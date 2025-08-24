Ce şanse au FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj să se califice în cupele europene! Cotă uriaşă pentru „minunea” din Gruia

Echipele româneşti se pregătesc pentru cele mai importante meciuri din cupele europene. Joi, FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj dispută retururile din play-off cu Aberdeen, Başakşehir şi Hacken.
Şanse excelente de a merge mai departe au FCSB şi Universitatea Craiova. Campioana României are în buzunar faza principală din Conference League, dar îşi doreşte o nouă participare în Europa League din moment ce visul Ligii Campionilor a fost spulberat încă din faşă.
FCSB a avut 2-0 la Aberdeen, dar scoţienii au reuşit să revină şi să egaleze cu un minut înainte de final. Chiar şi la 2-2, FCSB este favorita la calificare, pe Arena Naţională fiind anunţaţi peste 40.000 de fani.
Roş-albaştrii au cota 1,40 la calificare, fiind favoriţi la retur. FCSB are nevoie de victorie în faţa scoţienilor pentru a merge mai departe. În cazul unui egal, calificarea se va decide în prelungiri sau la loviturile de departajare.
Universitatea Craiova a obţinut o victorie uriaşă la Istanbul, cu Başakşehir, 2-1. Acest succes îi face pe olteni favoriţi în lupta pentru calificarea în Conference League. Cel mai probabil, tribunele arenei „Ion Oblemenco” vor fi pline joi seara, în faţa unui adversar superior celor de la Aberdeen.
Dar, echipa lui Mirel Rădoi are două rezultate din trei pentru a merge mai departe: egal şi victorie. Chiar şi în cazul unei înfrângeri la limită, U Craiova are şansa să tranşeze calificarea în prelungiri, având cota 1,35 pentru a se califica.
Dacă FCSB sau Universitatea Craiova au şanse mari de calificare, CFR Cluj are nevoie de o minune în returul cu Hacken. Suedezii nici nu mai au cotă la calificare după ce au tranşat prima manşă cu un şocant 7-2, care s-a lăsat cu demisia lui Dan Petrescu.
CFR Cluj are nevoie de o victorie cu 5-0 pentru a trimite meciul în prelungiri. Cota pentru o calificare miraculoasă a CFR-ului este 55,00, dar pentru ardeleni obiectivul realist este obţinerea unei victorii care să mai spele din ruşinea suferită în Suedia.