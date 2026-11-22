ADVERTISEMENT

România U17, condusă de Mircea Diaconescu, a început cu stângul la Campionatul Mondial din Qatar. „Micii tricolori” au cedat în meciul de debut, împotriva Mexicului, cu scorul de 0-1. Totuși, șansele la calificare continuă să fie destul de mari, ținând cont că merg mai departe atât echipele de pe primele două locuri, cât și cele mai bune locuri 3.

Cum se mai poate califica România U17 în faza eliminatorie de la Campionatul Mondial din Qatar

după ce l-au pierdut pe primul, contra Mexicului. Camerun și Venezuela sunt celelalte două adversare din grupă, iar Emanuel Roșu, trimisul FANATIK în Qatar pentru acest turneu final, și a explicat de ce rezultate are nevoie pentru a merge mai departe în competiție, chiar dacă a început cu stângul.

ADVERTISEMENT

„Nu-i o dramă. Sistemul e destul de permisiv în privința calificării. Avem fie șansa de a termina în primele două. Sigur, e intactă în momentul de față, dar vom intra cu șanse mari de calificare inclusiv la meciul trei, chiar dacă vom pierde și contra Venezuelei. Doamne ferește, nu ne dorim asta, dar în cazul în care vom pierde, vom avea șanse importante să mergem mai departe și cu o victorie în fața Camerunului, pentru că se califică primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt locuri trei. Sunt douăsprezece grupe. Vor fi treizeci și două de echipe care trec mai departe.

E clar că trebuie să fim în continuare optimiști privind spre ei, dar am avut impresia și din ce am văzut aseară, că nu sunt doar vorbe goale. Adică ei chiar simțeau că au fost acolo. Probabil că a fost și problema de impact. Nu știu cât de mult. L-am și întrebat pe selecționerul Diaconescu dacă poate a evaluat diferit Mexicul, dacă a fost ceva ce a ieșit din cadrul pregătirii pe care a făcut-o. Mi-a zis că nu. Pur și simplu, din ce am înțeles din explicația lui, prima lui explicație a fost impactul cu turneul final. Sigur, așteptăm acum să vedem meciul cu Venezuela. Cred că acolo va fi testul real al echipei”, a explicat Emanuel Roșu despre șansele României la calificare, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Detaliile observate de Emanuel Roșu de la fața locului! Asemănarea dintre naționala U17 și naționala lui Gică Hagi

Prezent la meciul cu Mexic, Emi Roșu însă nu una bună. El a povestit că „micii tricolori” au aceeași problemă ofensivă atunci când ajung în ultima treime, de parcă ar avea un blocaj în a găsi breșa potrivită pentru a înscrie: „N-a fost un meci reușit. A fost un meci de posesie, o posesie bună pentru România, dar nu l-aș încadra la meciuri de referință. În niciun caz nu l-aș pune la un meci conform așteptărilor pe care cred că cu toții le aveam, pentru că ne uităm puțin pe CV-urile jucătorilor, vedem de unde vin. Sunt băieți serioși, sunt băieți cuminți, sunt băieți care se înscriu într-o logică tactică modernă, dar identific aceleași probleme pe care le văd și la naționala mare. Nu-mi amintesc să fi avut vreo ocazie concretă de gol. Nu cred că am avut și pe poartă. Ne oprim undeva într-un semicerc imaginar, la douăzeci de metri de poarta adversă, și cam ăsta e orizontul. Cam ăsta a fost orizontul aseară.

ADVERTISEMENT

Cred că s-a transmis de la naționala mare și e cu atât mai surprinzător pentru mine, pentru că mă uit că jucătorii, cel puțin jumătate dintre ei, vin din străinătate, n-au legătură cu fotbalul românesc. Mulți stăpânesc cu greu limba română. Se vede că nu sunt vorbitori nativi, chit că au părinți români. Deci uite că și la nivelul ăsta avem exact același lucru. Adică reușim să ducem, să legăm până la un anumit punct, după care devine foarte, foarte greu de străpuns apărarea adversă.

