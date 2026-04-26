Ce șanse are, de fapt, CFR Cluj la titlu, după 1-0 cu U Cluj: “Suntem mai uniți ca niciodată! I-am dat afară pe cei care făceau rău în vestiar”

CFR Cluj are moralul la maxim după ce a reușit să învingă, acasă, U Cluj în etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii. „Feroviarii” se află pe poziția a 3-a în clasament, la doar 2 puncte în spatele celor două Universități. Specialiștii FANATIK au analizat șansele fostei campioane a României să câștige titlul în acest sezon, performanță cu care nu s-au mai întâlnit din 2022.

Iuliu Mureșan a anunțat planurile CFR-ului pentru finalul de sezon după victoria cu U Cluj

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat factorii care au condus la victoria obținută cu U Cluj. Oficialul echipei din Gruia a spus și care au fost obstacolele eliminate din cadrul clubului, dar și ce urmărește echipa lui în acest final de sezon absolut „nebun” în SuperLiga.

„Am avut niște probleme interne. Jucătorii nu erau uniți, aveau multe bisericuțe și întotdeauna, când e așa, sunt câțiva care sunt de vină pentru atmosfera aia. Pe acei jucători i-am depistat repede, având multă experiență, și de când a venit și Pancone, cu care colaborăm foarte bine, i-am îndepărtat pe toți aceia care făceau rău în vestiar. Încet, încet, am reziliat și i-am îndepărtat. Asta am făcut. Și am îmbunătățit foarte mult starea de spirit în vestiar, și asta se vede. Noi suntem așa de la început, doar aseară ne-a manifestat poate puțin mai tare. Meciul ăsta are semnificație și că e derby local și e important să câștigi, dar și că ne-am apropiat pe podium, adică ne consolidăm poziția pe podium și e posibil să mai urcăm un loc sau nu se știe. Mă gândesc să terminăm cu fruntea sus, să prindem cupele europene. Pentru noi locul 3 este foarte bun. Sau locul 2, nu se știe, dar nu ne gândim la titlu. Depinde de celelalte echipe în primul rând. Cele două echipe din fața noastră, dacă își câștigă toate meciurile, noi nu avem ce să facem. Rămânem pe locul 3 și dacă le câștigăm noi pe toate. Și atunci e greu să-ți faci planuri din astea. Trebuie să se împiedice și ei o dată sau de două și e mai complicat”, a spus Iuliu Mureșan.

Marius Șumudică știe ce șanse are CFR Cluj la titlu după victoria cu U Cluj

Rezultatul obținut de trupa lui Daniel Pancu în etapa 6 din play-off a dat, din nou, calculele la titlu peste cap. Marius Șumudică a analizat în direct ce șanse au „feroviarii” să pună mâna pe marele trofeu, considerând că nu le va fi deloc ușor să depășească cele două echipe aflate deasupra în clasament: U Cluj și Universitatea Craiova.

„(n.r. – Pancu intră în lupta la titlu) Oarecum, din punctul meu de vedere, fiindcă e destul de greu. Ai două echipe în față pe care trebuie să le depășești. Chiar dacă ai victoria asta, nu va fi ușor. Adică tu trebuie să mergi ceas și cele două echipe să se încurce. E greu. Dar au o șansă. Au o șansă față de celelalte. Și aici mă refer la Dinamo, Rapid și FC Argeș, chiar dacă Rapidul are șansa victoriei astăzi, să câștige, prinzându-i pe Dinamo într-un moment nefast din cauza accidentărilor și că joacă la practic 72 de ore, e foarte greu să se recupereze. Și atunci Rapidul pleacă cu prima șansă, din punctul meu de vedere. Atunci și Rapidul poate acumula 35 de puncte și să vină acolo, și am putea spune că și Rapid are o oarecare șansă.

Dar în play-off e foarte, foarte greu și vedeți echipele astea apropiate de valoare, se poate întâmpla orice. U Cluj, toată lumea o vedea la un moment dat favorită, pierde la Dinamo, pierde acum la CFR, deja se vorbește că nu mai este favorită. Craiova depinde ce face la Pitești. Adică se poate întâmpla orice, se poate răsturna. Iar CFR-ul joacă două meciuri capitale. Următoarele două meciuri, din punctul meu de vedere, sunt extrem de importante. Îi are pe Craiova acasă, și mai joacă cu Rapid, se duce în Giulești. Dacă CFR-ul va face șase puncte, atunci putem spune că are șanse la campionat!”, a spus inițial antrenorul român.

Marius Șumudică știe cum a reușit CFR Cluj să câștige cu U Cluj

Meciul dintre CFR Cluj și U Cluj a fost extrem de strâns, victoria gazdelor venind abia în repriza secundă după un gol marcat de Andrei Cordea din penalty. Marius Șumudică a identificat principalele atuuri pe care CFR Cluj le-a avut în meciul disputat sâmbătă seară în Gruia. „CFR Cluj a fost mult mai proaspătă, are jucători care au câștigat mereu trofee, jucători care știu să ducă jocul în anumite momente, știu să-l închidă, știu să facă multe lucruri. Dinamo, de exemplu, nu a știut să facă la fel în ultimele două minute cu Universitatea Craiova. Astea le înveți cu timpul și numai trofeele și numai presiunea jocurilor importante te face să știi să gestionezi o astfel de partidă. Ceea ce foarte multe echipe care sunt play-off acum nu au. O mai avea FCSB, care știa să gestioneze momente. Asta are CFR-ul”, a mai spus Marius Șumudică.

Cristi Balaj laudă venirea lui Ricardo Cadu în funcția de director sportiv la CFR Cluj

Și Cristi Balaj a vorbit despre situația actuală de la CFR Cluj. Fostul președinte al ardelenilor s-a concentrat pe staff, lăudând în direct decizia superiorilor echipei în „CFR are jucători buni, de calitate. Numirea lui Cadu drept director sportiv este excelentă, foarte bună. Un fost jucător, a activat pe această poziție, a rămas implicat în fotbal, provine dintr-o țară care a adus mulți jucători în România. Sperăm să mai existe jucători care să fie transferați din Portugalia. Rămânând în fotbal, clar că are și conexiuni, știe ce înseamnă CFR-ul, cunoaște clubul, cunoaște orașul, este iubit de suporteri și consider că e o decizie foarte bună. Va aduce plus valoare. Neluțu Varga este foarte deschis la propuneri, și nu doar că este deschis, trebuie să-l și convingi.

Există și excepții, cum a fost cazul Zouma, când l-a dorit, a fost ambiția lui să-l aducă, sau Konoplyanka. Dar, în general, pentru că au venit foarte mulți jucători, lucrurile funcționau așa. Vine Cadu, discută cu Pancu, iar apoi, știind ce poziții are nevoie Pancu, începe să-i caute jucători, are două, trei variante și aduce. Noi eram atunci patru care urmăream, acum au rămas doar Mara și domnul Mureșan. Ne uitam noi patru în trecut, selectam din 10 jucători, selectam două sau trei variante, mergeam la antrenor, împreună cu antrenorul găseam varianta pe care ne-o doream și după aceea se mergea la Neluțu Varga”, a spus și Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.