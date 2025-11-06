Ce şanse de calificare au FCSB şi Universitatea Craiova în play-off-ul european! Toate calculele

ADVERTISEMENT

FCSB a cedat cu 1-3 în faţa celor de la FC Basel, după un start horror de meci în care la faza imediat următoare. Vestea bună pentru fotbalul românesc a venit de la Viena, acolo unde Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa celor de la SK Rapid.

Universitatea Craiova, pe loc de play-off! De câte puncte au nevoie oltenii pentru a se califica mai departe

Universitatea Craiova are patru puncte după primele trei etape din Conference League. Victoria cu Rapid Viena îi propulsează pe olteni până pe locul 22 în faza ligii şi le dă o şansă uriaşă elevilor lui Rădoi pentru a merge mai departe.

În stagiunea precedentă, ultima echipă calificată în play-off a adunat 7 puncte. Asta înseamnă că Universitatea Craiova are nevoie de o victorie în ultimele trei etape, dar cu patru puncte în plus, oltenii sunt aproape siguri de prezenţa în faza eliminatorie.

Spre deosebire de Europa League, în Conference sunt doar şase runde, astfel că parcursul Universităţii Craiova în faza principală se va încheia la finalul acestui an. Oltenii joacă acasă cu Mainz şi Sparta Praga şi în deplasare cu AEK Atena.

Programul Universităţii Craiova în Conference League:

Universitatea Craiova – Mainz – 27 noiembrie, ora 19:45

Universitatea Craiova – Sparta Praga – 11 decembrie, ora 19:45

AEK Atena – Universitatea Craiova – 18 decembrie, ora 22:00

De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off Europa League

Cu doar 3 puncte în primele patru etape de Europa League, FCSB este departe de calificare. În acest moment, echipa este pe locul 31 în clasament şi are nevoie de puncte în următoarele meciuri pentru a mai spera la locurile de play-off (top 24).

În stagiunea precedentă, prima disputată în acest sistem, ultima echipă calificată a reuşit să meargă mai departe cu 10 puncte. Asta înseamnă că FCSB are nevoie de două victorii şi un egal în ultimele patru partide.

Veste proastă pentru FCSB! Au rămas de disputat meciurile cu cele mai bine cotate echipe

Iar meciurile nu sunt deloc uşoare, având în vedere că au mai rămas de disputat partidele cu echipele din urna 1 şi urna 2, adică formaţiile cu cel mai mare coeficient european împotriva cărora evoluează FCSB.

Roş-albaştrii joacă în deplasare cu Steaua Roşie Belgrad (urna 2) şi Dinamo Zagreb (urna 1), respectiv acasă cu Feyenoord (urna 1) şi Fenerbahce (urna 2) acasă. Singurele puncte sunt obţinute cu .

FCSB, sezon mult mai modest ca anul trecut!

În stagiunea precedentă, după patru etape, FCSB avea 9 puncte şi era virtual calificată. Campioana României învingea RFS (4-1), PAOK (1-0) şi Midtjylland (2-0), singurele puncte pierdute erau cu Rangers (0-4).

Faţă de sezonul trecut, FCSB are 6 puncte în minus şi şanse minime de calificare mai departe, singura victorie fiind obţinută în faţa lui Go Ahead Eagles, în prima etapă, scor 1-0. De acum încolo, campioana nu îşi mai permite paşi greşiţi dacă mai speră la calificare.

Programul FCSB-ului în faza Ligii:

Steaua Roşie Belgrad – FCSB (27 noiembrie, ora 22:00)

FCSB – Feyenoord (11 decembrie, ora 22:00)

Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie, ora 22:00)

FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie, ora 22:00)

Cine se califică mai departe în Europa League în noul format

La finalul celor opt etape, se califică direct în optimile de finală echipele de pe locurile 1-8 din clasamentul ligii. Echipele de pe locurile 9-24 se califică într-un play-off care se împerechează în felul următor (locurile 9-10 cu locurile 23-24, locurile 11-12 cu locurile 21-22 şi tot aşa).

Echipele de pe locurile 25-36 sunt eliminate din competiţia europeană. În acest moment, FCSB se află pe locul 31, loc eliminatoriu, cu 3 puncte. Anul trecut, FCSB a terminat faza ligii pe locul 11 şi a ajuns până în optimile de finală.