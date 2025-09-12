Ce șanse le dă Marcel Răducanu celor de la FCSB și Craiova în grupele Europa și Conference League: „Afară ciugulesc câte un punct”

FCSB a trecut peste dezastrul din preliminariile Champions League și a obținut calificarea în grupa de Europa League, iar România va fi reprezentată în Conference League de Universitatea Craiova, care va juca în premieră într-o grupă europeană după ce a trecut de trei tururi preliminare. Fostul internațional român Marcel Răducanu a analizat șansele echipelor românești.

Marcel Răducanu, susținătorul FCSB-ului și Universității Craiova în cupele europene: „Vor fi meciuri foarte tari”

, iar Marcel Răducanu e de părere că partidele de pe teren propriu vor fi esențiale pentru formația „roș-albastră”. „Pentru FCSB e extraordinar că s-a calificat, nu mai contează că vor fi meciuri grele. Acuma trebuie să arate dacă au valoare, nu în campionatul nostru. Vor fi 8 meciuri tari, e wow asta! Măcar meciurile de acasă să le câștige cât de cât și să mai ciugulească și câte un punct pe afară. FCSB trebuie să arate pe drept și să demonstreze încă o dată că merită să fie acolo”, a declarat fostul jucător al Stelei.

Chiar dacă va juca în Conference League, . „Craiova văd că joacă bine în campionat deocamdată, îmi place. N-au pierdut niciun meci. Rădoi face treabă foarte bună acolo, chiar dacă le-a plecat cel mai important și mai valoros jucător: Alexandru Mitriță”, a afirmat Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu a remarcat un jucător de la Universitatea Craiova: „Practică un fotbal frumos”

Fotbalistul care a scris istorie pentru Borussia Dortmund a scos în evidență și un jucător de la Universitatea: „S-a format un grup bun la Craiova și arată bine. Eu cred că e foarte important că practică un fotbal frumos și drept dovadă s-au calificat pentru prima oară în Conference League.

Am văzut că Baiaram ăsta e fotbalist bun. E important să mai avem și noi câte un jucător care poate să facă diferența. În meciurile cu echipele valoroase, o execuție poate decide rezultatul. Și Craiova are meciuri tari, e un program greu. Nu cred că pot să scoată ceva cu Mainz, au echipă bună, jucători tineri de perspectivă”.

Marcel Răducanu a fost surprins de rezultatul dezastruos înregistrat de CFR Cluj în play-off-ul Conference League, 2-7 cu Hacken, eșec care i-a eliminat, practic, pe „feroviari” din competiție. „Dar CFR Cluj, Doamne! Aoleu, nu-mi venea să cred! Să pierzi 2-7 cu o echipă din Suedia? Mamă, mamă ce-a fost acolo. Și puteau să le mai dea. Chiar nu știu ce s-a întâmplat la meciul ăla”, a declarat fostul mare internațional.