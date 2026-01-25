Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape

ADVERTISEMENT

FCSB are un început horror de an. Campioana en-titre a pierdut primele etape din 2026, 0-1 cu FC Argeş şi 1-4 cu , cu şapte etape rămase până la final.

FCSB, în situaţie disperată! Cum se mai poate califica în play-off

Deşi a început perfect derby-ul cu CFR Cluj, totul s-a năruit pentru campioană în câteva minute. Ardelenii au marcat prin Aliev (41), Korenica (45) şi Cordea (49), iar în prelungiri Biliboc a dat lovitura de graţie, echipa lui Pancu reuşind o .

FCSB coboară pe locul 11 în SuperLiga, cu 31 de puncte, fiind depăşită de CFR Cluj, care a ajuns la cota 32. Play-off-ul rămâne la cinci puncte distanţă, U Cluj fiind pe locul 6, cu 36 de puncte, dar UTA Arad şi Oţelul, care sunt peste FCSB în clasament, au şi un meci mai puţin disputat.

Programul FCSB-ului în ultimele şapte etape! De câte puncte mai are nevoie pentru a se califica în play-off

Astfel, situaţia este disperată pentru FCSB, care are nevoie de victorii consecutive. Anul trecut, ultima echipă care a prins play-off-ul (Rapid) a avut 46 de puncte, ceea ce înseamnă că FCSB are nevoie de încă cinci victorii în ultimele şapte etape, dar totul depinde de evoluţia celorlalte contracandidate.

FCSB este avantajată de program şi urmează să joace încă două meciuri din SuperLiga pe teren propriu. Roş-albaştrii vor întâlni Csikszereda şi FC Botoşani, înainte de deplasarea dificilă şi, posibil decisivă, de la Galaţi.

Programul FCSB în ultimele 7 etape:

FCSB – Csikszerda – 1 februarie, ora 20:00

FCSB – FC Botoşani – 5 februarie, ora 20:30

Oţelul – FCSB – 8 februarie, ora 20:00

Universitatea Craiova – FCSB – 14 februarie

FCSB – Metaloglobus – 21 februarie

UTA Arad – FCSB – 28 februarie

FCSB – U Cluj – 7 martie

Din aceste şapte meciuri, FCSB ar trebui, conform experienţei de anii trecuţi, să scoată 15 puncte. Dar, având în vedere că discrepanţa dintre formaţiile de sus şi cele de la retrogradare este mai mare, 18 puncte le-ar asigura prezenţa în play-off campionilor. Asta înseamnă că au dreptul la doar un pas greşit.

Iar FCSB va avea câteva adevărate finale pentru play-off. Prima e cu FC Botoşani şi imediat după, la Galaţi. UTA Arad şi U Cluj sunt şi ele adversarele directe ale FCSB-ului pentru calificarea în play-off. Deci, toate cele patru meciuri trebuie câştigate de roş-albaştri.

CFR Cluj reintră în forţă în lupta la play-off! A trecut peste FCSB în clasament

CFR Cluj reintră în forţă în calculele pentru play-off. Echipa lui Daniel Pancu are punctaj maxim în 2026 şi trece peste FCSB, deşi foarte puţini mai luau în calcul vicecampioana. La fel ca FCSB, CFR Cluj are nevoie de cel puţin 15 puncte în ultimele 7 etape pentru a spera la play-off.

Programul CFR-ului în ultimele şapte etape

CFR Cluj – Metaloglobus – 30 ianuarie, ora 17:00

UTA Arad – CFR Cluj – 4 februarie, ora 18:00

CFR Cluj – U Cluj – 7 februarie, ora 20:00

Hermannstadt – CFR Cluj – 14 februarie

CFR Cluj – Petrolul – 21 februarie

Farul – CFR Cluj – 28 februarie

CFR Cluj – Dinamo – 7 martie

Opt echipe se bat pe trei locuri de play-off! FCSB e cel mai jos

Nu mai puţin de opt echipe se bat pentru ultimele trei locuri de play-off. Top 3 (Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid) din acest moment are şanse mari să prindă play-off-ul, însă de la FC Argeş (locul 4) şi până la FCSB (locul 11), toate formaţiile se gândesc la play-off.

Astfel, FC Argeş, FC Botoşani, U Cluj (aflate pe loc de play-off), plus UTA, Oţelul Galaţi, CFR Cluj, Farul Constanţa şi FCSB se bat pentru cele trei locuri puse la bătaie. Între FC Argeş şi FCSB este o diferenţă de 9 puncte.

FC Argeş – 40 de puncte:

UTA Arad – acasă

U Cluj – deplasare

Hermannstadt – acasă

Petrolul – deplasare

Farul Constanţa – acasă

Dinamo – deplasare

Unirea Slobozia – acasă

FC Botoşani – 38 de puncte:

Oţelul Galaţi – acasă

FCSB – deplasare

Metaloglobus – acasă

UTA Arad – deplasare

U Cluj – acasă

Hermannstadt – deplasare

Petrolul – acasă

U Cluj – 36 de puncte:

Rapid – deplasare

FC Argeş – acasă

CFR Cluj – deplasare

Csikszereda – acasă

Botoşani – deplasare

Oţelul Galaţi – acasă

FCSB – deplasare

UTA Arad – 35 de puncte (meci în minus):

Rapid – acasă

FC Argeş – deplasare

CFR Cluj – acasă

Csikszereda – deplasare

FC Botoşani – acasă

Oţelul – deplasare

FCSB – acasă

Metaloglobus – deplasare

Oţelul Galaţi – 33 de puncte (meci în minus):

Csikszereda – acasă

FC Botoşani – deplasare

Universitatea Craiova – deplasare

FCSB – acasă

Metaloglobus – deplasare

UTA Arad – acasă

U Cluj – deplasare

Hermannstadt – acasă

Farul – 31 de puncte:

Universitatea Craiova – acasă

Dinamo – acasă

Unirea Slobozia – deplasare

Rapid – acasă

FC Argeş – deplasare

CFR Cluj – acasă

Csikszerda – deplasare

