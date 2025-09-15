Sport

Ce șanse mai are FCSB să ajungă în play-off. Trebuie să bată un record al lui Șumudică!

FCSB are nevoie să bată recorduri pentru a mai ajunge în play-off după 7 puncte în 9 etape. Cea mai spectaculoasă astfel de "remontada" a avut-o Marius Șumudică, din postura de antrenor al Astrei.
Gabriel Eșanu
15.09.2025 | 18:27
Care sunt șansele ca FCSB să prindă play-off-ul SuperLigii. Campioana României trebuie să doboare recordul lui Marius Șumudică. Foto: colaj Fanatik.

După 1-1 în deplasare cu Csikszereda, FCSB rămâne cu 7 puncte după primele 9 etape și foarte departe de zona de play-off. De la introducerea acestui sistem, în 2015, nu s-a întâmplat niciodată ca o echipă cu atât de puține puncte după 9 etape să reușească să prindă un loc în play-off. Acum sunt două formații cu pretenții în această situație, FCSB și CFR Cluj. Cu un avantaj totuși pentru CFR Cluj, care are o restanță de disputat.

FCSB, doar 7 puncte după primele 9 etape! Nicio echipă nu a ajuns în play-off în SuperLiga după un start atât de slab

Marius Șumudică este model de urmat pentru FCSB. Doar 3 echipe cu mai puțin de 10 puncte după 9 etape au reușit vreodată să ajungă în play-off, în cei 10 ani cu acest sistem. Două dintre ele, Astra și Rapid, în perioada în care erau antrenate de Șumudică. FCSB reușea și ea sezonul trecut o astfel de revenire.

În etapa 9 din sezonul trecut, FCSB termina la egalitate cu CFR Cluj, scor 2-2, și avea doar 9 puncte adunate. A urmat un parcurs aproape perfect, iar echipa lui Elias Charalambous nu doar că a ajuns în play-off, dar a terminat sezonul regulat pe locul 1. Și a câștigat apoi campionatul la pas.

Marius Șumudică a reușit și el o accedere miraculoasă în play-off, după un start complet ratat. Prelua echipa de la Neil Lennon, în etapa a 7-a, și obținea prima victorie a sezonului la Iași. Dar ieșirea din criză nu s- produs ușor pentru Rapid, care avea 9 puncte după 9 etape. Cu un parcurs ulterior bun, Șumudică reușea să ducă Rapidul în play-off, dar nu fără emoții. Și termina sezonul pe 5 în cele din urmă.

Marius Șumudică a dus-o pe Astra în play-off, deși începuse cu doar 8 puncte în primele 9 etape

FCSB și Rapid au reușit să ajungă în play-off cu doar 9 puncte din 9 partide în sezonul 2024-2025, dar recordul este deținut de Astra Giurgiu. Cu Marius Șumudică antrenor. În sezonul 2016-2017, Astra avea doar 8 puncte după 9 partide și asta în ciuda faptului că obținuse o victorie în runda 9, 2-0 la Târgu Mureș. Era cu atât mai greu de recuperat un start ratat, în condițiile în care se jucau doar 26 de etape în sezonul regulat.

Astra bifa un parcurs aproape perfect din acel moment și intra în play-off de pe locul 3, după Viitorul și FCSB. Cu mari probleme financiare, echipa lui Șumudică se prăbușea în play-off și termina pe locul 6. În timp ce Viitorul reușea să își adjudece titlul de campioană, iar FCSB termina pe locul 2.

De la introducerea sistemului cu play-off, FCSB a mai avut ani în care a început campionatul rău, dar de fiecare dată a recuperat pentru a-și asigura prezența în play-off. Ce-i drept, nu s-a mai întâmplat niciodată ca echipa lui Gigi Becali să aibă doar 7 puncte după primele 9 etape. Au fost 9 în sezonul 2024-2025 și de două ori câte 10, sezoanele 2019-2020 și 2022-2023.

Câte puncte avea FCSB după 9 etape în fiecare sezon de la introducerea sistemului cu play-off

  • 2015-2016: 16 puncte
  • 2016-2017: 20 puncte
  • 2017-2018: 18 puncte
  • 2018-2019: 18 puncte
  • 2019-2020: 10 puncte
  • 2020-2021: 21 puncte
  • 2021-2022: 15 puncte
  • 2022-2023: 10 puncte
  • 2023-2024: 22 puncte
  • 2024-2025: 9 puncte
  • 2025-2026: 7 puncte
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
