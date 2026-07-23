Supercomputerul a decis! Ce şanse reale de calificare are, de fapt, Universitatea Craiova în turul trei preliminar din Champions League

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, în prima manşă din turul doi preliminar al Champions League. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 8 de Dimitrov, Laurenţiu Popescu reuşind un meci mare pe terenul bulgarilor, cu mai multe intervenţii providenţiale.

Levski Sofia, favorită la calificare înaintea returului cu Universitatea Craiova! Oltenii au 35% şanse

Pentru olteni nu este nimic pierdut pentru că mai au şansa calificării la retur. Universitatea Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, iar oficialii clubului speră să fie un stadion plin care să poarte echipa spre calificarea în turul trei preliminar.

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Însă, dacă înaintea duelului din turul trei preliminar, Universitatea Craiova era considerată favorită şi avea 58% şanse de calificare în faţa bulgarilor, după meciul tur balanţa s-a răsturnat şi Levski are prima şansă.

Conform Football Meets Data, Universitatea Craiova are 35% şanse să întoarcă rezultatul la retur, în timp ce bulgarii au 65% şanse să meargă mai departe. Echipa lui Coelho are nevoie de un succes la două goluri diferenţă.

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🔵 UCL Q3 qualification probabilities (Champions Path) ~100% 🇷🇸 Crvena zvezda

99% 🇸🇪 Mjällby

98% 🇸🇰 Slovan Bratislava

97% 🇵🇱 Lech Poznan

83% 🇸🇮 NK Celje

82% 🇦🇲 Ararat-Armenia

80% 🇨🇾 Omonia Nicosia

70% 🇭🇷 Dinamo Zagreb

70% 🇦🇿 Sabah FK

65% 🇧🇬 Levski Sofia

53% 🇱🇹 Kauno Zalgiris

51%… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Omonia Nicosia, aproape de calificare! Duel cu U Craiova sau Levski Sofia în turul trei preliminar

Învingătoarea duelului dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia joacă în turul trei preliminar cu câştigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty. Ciprioţii au luat o opţiune serioasă şi au 80% şanse de calificare după victoria cu 1-0 de la Nicosia.

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. Dar până atunci, oltenii au un hop greu de trecut miercurea viitoare, în returul cu Levski Sofia. Elevii lui Coelho au sâmbătă derby şi în campionat, de la ora 20:30 fiind programat meciul cu Dinamo, pe „Arcul de Triumf”.

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