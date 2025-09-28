Sport

Ce șanse are FCSB să câștige Europa League. Campioana României, peste nume importante

Inteligența artificială a calculat ce șanse are FCSB să cucerească trofeul Europa League. Veste bună pentru roș-albaștri după 1-0 cu Go Ahead Eagles
Cristian Măciucă
28.09.2025 | 22:42
Ce sanse are FCSB sa castige Europa League Campioana Romaniei peste nume importante
Ce șanse are FCSB să câștige Europa League după victoria cu Go Ahead Eagles. Campioana României, peste nume importante. FOTO: Fanatik

FCSB nu mai pare victimă sigură în Europa League după succesul din Olanda, scor 1-0, cu Go Ahead Eagles. Campioana României are șanse să câștige trofeul mai mari chiar și decât unele echipe importante din Europa.

Ce șanse are FCSB să ia trofeul Europa League

În ciuda startului slab în campionat, FCSB a început în forță grupa principală de Europa League. După 1-0 cu Go Ahead Eagles, roș-albaștrii sunt pe locul 9, cu 3 puncte și golaveraj 1-0, la egalitate cu Genk, Lyon, Porto, Aston Villa și Braga.

Succesul de pe „De Adelaarshorst” i-a crescut echipei lui Elias Charalambous șansele de calificare în play-off la 53%, iar cele la intrarea în top 8 la 4%. Acum, statisticienii de la Football Meets Data au calculat și șansele pe care echipele din UEL le au la calificarea în optimile de finală, dar și la câștigarea competiției.

Potrivit inteligenței artificiale, FCSB are 16% șanse să ajungă în optimi și 0,02% să cucerească trofeul. Campioana României stă astfel mai bine decât FC Basel, Red Bull Salzburg, Maccabi Tel Aviv și Young Boys Berna, toate cu 0,01% șanse.

Șansele FCSB-ului pot crește dacă echipa antrenată de Elias Charalambous va obține puncte și din următoarea partidă de Europa League. În runda cu numărul 2, roș-albaștrii primesc vizita lui Young Boys. Meciul cu elvețienii e programat pe Arena Națională, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

Gigi Becali își mărește averea în această toamnă

Gigi Becali (67 de ani) e în culmea fericirii după ce FCSB s-a întors cu 3 puncte din Olanda. Latifundiarul din Pipera a transmis că urmează să încaseze 14 milioane de euro. Acești bani reprezintă premiile de la UEFA, pachetele de bilete vândute pentru meciurile de acasă din UEL, dar și suma de transfer al lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

Acum, în luna septembrie trebuie să încasez 12 milioane de euro: 6 pe Coman, 6 din cupele europene. Dacă eu iau 12 milioane… Punctele nu le-am socotit. Am încasat 1,5 milioane din pachete (n.r. pachetele de bilete). Pe astea nu le-am pus. Deci încasez în septembrie vreo 14 milioane”– Gigi Becali

  • 0 trofee UEFA Europa League are în palmares FCSB
  • 14 puncte au făcut roș-albaștrii în grupa principală sezonul trecut
