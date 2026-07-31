Sport

Ce șanse are Universitatea Craiova să se califice într-o grupă europeană! Veste bună pentru campioana României

Chiar dacă drumul din Champions League s-a sfârșit, Universitatea Craiova primește vești extraordinare. Specialiștii în statistici au venit cu un anunț care le dă aripi suporterilor din Bănie.
Mihai Dragomir
31.07.2026 | 09:17
Ce sanse are Universitatea Craiova sa se califice intro grupa europeana Veste buna pentru campioana Romaniei
SPECIAL FANATIK
Cât de mari sunt șansele ca Universitatea Craiova să ajungă într-o grupă europeană. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Visul Champions League s-a încheiat prematur pentru Universitatea Craiova, care a fost eliminată în turul 2 de Levski Sofia. Totuși, oltenii mai au șanse să ne reprezinte cu glorie în acest sezon de cupe europene. Experții au dat șansele campioanei României să ajungă pe tabloul principal din Europa League sau Conference League.

Ce șanse are Universitatea Craiova să se califice în faza principală din Europa League sau Conference League

Universitatea Craiova a fost la doar un pas să răstoarne soarta calificării în turul 3 Champions League. După 0-1 în deplasare cu Levski, oltenii au bifat o remiză pe teren propriu cu bulgarii, scor 2-2. Echipa de la sud de Dunăre a mers mai departe grație scorului general, dar povestea formației din Bănie în cupele europene continuă în Europa League, unde întâlnește KuPS în turul 3 preliminar.

ADVERTISEMENT

Platforma de specialitate „Football Meets Data”, recunoscută pentru analizele și simulările sale precise din fotbalul european, a publicat o analiză care o plasează pe Universitatea Craiova într-un top select. Potrivit statisticienilor, formația olteană este în acest moment una dintre cele 3 mari favorite să obțină calificarea în faza principală din UEFA Europa League sau UEFA Conference League, luând în calcul toate echipele din preliminarii care nu și-au asigurat încă acest bilet.

Așadar, podiumul echipelor cu cele mai mari șanse matematice de a merge mai departe este format din Omonia Nicosia (Cipru), Lech Poznan (Polonia) și Universitatea Craiova (România), cu un procentaj de 95,6% (peste nume mari precum Benfica, Atalanta sau AS Monaco). „În ciuda eliminărilor premature din preliminariile UCL… Omonia, Lech Poznan și Univ Craiova rămân principalele 3 favorite să atingă faza ligii, dintre toate echipele care nu au făcut-o încă”, a fost verdictul statisticienilor. Anul trecut, aflată în aceeași ipostază, FCSB era creditată cu doar 65% șanse să ajungă pe tabloul principal din Europa League, unde s-a calificat după ce a trecut în play-off de Aberdeen.

ADVERTISEMENT
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24.ro
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București

Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după ce a fost eliminată din UEFA Champions League

Ratarea calificării în cea mai tare competiție europeană a însemnat pentru Universitatea Craiova, pe lângă faptul că România continuă să nu aibă o reprezentantă în Champions League de 13 ani, și un eșec pe plan financiar. Mai exact, accederea în faza ligii UCL i-ar fi adus campioanei României nu mai puțin de 18.6 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i...
Digisport.ro
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”

Prin performanța sportivă, clubul ar fi depășit încasările din 2025 din bilete, activități comerciale și sponsori. Chiar și în scenariul minim, în care oltenii ar fi încheiat campania în afara locurilor care garantează primăvara europeană, Universitatea ar fi generat un venit garantat de peste 20 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
  • 1 august este data următorului meci pentru Universitatea Craiova (acasă, cu Petrolul)
  • 25 a fost locul pe care oltenii au încheiat faza ligii din Conference League sezonul trecut (primul sub linia calificabilă în primăvara europeană)
Prima victorie pentru Răzvan Lucescu la Al Sadd! Roberto Firmino, decisiv contra unui...
Fanatik
Prima victorie pentru Răzvan Lucescu la Al Sadd! Roberto Firmino, decisiv contra unui internațional român
Lamine Yamal, compliment viral pentru Ines Garcia! Ce a putut să spună starul...
Fanatik
Lamine Yamal, compliment viral pentru Ines Garcia! Ce a putut să spună starul Barcelonei pe internet
Gigi Becali anunță transferul de titlu și amenință rivalele: „Cu ei ne batem,...
Fanatik
Gigi Becali anunță transferul de titlu și amenință rivalele: „Cu ei ne batem, dar tot FCSB este numărul 1 și va fi campioană!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial:...
iamsport.ro
Oprișan a rămas fără cuvinte când a auzit povestea emoționantă a campionului mondial: 'De atunci nu am mai râs de el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!