Ce șanse are Universitatea Craiova să treacă de Levski în Champions League. Englezii au dat scorul exact

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După 0-1 la Sofia în prima manșă, Universitatea Craiova trebuie să se impună pe teren propriu pentru a se califica în turul 3 preliminar al Champions League. Englezii au făcut o analiză amănunțită înaintea meciului retur cu Levski și au venit și cu o predicție.

Predicție pentru returul Universitatea Craiova – Levski din Champions League

În ciuda faptului că echipa nu a arătat prea bine în partida tur din Bulgaria, iar în campionat a pierdut categoric derby-ul cu Dinamo, trupa lui Filipe Coelho este văzută ca favorită la victorie în jocul cu Levski din Bănie.

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Conform , Universitatea Craiova este cotată cu 48,66% șanse să se impună la retur. Un rezultat de egalitate are un procentaj de 26,07%, în timp ce un nedorit succes al bulgarilor are o marjă de realizare de 25,27%.

Însă, ”alb-albaștrii” au nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență pentru a merge mai departe în Champions League, orice succes la limită urmând să ducă întâlnirea în prelungiri și, cine știe, chiar la loviturile de departajare.

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Care sunt cele mai probabile scoruri

Englezii au intrat și mai în amănunt în ceea ce privește meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia și consideră că cel mai probabil succes al campioanei României este cu 1-0, care are o șanse de reușită de 12,05%.

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Următoarele cele mai posibile scoruri pentru o victorie a ”alb-albaștrilor” sunt: 2-1 (9,14%) și 2-0 (8,91%). Cel mai probabil scor la egalitate este 1-1 (12,26%), în timp cel mai așteptat scor pentru o victorie a lui Levski Sofia este 1-0 (7,67%).

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Universitatea Craiova, probleme mari de lot

Înaintea returului de foc cu Levski Sofia, antrenorul Filipe Coelho are mari dureri de cap din cauza faptului că mai mulți jucători sunt accidentați. FANATIK a aflat că Oleksandr și nu va juca partida de Champions League. Ucraineanul a resimțit dureri încă de la finalul jocului de la Sofia.

de marți, 28 iulie, și nu vor juca la retur. Este vorba de Assad Al Hamlawi, Ronaldo Webster și Darius Fălcușan. Primii doi din cauza problemelor medicale, iar ultimul , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.