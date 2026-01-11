Sport

Ce șanse are Rapid să ia titlul după cantonamentul din Antalya. Trei puncte forte şi trei minusuri ale giuleștenilor înainte de restartul SuperLigii

Rapid a obținut o victorie și a suferit o înfrângere în Antalya. Alb-vișinii au învins-o cu 2-1 pe ȚSKA Sofia și au pierdut cu 1-2 cu Wisla Plock. Echipa lui Gâlcă a intrat astfel în linie dreaptă pentru SuperLiga
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026 | 21:52
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Rapid a terminat cu fruntea sus stagiul de pregătire din Antalya. Alb-vișiniii au învins-o 2-1 pe ȚSKA Sofia. Echipa lui Costel Gâlcă a întors rezultatul după ce a fost condusă cu 0-1.

Rapid, o victorie și o înfrângere în Antalya. Cele trei puncte tari ale giuleștenilor

Costel Gâlcă a folosit două echipe în cele două meciuri de pregătire din Antalya. Pe primul, Rapid l-a pierdut cu 1-2 în fața Wislei Plock (Polonia, locul 1), după ce, la scorul de 0-0, Elvir Koljic a ratat o lovitură de la 11 metri. La 24 de ore distanță, alb-vișinii au avut un nou amical, de această dată împotriva lui ȚSKA Sofia. Rapid a câștigat cu 2-1 și a intrat în linie dreaptă către prima partidă oficială. Sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 21:00, Rapid va primi în Giulești vizita nou-promovatei Metaloglobus.

Puncte tari:

Omogenitate, n-a plecat niciun jucător important: Rapid nu a vândut în această iarnă niciuna dintre vedete. Fotbaliști precum Claudiu Petrila, Alex Dobre, Cristi Manea, Thomas Christensen, Denis Ciubotariu sau Andrei Borza vor fi sub comanda lui Costel Gâlcă și în momentul în care se va relua SuperLiga. Cu patru assist-uri fiecare, Petrila și Christensen sunt doi dintre cei mai buni pasatori din campionat, în timp ce Dobre, care a marcat 11 goluri, este golgheter, la egalitate cu Jovo Lukic (U Cluj).

Transferul lui Daniel Paraschiv: împrumutul atacantului de la Real Oviedo este singura mutare făcută în acest mercato de alb-vișinii. Rapidiștii își pun toate speranțele în fostul fotbalist de la Hermannstadt, mai ales că postul de vârf era unul pe care Gâlcă îl voia acoperit. Daniel Paraschiv a început titular meciul cu ȚSKA Sofia și a avut o prestație solidă. Deși a fost distribuit în rol de „nouar”, Paraschiv a coborât de multe ori să primească mingea și și-a încununat evoluția cu un gol superb în minutul 45.

Liniștea de pe banca tehnică: FANATIK a fost prezent la toate antrenamentele Rapidului din Antalya, dar și la cele două meciuri amicale. În evidență a ieșit calmul afișat de Costel Gâlcă. Antrenorul în vârstă de 53 de ani a preferat să facă un pas în spate și să își observe fotbaliștii lucrând sub comanda staff-ului tehnic. Gâlcă a intevenit doar în anumite momente ale ședințelor de pregătire când asistenții săi păreau depășiți de situație. În schimb, în timpul meciurilor, a preferat să nu dea deloc indicații, acestea rămânând responsabilitatea secundului Dumitru Uzunea.

Minusurile pe care trebuie să le acopere urgent Rapidul

Puncte slabe:

Lipsa transferurilor cerute de Gâlcă: în finalul lui 2025, Costel Gâlcă a repetat obsesiv la interviuri că își dorește fotbaliști în această iarnă pe mai multe posturi. În schimb, conducerea din Giulești i-a făcut un singur moft. Transferul atacantului Daniel Paraschiv.

Fără dubluri pe post, la jucătorii importanți, Petrila și Dobre: cum spuneam, cele două extreme sunt cei mai imoportanți și prolifici jucători ai Rapidului. Din nefericire, Gâlcă nu are soluții de aceeași valoare pentru postul de mijlocaș dreapta și pentru cel de mijlocaș stânga. Rapid stă atât de rău la acest capitol încât, în amicalul cu ȚSKA Sofia, pe postul de extremă stânga a apărut Jambor, iar în dreapta Drilon Hazrolaj, care, din cauza unei accidentări, n-a jucat decât în 5 meciuri de SuperLiga în acest sezon.

Lipsa unui „decar” de mare valoare: în continuare Rapid suferă pe poziția care îi lipsește cu desăvârșire încă din 2021 de la revenirea în SuperLiga. Chiar dacă Costel Gâlcă insistă încă din mercatorul de vară, antrenorul nu are la dispoziție un playmaker în adevăratul sens al cuvântului, un mijlocaș central, care să ia jocul pe cont propriu și să îl decidă în momentele dificile. Singurul fotbalist de un asemenea profil din lotul Rapidului rămâne norvegianul Thomas Christensen.

  • 3 goluri a marcat Rapid în stagiul de pregătire din Antalya
  • 800 de mii de euro e cota de piață a singurului transfer Daniel Paraschiv
