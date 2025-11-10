Ce șanse au Cristi Chivu și Inter să câștige titlul în Serie A! Specialiștii s-au convins după 11 etape

ADVERTISEMENT

Inter Milano este văzută drept favorită să câștige titlul în Serie A sezonul 2025-2026. Vicecampioana Italiei are șanse să câștige trofeul după etapa cu numărul 11.

Ce șanse are Cristi Chivu să ia titlul cu Inter în Serie A

Inter are un început în forță în noua stagiune de Serie A. După 2-0 cu Lazio, cu 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma. Echipa lui Cristi Chivu este avantajată de golaverajul superior, cu 26 de goluri marcate și cu 12 încasate.

ADVERTISEMENT

i-a crescut vicecampioanei Italiei șansele de câștigare a titlului cu 8% față de runda precedentă. Acum, conform calculelor făcute de statisticienii de la Football Meets Data, Inter are 98,9% șanse să cucerească „Scudetto” în 2026.

Așadar, Inter pare în acest moment . În schimb, între urmăritoare e bătaie mare. După 2-0 cu Udinesse, Romei i-au crescut șansele cu 11% și are acum 73,1% să ia titlul. În ceea ce o privește pe Napoli, campioana en-titre a pierdut cu 0-2 în fața Bolognei în etapa a 11-a și are acum 72,6% șanse să își apere trofeul.

ADVERTISEMENT

🇮🇹 Serie A — Round 11 📈📉 Most impactful changes: ▪️🔵⚫ Inter +8% 🏆 title (2–0 vs Lazio, back at the top!)

▪️🔴 Roma +11% Top 4 (2–0 vs Udinese)

▪️🔴🔵 Bologna +16% Top 4 (statement 2–0 vs Napoli)

▪️⚫⚪ Juventus −3% Top 4 (0–0 in Derby vs Torino)

▪️🔴⚫ Milan −5% Top 4… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

De când n-a mai fost Inter campioană în Italia

În sezonul trecut, Inter, care era antrenată de Simone Inzaghi, a pierdut la mustață titlul de campioană a Italiei. „Nerazzurri” au terminat pe locul 2, cu 78 de puncte, cu unul mai puțin decât campioana Napoli.

ADVERTISEMENT

Milanezii au ratat astfel șansa de a își apăra titlul pe care l-au cucerit ultima dată în stagiunea 2023-2024. Cu 20 de titluri câștigate, Inter Milano este a doua cea mai decorată echipă a Italiei. Pe primul loc este Juventus. „Bătrâna Doamnă” a câștigat „Scudetto” de 36 de ori.

Cum arată în acest moment clasamentul din Serie A în partea superioară

La intrarea în această nouă pauză competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Inter Milano se află pe primul loc al clasamentului din Serie A, cu 24 de puncte acumulate după primele 11 etape, la egalitate cu AS Roma, dar cu golaveraj superior față de gruparea capitolină.

ADVERTISEMENT

Pe poziția a treia se află AC Milan, cu 22 de puncte, la egalitate cu Napoli, formația de pe locul 4. Pe 5 este Bologna, cu 21 de puncte, iar Juventus se află pe 6, cu 19 puncte.

Cu cine joacă Interul lui Cristi Chivu în următoarele etape din Serie A

După pauza internațională, echipa de pe „Giuseppe Meazza” va disputa, pe data de 23 noiembrie, din postura de gazdă „Derby della Madonnina” contra marii rivale AC Milan. Ulterior, Inter se va deplasa la Pisa, iar apoi va juca acasă contra lui Como.

Între aceste meciuri, echipa antrenată de Cristi Chivu se va mai duela cu Atletico Madrid, în deplasare, în Champions League și cu Venezia pe teren propriu, în Cupa Italiei.