ADVERTISEMENT

Mexic a fost în control în ultima treime. Nu am simțit niciodată că sunt panicați, dar ce m-a liniștit și pe mine a fost faptul că nici noi n-am părut panicați. Am luat-o ca pe o înfrângere, dar nu ca pe o dramă. Și cred că ăsta e și mesajul pe care îl transmite banca. Suntem obișnuiți să vedem la marginea terenului antrenorii agitați, care țipă, care poate mai scapă și câte o înjurătură. Aici nu e cazul. E singura echipă pe care am văzut-o eu vreodată la care n-a înjurat nimeni. Eu n-am auzit pe nimeni să înjure.

Este cea mai disciplinată echipă. De exemplu, în final era un out de pe partea dreaptă, bătut de Mănăilă, un puști care cred că e de la Rapid. Nu știa dacă să dea în careu, să nu dea în careu, pentru că probabil stabiliseră că out-urile din zona aia de teren se bat aproape. Probabil că au niște scheme, inclusiv la fazele astea de interpretări. Și s-a dus și i-a strigat antrenorul lui: „Mister, pot s-o dau la careu?” și a primit încuviințarea. Dar e clar că e o echipă care face lucrurile în baza a ceea ce s-a lucrat, ce s-a studiat.

ADVERTISEMENT

E o echipă care încearcă să iasă cu posesie de jos ca echipa națională mare, dar sperăm că e o echipă care până la urmă va dovedi că are și alte mijloace, pentru că vedem că naționala mare nu are succes din punctul ăsta de vedere. Adică e clar că naționala actuală de seniori funcționează doar într-o anumită paradigmă, cea pe care a descoperit-o și a forțat-o și a valorificat-o la maximum Edi Iordănescu. E clar că în orice alt concept n-a funcționat nici pentru Mircea Lucescu și nici pentru Gheorghe Hagi.

A fost când Mexic mai bună, când România, dar noi nu am mușcat niciodată, iar diferența a fost făcută de un gol foarte frumos marcat de mexicani. Au mai avut înainte și un gol anulat. Eu mă aștept ca Venezuela să fie cea mai slabă, deoarece de africani toată lumea spune că sunt foarte buni. Când camerele sunt închise se vorbește foarte mult și de vârsta jucătorilor, care nu ar fi cea de pe hârtie. Dacă batem Venezuela, șansele noastre sunt foarte mari. Meciul ăsta trebuie tratat ca pe o finală”, a mai povestit Emanuel Roșu la FANATIK SUPERLIGA.

Ploaie de VIP-uri la meciul României! Gică Hagi și alți doi selecționeri au fost prezenți

Meciul dintre Mexic și România a atras o mulțime de VIP-uri. Emi Roșu i-a zărit la meci atât pe Gică Hagi, actualul selecționer al României, cât și pe Cosmin Contra și Răzvan Lucescu, doi foști selecționeri ai „tricolorilor”, care în prezent antrenează echipe de club din Qatar. De asemenea, la meci au fost prezente personalități precum Bora Milutinović sau Pierluigi Collina.

„Și pe lângă parada selecționerilor, pentru că vorbim de doi foști selecționeri și de un actual selecționer de seniori al României, de Gheorghe Hagi, Cosmin Contra și Răzvan Lucescu, i-am avut pe Bora Milutinović, tot în tribuna oficială a stadionului, omul cu cinci participări la Campionatele Mondiale ca antrenor cu cinci naționale diferite. Cred că e un record care va rămâne în istorie, la fel ca cel al lui Duckadam de la Sevilla, pentru că nu cred că va reuși cineva să facă ce a făcut el. Și pe Pierluigi Collina, desigur, șeful arbitrajului mondial, un uriaș fost mare arbitru.

VIP la greu. La celelalte partide să zic că erau puțini oameni în tribuna oficială, erau mai mult localnici. Zic asta din perspectiva felului în care erau îmbrăcați și na, era destul de simplu să-ți dai seama. Dar cred că la meciul nostru am strâns cei mai mulți oameni importanți, să zicem așa, oameni cunoscuți, personalități. Când au aflat cei din aparatul de organizare că e Hagi la meci, s-au dus inclusiv ei, cei care erau organizatori, să-și facă poză cu el. Nu le venea să creadă că a venit Gheorghe Hagi, că erau oameni de vârsta noastră, în jur de 40 de ani, care sigur l-au prins și jucând”, a mai povestit Emi Roșu despre meciul României din Qatar.