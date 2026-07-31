Ce șanse are Universitatea Craiova să se califice într-o grupă europeană! Veste bună pentru campioana României

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Visul Champions League s-a încheiat prematur pentru Universitatea Craiova, care a fost eliminată în turul 2 de Levski Sofia. Totuși, oltenii mai au șanse să ne reprezinte cu glorie în acest sezon de cupe europene. Experții au dat șansele campioanei României să ajungă pe tabloul principal din Europa League sau Conference League.

Ce șanse are Universitatea Craiova să se califice în faza principală din Europa League sau Conference League

Universitatea Craiova a fost la doar un pas să răstoarne soarta calificării în turul 3 Champions League. După 0-1 în deplasare cu Levski, oltenii au bifat o remiză pe teren propriu cu bulgarii, . Echipa de la sud de Dunăre a mers mai departe grație scorului general, dar povestea formației din Bănie în cupele europene continuă în Europa League, unde

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Platforma de specialitate „Football Meets Data”, recunoscută pentru analizele și simulările sale precise din fotbalul european, a publicat o analiză care o plasează pe Universitatea Craiova într-un top select. Potrivit statisticienilor, formația olteană este în acest moment una dintre cele 3 mari favorite să obțină calificarea în faza principală din UEFA Europa League sau UEFA Conference League, luând în calcul toate echipele din preliminarii care nu și-au asigurat încă acest bilet.

Așadar, podiumul echipelor cu cele mai mari șanse matematice de a merge mai departe este format din Omonia Nicosia (Cipru), Lech Poznan (Polonia) și Universitatea Craiova (România), cu un procentaj de 95,6% (peste nume mari precum Benfica, Atalanta sau AS Monaco). „În ciuda eliminărilor premature din preliminariile UCL… Omonia, Lech Poznan și Univ Craiova rămân principalele 3 favorite să atingă faza ligii, dintre toate echipele care nu au făcut-o încă”, a fost verdictul statisticienilor. Anul trecut, aflată în aceeași ipostază, FCSB era creditată cu doar 65% șanse să ajungă pe tabloul principal din Europa League, unde s-a calificat după ce a trecut în play-off de Aberdeen.

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Despite early elimination from 🔵 UCL qualifiers… 🇨🇾 Omonia

🇵🇱 Lech Poznan

🇷🇴 Univ Craiova …remain the Top 3 favorites to reach UEFA league stages of all teams that haven't yet done so. 👉 Full probabilities and scenarios for all teams in UEFA qualifiers available in our… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Câți bani a pierdut Universitatea Craiova după ce a fost eliminată din UEFA Champions League

Ratarea calificării în cea mai tare competiție europeană a însemnat pentru Universitatea Craiova, pe lângă faptul că România continuă să nu aibă o reprezentantă în Champions League de 13 ani, și un eșec pe plan financiar. Mai exact, accederea în faza ligii UCL i-ar fi adus campioanei României nu mai puțin de 18.6 milioane de euro.

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Prin performanța sportivă, clubul ar fi depășit încasările din 2025 din bilete, activități comerciale și sponsori. Chiar și în scenariul minim, în care oltenii ar fi încheiat campania în afara locurilor care garantează primăvara europeană, Universitatea ar fi generat un venit garantat de peste 20 de milioane de euro.

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