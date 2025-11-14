Ce șanse are România la o victorie cu Bosnia. Cum arată cotele la pariuri

Bosnia – România este penultimul meci din preliminariile Mondialului de anul viitor. Deși șansele la primul loc sunt minime, „tricolorii” au speranțe că pot termină pe treapta secundă în ierarhie. Ce cotă au primit elevii lui Mircea Lucescu la victorie.
Duelul cu Bosnia, din etapa a 9-a a preliminariilor, este unul extrem de important pentru România. În cazul unei remize, „tricolorii” păstrează în continuare șanse la poziția secundă, însă o victorie ar face mult mai ușoară misiunea jucătorilor convocați de Mircea Lucescu.
România are în continuare șanse teoretice la a câștiga grupa, însă acest scenariu este aproape imposibil, Austria fiind favorită certă la calificarea directă la Mondial. Ei bine, în urma triumfului din Liga Națiunilor, reprezentații de sub tricolor au asigurat un baraj de calificare în primăvară, însă acesta se anunță a fi destul de dificil.
Miza din meciul cu Bosnia? Un baraj mai accesibil în primăvară. În cazul în care România încheie grupa pe treapta secundă, adversarii vor fi, cel puțin pe hârtie, mult mai ușori.
FANATIK a analizat cotele de pariuri și a ajuns la o concluzie pentru duelul de la Zenica. România este văzută, în viziunea bookmakerilor de la SUPERBET, cu o cotă extrem de bună la victorie, anume 2,95. O remiză primește 3,40, iar succesul gazdelor are 2,40.
Cum arena din Zenica are o capacitate de doar 15.000 locuri, atmosfera se anunță a fi una prielnică pentru elevii convocați de Mircea Lucescu. Deși evoluează pe teren propriu, Bosnia nu este văzută drept o favorită clară, astfel că România poate profita de acest lucru și să obțină, cel puțin, o remiză.
România se situează pe locul trei înainte de ultimele două runde, pe când Bosnia este pe treapta secundă, cu trei puncte mai multe. Austria este lider în grupa H, cu 15 puncte acumulate.
Programul ultimelor două runde din grupa H
Sâmbătă, 15 noiembrie
Marți, 18 noiembrie
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).