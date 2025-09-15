Ce șanse mai are FCSB să ajungă în play-off. Trebuie să bată un record al lui Șumudică!

După 1-1 în deplasare cu Csikszereda, și foarte departe de zona de play-off. De la introducerea acestui sistem, în 2015, nu s-a întâmplat niciodată ca o echipă cu atât de puține puncte după 9 etape să reușească să prindă un loc în play-off. Acum sunt două formații cu pretenții în această situație, FCSB și CFR Cluj. Cu un avantaj totuși pentru CFR Cluj, care are o restanță de disputat.

FCSB, doar 7 puncte după primele 9 etape! Nicio echipă nu a ajuns în play-off în SuperLiga după un start atât de slab

Marius Șumudică este model de urmat pentru FCSB. Doar 3 echipe cu mai puțin de 10 puncte după 9 etape au reușit vreodată să ajungă în play-off, în cei 10 ani cu acest sistem. Două dintre ele, Astra și Rapid, în perioada în care erau antrenate de Șumudică. FCSB reușea și ea sezonul trecut o astfel de revenire.

În etapa 9 din sezonul trecut, FCSB termina la egalitate cu CFR Cluj, scor 2-2, și avea doar 9 puncte adunate. A urmat un parcurs aproape perfect, iar echipa lui Elias Charalambous nu doar că a ajuns în play-off, dar a terminat sezonul regulat pe locul 1. Și a câștigat apoi campionatul la pas.

Marius Șumudică a reușit și el o accedere miraculoasă în play-off, după un start complet ratat. Prelua echipa de la Neil Lennon, în etapa a 7-a, și obținea prima victorie a sezonului la Iași. Dar ieșirea din criză nu s- produs ușor pentru Rapid, care avea 9 puncte după 9 etape. Cu un parcurs ulterior bun, Șumudică reușea să ducă Rapidul în play-off, dar nu fără emoții. Și termina sezonul pe 5 în cele din urmă.

Marius Șumudică a dus-o pe Astra în play-off, deși începuse cu doar 8 puncte în primele 9 etape

FCSB și Rapid au reușit să ajungă în play-off cu doar 9 puncte din 9 partide în sezonul 2024-2025, dar recordul este deținut de Astra Giurgiu. Cu Marius Șumudică antrenor. În sezonul 2016-2017, Astra avea doar 8 puncte după 9 partide și asta în ciuda faptului că obținuse o victorie în runda 9, 2-0 la Târgu Mureș. Era cu atât mai greu de recuperat un start ratat, în condițiile în care se jucau doar 26 de etape în sezonul regulat.

Astra bifa un parcurs aproape perfect din acel moment și intra în play-off de pe locul 3, după Viitorul și FCSB. Cu mari probleme financiare, echipa lui Șumudică se prăbușea în play-off și termina pe locul 6. În timp ce Viitorul reușea să își adjudece titlul de campioană, iar FCSB termina pe locul 2.

De la introducerea sistemului cu play-off, , dar de fiecare dată a recuperat pentru a-și asigura prezența în play-off. Ce-i drept, nu s-a mai întâmplat niciodată ca echipa lui Gigi Becali să aibă doar 7 puncte după primele 9 etape. Au fost 9 în sezonul 2024-2025 și de două ori câte 10, sezoanele 2019-2020 și 2022-2023.

Câte puncte avea FCSB după 9 etape în fiecare sezon de la introducerea sistemului cu play-off

2015-2016: 16 puncte

2016-2017: 20 puncte

2017-2018: 18 puncte

2018-2019: 18 puncte

2019-2020: 10 puncte

2020-2021: 21 puncte

2021-2022: 15 puncte

2022-2023: 10 puncte

2023-2024: 22 puncte

2024-2025: 9 puncte

2025-2026: 7 puncte