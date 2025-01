Ce șanse are românul Sebastian Stan să câștige la Premiile Oscar 2025. Favoriții din acest an, conform caselor de pariuri

Sebastian Stan a fost nominalizat la Premiile Oscar 2025 pentru rolul din „The Apprentice”, film în care îl interpretează pe președintele american Donald Trump.

Ce șanse are Sebastian Stan să câștige un trofeu la Premiile Oscar 2025

A început nebunia la casele de pariuri, atât în Statele Unite ale Americii cât și în România, după ce au fost anunțate nominalizările de la Oscaruri.

Publicațiile din străinătate au început să prezinte liste ale favoriților din acest an și, de departe, există câteva nume care sunt date ca sigure câștigătoare a trofeelor. La unele categorii, în funcție de țară sau casa de pariuri, lucrurile sunt încă destul de fluctuante.

Potrivit Unibet, producția „The Brutalist” are cele mai multe șanse să câștige cel mai important premiu, distincția pentru „Filmul anului”. La categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, unde e nominalizat Sebastian Stan, românul nostru are o cotă destul de mică. Potrivit caselor de pariuri, dar și opiniilor generale din presa mondială, are cele mai mici șanse să ridice statueta suflată cu aur.

Stan are 0,03% șanse să fie desemnat actorul anului, iar la polul opus este Adrien Brody (66% șanse, cotă 1,5) pentru partitura din „The Brutalist”. Vă prezentăm, mai jos, nominalizările și favoriții, potrivit caselor de pariuri.

Cotele de la pariuri. Adrien Brody și filmul „The Brutalist”, marii favoriți

Cel mai bun film:

The Brutalist (cotă 1,73 – 57% șanse);

Emilia Perez (21% șanse);

Conclave (18% șanse);

Anora;

Wicked.

Cea mai bună actriță în rol principal:

Demi Moore (The Substance) – cotă 1,67 (59% șanse de câștig);

Mikey Madison (Anora) – cotă 2,2;

Fernanda Torres (I m Still Here);

Cynthia Erivo (Wicked);

Karla Sofia Gascon (Emilia Perez).

Cel mai bun regizor:

Brady Corbet (The Brutalist) – cotă 1,15 (86% șanse să ia trofeul);

Sean Baker (Anora) – 6,5 (15% șanse);

Jacques Audiard (Emilia Perez);

James Mangold (A Complete Unkown);

Coralie Fargear (The Substance).

Cel mai bun actor în rol principal:

Adrien Brody (The Brutalist) – cotă 1,5;

Timothee Chalamet (A Complete Unkown) – cotă 3;

Ralph Fiennes (Conclave);

Colman Domingo (Sing Sing);

Sebastian Stan (The Apprentice).

Cea mai bună actriță în rol secundar:

Zoe Saldana (Emilia Perez) – cotă 1,1 (90% șanse de câștig);

Ariana Grande (Wicked) – cotă 6 (16% șanse);

Felicity Jones (The Brutalist);

Isabella Rosellin (Conclave);

Monica Barbaro (A Complete Unkown).

Cel mai bun actor în rol secundar:

Kieran Culkin (A Real Pain) – cotă 1,1 (90% șanse de câștig);

Yura Borisov (Anora) – cotă 9;

Guy Pearce (The Brutalist);

Edward Norton (A Complete Unkown);

Jeremy Strong (The Apprentice).

La categoria „Cel mai bun film internațional”, „Emilia Perez” este marele favorit, urmat de „I m Still Here”, „Flow”, „The Seed of the Sacred Fig” și „The Girl with the Needle”.

„The Wild Robot” are mari șanse să devină cea mai bună animație (cotă 1,65 la pariuri). La aceeași categorie urmează următoarele producții: „Flow”, „Inside Out 2”, „Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” și „Memoir of a Snail”.

Sebastian Stan l-a enervat pe Donald Trump pentru cum l-a interpretat în „The Apprentice”

Revenind la Sebastian Stan, românul nominalizat la Premiile Oscar, l-a deranjat teribil de tare pe cu felul în care a intrat în pielea lui. Președintele american a făcut, la un moment dat, un comentariu pe marginea interpretării lui Sebastian.

„Este o lovitură ieftină, defăimătoare și dezgustătoare din punct de vedere politic, lansată chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2024, pentru a încerca să afecteze cea mai mare mișcare politică din istoria țării noastre. (…) Fosta mea soție, Ivana, a fost o persoană bună și minunată, și am avut o relație grozavă cu ea până în ziua în care a murit. (…)

Este atât de trist că gunoaielor umane, cum ar fi persoanele implicate în acest proiect, care sperăm că nu va avea succes, li se permite să spună și să facă orice doresc pentru a afecta o mișcare politică, care este mult mai mare decât oricare dintre noi”, a spus Donald Trump despre rolul lui Sebastian Stan.