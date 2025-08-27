Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce şanse au FCSB şi Universitatea Craiova la calificare: “Crezi că turcii vor fi impresionaţi de stadionul plin?”

FCSB și Universitatea Craiova au obținut rezultate pozitive în meciurile din prima manșă a play-off-ului și vor lupta pentru calificarea în grupele europene.
FANATIK
27.08.2025 | 13:00
Ce sanse au FCSB si Universitatea Craiova la calificare Crezi ca turcii vor fi impresionati de stadionul plin
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică și Horia Ivanovici au analizat șansele celor de la FCSB și Universitatea Craiova de a obține calificarea în grupele competițiilor europene. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în play-off-ul Conference League, 2-1 pe terenul lui Istanbul Bașakșehir, iar FCSB a remizat, 2-2, în Scoția contra lui Aberdeen, în ultimul tur preliminar din Europa League. Marius Șumudică și Horia Ivanovici au analizat șansele de calificare ale celor două formații.

Ce șanse au FCSB și Craiova la calificarea în grupe

Atât FCSB, cât și Universitatea Craiova, au prima șansă la calificare după ce au obținut rezultate pozitive în deplasare. Campioana a remizat cu Aberdeen, 2-2, după ce a condus cu 2-0, cu mențiunea că gazdele au evoluat timp de aproape 60 de minute cu un om în plus. De cealaltă parte, gruparea pregătită de Mirel Rădoi s-a impus cu 2-1 în Turcia contra lui Istanbul Bașakșehir.

O dezamăgire imensă a reprezentat CFR Cluj, care a fost spulberată de Hacken în Suedia, scor 7-2, „feroviarii” având nevoie de un miracol pentru a obține calificarea în grupa de Conference League. Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la șansele de calificare pe care le au cele trei echipe românești înainte de manșa secundă.

„Eu cred că FCSB are șanse mari să se califice, spre 80-90%. Craiova undeva la 60-70%, iar CFR-ul șanse minime spre nule”, a declarat tehnicianul, prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, unde a analizat și eșecul suferit de clujeni contra lui Hacken.

Jucătorii lui Istanbul Bașakșehir, afectați de atmosfera de la Craiova?

Marius Șumudică a afirmat că avantajul terenului propriu va fi un atu important pentru Universitatea Craiova, însă Horia Ivanovici nu a fost de acord: „Eu zic că la Craiova șansele sunt 51%-49% în favoarea Craiovei, pentru că au câștigat. Turcii sunt obișnuiți să joace pe stadioane pline, ei joacă la Galatasaray, la Fenerbahce, sunt obișnuiți cu balamucul. Crezi că îi impresionează stadionul plin de la Craiova?”.

„Ce am văzut ieri îmi lasă un semn de întrebare”, a fost răspunsul tehnicianului. „Eu cred că au luat Craiova ca pe o echipă mult mai normală”, a spus Horia Ivanovici, contrat însă de Marius Șumudică, care îl cunoaște pe tehnicianul Cagdaș Atan din campionatul Turciei: „Niciodată, îl cunosc pe antrenor, pregătește bine meciurile”.

