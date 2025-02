Ce șanse îi dă Adrian Mutu FCSB-ului în dubla cu PAOK: „Pe Răzvan Lucescu l-a durut tare înfrângerea din grupă!”

Partida tur dintre , de la ora 22:00. Adrian Mutu a analizat șansele roș-albaștrilor pentru o calificare în optimile UEFA Europa League.

Adrian Mutu: „Pe Răzvan Lucescu l-a durut tare înfrângerea din grupă!”

În cadrul emisiunii „Don Mutu”, Adrian Mutu a transmis că meciul tur dintre PAOK și FCSB va fi unul de foc, pentru că formația din Salonic are de partea ei suporterii minunați, care vor pune presiune. „Briliantul” e de părere că elenii vor da totul pentru a obține cele trei puncte, pentru că aceștia, în frunte cu antrenorul .

„Eu cred că va fi un meci de foc! Am văzut și declarațiile lui Răzvan. Au câștigat acolo cu 0-1 meritat zic eu, deși Răzvan are altă părere, având în vedere că PAOK nu a pus probleme în ultimele 30 de minute, deși avea om în plus.

Va fi o atmosferă incendiară și probabil că ambiția cu care va juca PAOK și ambiția pe care o are antrenorul lor, în cazul acesta fiind Răzvan, va fi la cote maxime. Cu siguranță își doresc să își ia revanșa. Să pierzi acasă cu om în plus timp de 30 de minute.. A fost o înfrângere care a durut.

Nu l-a durut numai pe Răzvan, ci pe toți de acolo! Nu m-am uitat la meci în direct atunci, ci doar la rezumat. Îți dai seama că în cazul în care PAOK a dominat, iar FCSB a marcat pe contra-atac, cu siguranță că nu poți să accepți această înfrângere”, a transmis Adrian Mutu.

„Șansele la calificare sunt 50-50”

„Briliantul” a continuat dialogul cu moderatorul Horia Ivanovici și a recunoscut că șansele la calificare sunt de 50-50, pentru că partida va însuma 180 de minute, nu 90, iar roș-albaștrii au avantajul returului pe teren propriu.

„Sper ca FCSB va arăta ca o echipă matură, pentru că nu va fi deloc ușor. Nu o văd pe PAOK favorită în dublă manșă, ci văd șansele 50-50%. FCSB a știut tot timpul să joace în Europa. Singura echipa care i-a dominat a fost Manchester, însă cu restul a arătat că poate.

Abordarea manșelor ar trebui să fie una inteligentă, pentru că meciul durează 180 de minute, nu 90. FCSB trebuie să aibă o strategie bună, mai ales că calificarea se va juca acasă.

FCSB trebuie să iasă bine din meciul de diseară, nu trebuie să iasă cu o dezavantaj considerabil, pentru că va fi greu să întoarcă acasă. De asta spun că meciul durează 180 de minute, nu 90”, a adăugat Adrian Mutu.

„FCSB poate profita de dorința mare a lui Răzvan Lucescu”

Adrian Mutu mizează pe pariul 1x pe , însă e de părere că FCSB poate profita de dorința foarte mare de victorie a lui PAOK. Cât despre Gigi Becali, fostul internațional consideră că își dorește o performanță cât mai mare în Europa, deoarece factorul financiar a fost deja satisfăcut pentru acest sezon.

„Atunci când ai dorință foarte mare, ai și lipsă de răbdare se vor precipita în acțiuni, în ceea ce înseamnă chestiile tactice și tehnice și poate să fie un avantaj pentru FCSB. Dacă PAOK va avea o dorință prea mare, riscă să nu ducă planul tactic până la capăt.

Diseară la Don.ro pariem 1x. Dacă FCSB reușește victoria acolo va fi într-adevăr o echipă de neînțeles. Nu e deloc ușor. Va fi de neînțeles în sensul bun, pentru că cel puțin în Europa așa este. Atunci când îi dai o șansă, renaște și face lucruri extraordinare.

Eu nu știu dacă Gigi se uită la nivelul financiar, ci vrea și o performanță în Europa. Cred că va trebui să stea la televizor după ce se termină returul, pentru că ar fi prematur diseară să vorbească de o calificare”, a încheiat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, analiză la sânge a meciului PAOK - FCSB