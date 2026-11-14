Sport

Ce șanse are România la locul 3 în grupa de Liga Națiunilor după 2-1 cu Polonia!

Bogdan Mariș
15.11.2026 | 00:48
Ce sanse are Romania la locul 3 in grupa de Liga Natiunilor dupa 21 cu Polonia
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Ce șanse are naționala României la locul 3 în grupa de Liga Națiunilor după 2-1 cu Polonia. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
România a obținut primele puncte din campania de Liga Națiunilor după ce a învins Polonia cu 2-1 la București. Ce șanse mai au „tricolorii” de a evita ultimul loc în grupă.
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România a obținut primul succes din grupa de Liga Națiunilor, 2-1 cu Polonia pe Arena Națională. Alexandru Cicâldău și Dennis Man au punctat pentru „tricolori”, iar oaspeții au redus din diferență prin Marcel Regula. Echipa pregătită de Gică Hagi mai păstrează șanse la locul 3 în grupă după acest succes, iar specialiștii de la Football Meets Data s-au pronunțat în această privință.

Ce șanse mai are naționala României la locul 3 în grupa de Liga Națiunilor

România a învins Polonia cu 2-1 și a obținut primele puncte din această campanie de Liga Națiunilor. „Tricolorii” și-au luat astfel revanșa după eșecul catastrofal suferit la Varșovia, 0-6, iar acum se află într-o luptă de la distanță cu Polonia pentru locul 3 în grupă. Pentru a evita ultima poziție și participarea la barajul de menținere, România are nevoie de un succes în Bosnia, combinat cu un pas greșit făcut de Polonia contra Suediei.

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Supercomputerul celor de la Football Meets Data oferă „tricolorilor” șanse de 15.8% de a ocupa locul 3 în grupă. Suedia a învins Bosnia cu 3-2 sâmbătă, iar cele două formații nu mai au nicio miză în ultima etapă. Nordicii și-au asigurat prima poziție în grupă și vor urca în Liga A, în timp ce Bosnia e sigură de locul 2 și de participarea la barajul de promovare. De asemenea, ambele formații și-au asigurat prezența în urna 2 la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028.

Retrogradează România în Liga C a UEFA Nations League?

Dacă rezultatele din ultima etapă nu sunt favorabile României, naționala antrenată de Gică Hagi va evolua la barajul de menținere în Liga B. „Tricolorii” vor porni cu prima șansă, deoarece vor întâlni o formație clasată pe locul 2 în Liga C, însă chiar și în acest context pericolul retrogradării există.

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Football Meets Data oferă României șanse de 26% de a retrograda în Liga C. Printre posibilii adversari de la baraj se numără Albania, Belarus, Cipru, Moldova, Insulele Feroe, Islanda și Estonia. Partidele de baraj s-ar disputa în martie 2027, când este programată următoarea acțiune a naționalei. Până atunci, „tricolorii” își vor afla adversarele din grupa preliminară pentru EURO 2028, tragerea la sorți urmând a avea loc pe 6 decembrie la Belfast (Irlanda de Nord).

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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