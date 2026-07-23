Supercomputerul a decis! Ce şanse reale de calificare are, de fapt, Universitatea Craiova în turul trei preliminar din Champions League

Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 în faţa lui Levski Sofia, în prima manşă din turul doi preliminar al Champions League. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 8 de Dimitrov, Laurenţiu Popescu reuşind un meci mare pe terenul bulgarilor, cu mai multe intervenţii providenţiale.
Pentru olteni nu este nimic pierdut pentru că mai au şansa calificării la retur. Universitatea Craiova – Levski Sofia este programat miercuri, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, iar oficialii clubului speră să fie un stadion plin care să poarte echipa spre calificarea în turul trei preliminar.
Însă, dacă înaintea duelului din turul trei preliminar, Universitatea Craiova era considerată favorită şi avea 58% şanse de calificare în faţa bulgarilor, după meciul tur balanţa s-a răsturnat şi Levski are prima şansă.
Conform Football Meets Data, Universitatea Craiova are 35% şanse să întoarcă rezultatul la retur, în timp ce bulgarii au 65% şanse să meargă mai departe. Echipa lui Coelho are nevoie de un succes la două goluri diferenţă.
🔵 UCL Q3 qualification probabilities (Champions Path)
~100% 🇷🇸 Crvena zvezda
99% 🇸🇪 Mjällby
98% 🇸🇰 Slovan Bratislava
97% 🇵🇱 Lech Poznan
83% 🇸🇮 NK Celje
82% 🇦🇲 Ararat-Armenia
80% 🇨🇾 Omonia Nicosia
70% 🇭🇷 Dinamo Zagreb
70% 🇦🇿 Sabah FK
65% 🇧🇬 Levski Sofia
53% 🇱🇹 Kauno Zalgiris
51%… pic.twitter.com/obKTxJ4jF9
— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 22, 2026
Învingătoarea duelului dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia joacă în turul trei preliminar cu câştigătoarea duelului dintre Omonia Nicosia şi Kairat Almaty. Ciprioţii au luat o opţiune serioasă şi au 80% şanse de calificare după victoria cu 1-0 de la Nicosia.
Pentru Universitatea Craiova este un culoar foarte bun pentru play-off. Dar până atunci, oltenii au un hop greu de trecut miercurea viitoare, în returul cu Levski Sofia. Elevii lui Coelho au sâmbătă derby şi în campionat, de la ora 20:30 fiind programat meciul cu Dinamo, pe „Arcul de Triumf”.