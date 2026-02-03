Ce șanse mai are Ilie Bolojan să rămână premier, deși a ieșit învingător din confruntarea din partid: „Nu s-a întâmplat niciodată în PNL, doar în PDL”

ADVERTISEMENT

Votul l-a salvat pe moment, dar nu i-a adus liniștea. Ilie Bolojan a ieșit formal învingător din confruntarea internă din PNL, însă semnalele transmise din partid arată că susținerea este departe de a fi solidă, spune Cristian Pîrvulescu. Dincolo de scorul favorabil, lupta reală se duce pentru control, echilibru și direcție, într-un scenariu care, avertizează politologul, „nu s-a întâmplat niciodată în PNL, ci doar în PDL”.

Liderii PNL se confruntă cu decizii dificile la Vila Lac

Luni seară, liderii PNL s-au reunit la Vila Lac, în ședința Biroului Politic Național (BPN). Premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan, a cerut un vot de încredere din partea colegilor săi pentru a verifica dacă mai are sprijinul majorității, după criticile recente privind conducerea Guvernului. În urma votului, Bolojan a obținut 47 de voturi pentru și doar 3 împotrivă, ceea ce arată că o parte semnificativă a conducerii îl susține în continuare.

Totuși, discuțiile nu au fost lipsite de controverse. Unele propuneri ale lui Bolojan, inclusiv schimbări la conducerea unor filiale locale considerate „neperformante”, nu au trecut, pentru că nu au întrunit majoritatea necesară conform statutului partidului.

Lupta pentru putere în partidul lui Ilie Bolojan

Pentru a înțelege mai bine dedesubturile acestor tensiuni, FANATIK a cerut opinia analistului politic Cristian Pîrvulescu, care ne-a oferit o radiografie a situației.

„Se vede o luptă pentru direcție în interiorul partidului PNL, între două viziuni. Una autoritarist-tehnocratică care mizează pe disciplină și este reprezentată de Bolojan și alta mai tradiționalistă care merge pe un echilibru între partid, aripa parlamentară și cea guvernamentală.

Altfel spus, întrebarea pe care și-o pun mulți PNL-iști de la bază este: ce putere mai rămâne pentru partid în condițiile în care este toată concentrată în mâinile președintelui, așa cum nu s-a mai întâmplat demult. Aș putea spune că nu s-a întâmplat niciodată în PNL, s-a întâmplat în PDL. Or, Bolojan nu vine din aripa PDL-istă”, ne-a declarat Cristian Pîrvulescu.

Ce avertisment i s-a transmis prim-ministrului

În continuare, profesorul universitar subliniază că lupta din partid nu se limitează doar la controlul deciziilor, ci vizează și modul în care este definit leadership-ul: „Lupta este și pentru redefinirea leadership-ului, dar în acest moment, ea este mai mult legată de echilibru. Încă de la congres simțisem asta, dar acum a devenit și mai evident faptul că Bolojan nu controlează partidul, dar nici partidul nu este dispus să joace, să facă jocurile PNL.

Este un fel de avertisment care i s-a transmis, în sensul că trebuie să te adaptezi. Asta, cumva, însemnând că trebuie să răspundă cererilor care vin dinspre aleșii locali. Și aici nu e vorba doar de cei de la PNL. Este vorba despre aleșii locali care reprezintă forța partidelor sistem. A trei din cele patru care se află la guvernare, adică PSD, PSL și UDMR”, a completat politologul, pentru FANATIK.

Schimbări la vârf, inevitabile dacă sprijinul intern se clatină

Tensiunile din PNL nu sunt doar despre decizii guvernamentale, ci și despre controlul partidului și redefinirea conducerii. Analistul politic Cristian Pîrvulescu spune răspicat că mesajul transmis în ultimele zile este clar: dacă președintele partidului nu mai are sprijinul intern, schimbările la vârf sunt inevitabile.

„În momentul în care nu va mai avea sprijinul partidului, da, se va face o schimbare la conducere. Asta este avertismentul transmis: ori te adaptezi, ori dispari. În orice caz, după această confruntare, partidul va ieși slăbit pentru că una din aripi va fi obligată să ia o altă direcție. S-a mai întâmplat asta în interiorul partidului.

