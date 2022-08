Ce şanse au Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Irina Begu la calificarea în turul 3 de la US Open 2022! Avantajele pentru o mare performanţă a României la New York

Cu cinci jucătoare la start, în turul 1 de la US Open 2022, România mai are trei reprezentante în turneul de la New York. Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Irina Begu s-au calificat în turul 2 şi vor juca miercuri şi joi pentru accederea în următoarea fază. FANATIK prezintă şansele celor trei jucătoare pentru un pas spre turul 3 al turneului.

Gabriela Ruse, duel cu Coco Gauff pentru calificarea în turul 3 de la US Open 2022. Românca, prima victorie după două luni

Gabriela Ruse este prima jucătoare din România care atacă accederea spre turul 3 de la US Open 2022. Sportiva de 24 de ani a trecut peste operaţia la mâna stângă, care a fost la un pas să-i fure participarea la ultimul turneu de Mare Şlem al anului. În plus, .

Din punct de vedere al psihicului, Gabriela Ruse pare într-un moment bun, mai ales după ce a trecut de cele două mari hopuri. În turul 2, miercuri, după ora 21:00, o va întâlni pe Coco Gauff, cap de serie numărul 12, iar americanca porneşte cu prima şansă.

Chiar dacă porneşte cu şansa a doua, Gabriela Ruse a arătat, la Wimbledon 2022, că îi poate pune probleme serioase lui Coco Gauff. La turneul londonez, sportiva de 24 de ani a împins meciul în decisiv, pe care l-a pierdut în prelungiri. Acum, la US Open, Gabi poate produce surpriza, mai ales cu ajutorul spiritului ei de luptă.

Sorana Cîrstea şi avantajul palmaresului pozitiv cu Belinda Bencic

Sorana Cîrstea s-a calificat, fără emoţii, în turul 2, după , şi acum o aşteaptă Belinda Bencic, a 13-a favorită. În meciul din turul 1, jucătoarea de 32 de ani a avut o prestaţie solidă, care dă sepranţe pentru meciul care se va disputa joi.

În meciurile directe, Sorana Cîrstea are avantajul celor două victorii în tot atâtea întâlniri, iar ultima a venit recent. Pe 16 august, în turul 1 de la WTA Cincinnati, românca a învins-o pe Belinda Bencic, scor 6-2, 6-7(3), 6-4.

Sorana Cîrstea are toate armele pentru a obţine o nouă victorie la Belinda Bencic, însă marele inamic al ei este inconstanţa. De multe ori, sportiva de 32 de ani a cedat în momente când putea face diferenţa. Un succes în meciul din turul 2 i-ar aduce egalarea celui mai bun rezultat din carieră la US Open, calificarea în turul 3.

Irina Begu are cea mai uşoară misiune în turul 2. Adversara este debutantă la US Open

, cap de serie numărul 32, pe care a eliminat-o după un decisiv dramatic, în care a revenit de la 1-3. În turul 2, românca o va întâlni pe Yuan Yue, o jucătoare venită din calificări şi care este la debutul pe tabloul principal de la US Open.

La prima vedere, Irina Begu, cu ajutorul experienţei uriaşe, porneşte ca mare favorită în meciul cu Yuan Yue, programat să se dispute joi. Ocupanta locului 42 a arătat multe lucruri pozitive în meciul din turul 1, mai ales când a trebuit să revină când a fost condusă de Elise Mertens.

O eventuală calificare în turul 3 de la US Open 2022 ar fi echivalentă cu cea mai bună performanţă a Irinei Begu la turneul american. Românca s-a oprit de trei ori, de-a lungul carierei, în turul 2 al competiţiei, în 2012, 2014 şi 2018.