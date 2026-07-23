Sport

Supercomputerul a decis! Ce şanse reale de calificare are, de fapt, Universitatea Craiova în turul trei preliminar din Champions League

Universitatea Craiova a pierdut cu 0-1 meciul tur cu Levski. Cât de mult s-au schimbat şansele de calificare pentru turul trei preliminar din Champions League înaintea returului de pe "Ion Oblemenco".
Marian Popovici
23.07.2026 | 11:02
Supercomputerul a decis Ce sanse reale de calificare are de fapt Universitatea Craiova in turul trei preliminar din Champions League
SPECIAL FANATIK
Ce şanse de calificare are Universitatea Craiova în turul trei preliminar din Champions League! Înfrângerea de la Sofia a răsturnat calculele. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
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Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 în faţa lui Levski Sofia, în prima manşă din turul doi preliminar al Champions League. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 8 de Dimitrov, Laurenţiu Popescu reuşind un meci mare pe terenul bulgarilor, cu mai multe intervenţii providenţiale.

Levski Sofia, favorită la calificare înaintea returului cu Universitatea Craiova! Oltenii au 35% şanse

Pentru olteni nu este nimic pierdut pentru că mai au şansa calificării la retur. Universitatea Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, iar oficialii clubului speră să fie un stadion plin care să poarte echipa spre calificarea în turul trei preliminar.

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Însă, dacă înaintea duelului din turul trei preliminar, Universitatea Craiova era considerată favorită şi avea 58% şanse de calificare în faţa bulgarilor, după meciul tur balanţa s-a răsturnat şi Levski are prima şansă.

Conform Football Meets Data, Universitatea Craiova are 35% şanse să întoarcă rezultatul la retur, în timp ce bulgarii au 65% şanse să meargă mai departe. Echipa lui Coelho are nevoie de un succes la două goluri diferenţă.

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Omonia Nicosia, aproape de calificare! Duel cu U Craiova sau Levski Sofia în turul trei preliminar

Învingătoarea duelului dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia joacă în turul trei preliminar cu câştigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty. Ciprioţii au luat o opţiune serioasă şi au 80% şanse de calificare după victoria cu 1-0 de la Nicosia.

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Pentru Universitatea Craiova este un culoar foarte bun pentru play-off. Dar până atunci, oltenii au un hop greu de trecut miercurea viitoare, în returul cu Levski Sofia. Elevii lui Coelho au sâmbătă derby şi în campionat, de la ora 20:30 fiind programat meciul cu Dinamo, pe „Arcul de Triumf”.

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  • 57% posesie a avut U Craiova cu Levski
  • 4 şuturi pe poartă au avut bulgarii
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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