Nu este vorba doar de guvernarea cu PSD și guvernarea de coaliție. Este vorba, în primul rând, de raporturile între diferitele șaloane al partidului lor. PNL, ca și PSD, este un partid în care aleșii locali, primari, președinți de Consiliu Județean, jucau un rol foarte important. Bolojan, care vine din rândurile lor, a fost primar, a fost președinte de Consiliu Județean, încearcă să preia puterea, n-a putut la congres, a încercat-o prin schimbarea șefilor de organizații, și a eșuat”, a mai precizat Pîrvulescu.

Tensiunile interne din PNL pun în pericol bugetul României

Reporterul FANATIK l-a întrebat pe profesorul universitar cum se reflectă aceste . Pîrvulescu precizează că situația transmite un semnal clar către primul ministru, Ilie Bolojan: „Este un semnal care i s-a transmis, pentru că următorul vot poate să se schimbe total. Starea de spirit este foarte efervescentă în interiorul partidului, pe măsură ce problema bugetului devine din ce în ce mai urgentă. Franța, care n-are guvern majoritar, a reușit să treacă bugetul.

România pare incapabilă să rezolvă o problemă esențială și nici nu pare să fie o preocupare, deși o țară care îi lipsește bugetul este o țară nefuncțională. Domnul Bolojan, care a mizat foarte mult pe imaginea tehnocratului, cu vagă culoarea de partid, care impune direcția, a eșuat din punctul de vedere al asigurării coerenței bugetare. N-are importanță cum e bugetul.

Bolojan fără alternativă, dar poate grăbi schimbările în partid

Evident că bugetul este rezultatul unui compromis. Domnul Bolojan nu are însă spiritul compromisului, pentru că nu a exersat foarte mult acest gen de compromis și acum este pus în situația în care trebuie să realizeze compromisuri în interiorul partidului și în interiorul guvernării. Dar nu are alternativă.

Câtă vreme nu există o persoană în carne și oase, și nu domnul Thuma, o persoană care să asume conducerea acestei grupări, Bolojan nu riscă schimbarea. Poate, însă, să grăbească lucrurile, pentru că la un moment dat, aceasta va apărea”, a ținut să puncteze, pentru FANATIK, analistul politic.

PNL nu știe dacă vrea să fie alternativă liberală sau partener minor al PSD

În discuțiile despre a fost pomenit și numele noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, care s-a plâns că nu se bucură de susținerea tuturor liberalilor, având nevoie de o majoritate clară și de sprijin în politicile din administrația locală. Analistul Pîrvulescu consideră că ceea ce se întâmplă depășește o simplă criză de nervi și arată incapacitatea partidului de a decide între a fi alternativă liberală sau partener minor al PSD

„Cazul Ciucu–Bolojan spune ceva mult mai grav decât o criză de nervi: arată incapacitatea PNL de a decide dacă vrea să fie alternativă liberală sau simplu partener minor al PSD. Ciucu vorbește din postura primarului blocat politic, Bolojan din postura managerului care cere disciplină, dar partidul nu le oferă niciunuia o linie politică clară.

În lipsa acesteia, PNL cochetează confuz cu „linia useristă” – reformism administrativ, anticorupție declarativă, apel la electoratul urban – fără să-și asume costurile politice ale unei alianțe reale cu USR. Vrea votanții USR, dar nu vrea conflictul cu PSD. Vrea eficiență, dar nu vrea rupturi. Vrea reformă, dar numai dacă nu supără pe nimeni”, a mai menționat Cristian Pîrvulescu.

PNL imită USR, dar guvernează cu PSD. Consecințe previzibile

În finalul convorbirii, expertul în politici trage linie asupra situației din PNL, explicând că tensiunile din partid nu scot în evidență doar niște conflicte personale, ci semnalează o criză de direcție a partidului. PNL pare prins între dorința de reformă și nevoia de compromis cu PSD, imitând stângaci USR, dar fără să-și asume riscurile politice.

„Asta explică frustrarea lui Ciucu și ambiguitatea lui Bolojan: nu lipsa de curaj individual, ci capturarea partidului într-o coaliție care i-a erodat reflexul politic. PNL nu mai concurează cu USR, îl imită stângaci, în timp ce guvernează cu PSD.

Rezultatul este previzibil: pierde credibilitate pe ambele fronturi. Problema PNL nu este USR. Problema PNL este că nu mai știe dacă vrea să fie partid sau interfață”, mai afirmă, pentru FANATIK, politologul despre cazul Ciucu–Bolojan.