lot estimată în sezonul 2024-2025: 477,60 de milioane de euro (Transfermarkt)

477,60 de milioane de euro (Transfermarkt) Loc în clasament în stagiunea precedentă: 3

3 Data fondării: 17 octombrie 1907

17 octombrie 1907 Total trofee: o Cupă a Italiei și o Europa League

o Cupă a Italiei și o Europa League Stadion: Gewiss (24.950 de locuri)

Gewiss (24.950 de locuri) Antrenor: Ivan Juric, 49 de ani, urmează să semneze, potrivit lui .

AS Roma, gruparea la care nu se așteaptă nimeni să atingă succesul