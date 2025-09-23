Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii au dat verdictul! O singură echipă are locul ca și asigurat în top 6

S-au scurs deja 10 etape din noul sezon de Superligă, iar clasamentul prinde tot mai mult contur. Statisticienii au făcut mai multe calcule, iar simulările arată că o echipă e aproape 100% sigură de calificarea în play-off. Campioana en titre, FCSB, tremură serios pentru un loc în top 6.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, aproape sigură de prezența în play-off. Ce spun cifrele

Oltenii sunt în vârful ierarhiei, iar fanii visează la un titlu. Conform statisticienilor de la , echipa din Bănie are locul asigurat în play-off în proporție de 99,8%.

Practic, doar un dezastru ar face ca oltenii să rateze calificarea în play-off. Mai sunt multe etape de jucat, însă e aproape imposibil ca Universitatea Craiova să nu reușească să termine măcar pe poziția a 6-a în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

Foarte bine stau și Rapid, și Dinamo. Cele două echipe din Capitală au 90%, respectiv 73% șanse să ajungă în play-off, la fel cum s-a întâmplat și în sezonul precedent. Totuși, dacă nu mențin ritmul ridicat, ar putea avea ceva emoții în ultimele etape.

Surpriză de proporții! FC Botoșani, șanse mai mari ca FCSB să intre în play-off

Surpriza vine de la Botoșani. Echipa pregătită de Bogdan Andone a impresionat în acest start de sezon și e văzută cu 60% șanse să ajungă în play-off-ul Superligii României. Moldovenii stau mai bine la acest capitol decât FCSB, CFR Cluj, Farul sau UTA Arad.

ADVERTISEMENT

FCSB, încă vazută cu șanse bune la un loc în top 6

Ultima victorie în campionat a venit în urmă cu 3 luni, iar fanii roș-albaștrilor se gândesc deja la cele mai negative scenarii. Totuși, statisticienii le dau câteva vești bune suporterilor. Clubul patronat de Gigi Becali are încă 47% șanse să prindă un loc în top 6, însă pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de un restart total.

ADVERTISEMENT

Șansele echipelor din Superliga României la un loc în play-off:

99.8% – Universitatea Craiova

90% – Rapid

73% – Dinamo

60% – Botoşani

47% – FCSB

42% – Universitatea Cluj

39% – FC Argeș

37% – Farul

35% – CFR Cluj

34% – UTA Arad

U Cluj, FC Argeș și Farul par să fie echipele care se vor bate pentru ultimul loc în play-off-ul Superligii României. Doar 5 procente le despart și se anunță o luptă strânsă pentru accederea în top 6.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, din ce în ce mai aproape de un sezon de coșmar

CFR Cluj, vicecampioana din sezonul trecut, a primit o nouă veste proastă. Sunt șanse uriașe ca ardelenii să rateze, în acest sezon, calificarea în play-off. Conform analiștilor, echipa pregătită de Mandorlini e văzută cu doar 35% șanse să ajungă în top 6.