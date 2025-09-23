Sport

Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii au dat verdictul! O singură echipă are locul ca și asigurat în top 6

Se anunță o bătălie serioasă pentru un loc în play-off-ul Superligii României. Ce spun statisticienii. FCSB și CFR Cluj tremură serios pentru un loc în top 6.
Alex Bodnariu
23.09.2025 | 17:30
Ce sanse mai au FCSB si CFR Cluj sa intre in playoff statisticienii au dat verdictul O singura echipa are locul ca si asigurat in top 6
Statisticienii au dat verdictul! Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să prindă un loc în playoff!? O singură echipă are prezența ca și asigurată în top 6

S-au scurs deja 10 etape din noul sezon de Superligă, iar clasamentul prinde tot mai mult contur. Statisticienii au făcut mai multe calcule, iar simulările arată că o echipă e aproape 100% sigură de calificarea în play-off. Campioana en titre, FCSB, tremură serios pentru un loc în top 6.

Universitatea Craiova, aproape sigură de prezența în play-off. Ce spun cifrele

Universitatea Craiova este formația care a impresionat în acest start de campionat. Oltenii sunt în vârful ierarhiei, iar fanii visează la un titlu. Conform statisticienilor de la Football Meets Data, echipa din Bănie are locul asigurat în play-off în proporție de 99,8%.

Practic, doar un dezastru ar face ca oltenii să rateze calificarea în play-off. Mai sunt multe etape de jucat, însă e aproape imposibil ca Universitatea Craiova să nu reușească să termine măcar pe poziția a 6-a în sezonul regulat.

Foarte bine stau și Rapid, și Dinamo. Cele două echipe din Capitală au 90%, respectiv 73% șanse să ajungă în play-off, la fel cum s-a întâmplat și în sezonul precedent. Totuși, dacă nu mențin ritmul ridicat, ar putea avea ceva emoții în ultimele etape.

Surpriză de proporții! FC Botoșani, șanse mai mari ca FCSB să intre în play-off

Surpriza vine de la Botoșani. Echipa pregătită de Bogdan Andone a impresionat în acest start de sezon și e văzută cu 60% șanse să ajungă în play-off-ul Superligii României. Moldovenii stau mai bine la acest capitol decât FCSB, CFR Cluj, Farul sau UTA Arad.

FCSB, încă vazută cu șanse bune la un loc în top 6

Campioana României, FCSB, are parte de un start de sezon de coșmar. Ultima victorie în campionat a venit în urmă cu 3 luni, iar fanii roș-albaștrilor se gândesc deja la cele mai negative scenarii. Totuși, statisticienii le dau câteva vești bune suporterilor. Clubul patronat de Gigi Becali are încă 47% șanse să prindă un loc în top 6, însă pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de un restart total.

Șansele echipelor din Superliga României la un loc în play-off:

  • 99.8% – Universitatea Craiova
  • 90% – Rapid
  • 73% – Dinamo
  • 60% – Botoşani
  • 47% – FCSB
  • 42% – Universitatea Cluj
  • 39% – FC Argeș
  • 37% – Farul
  • 35% – CFR Cluj
  • 34% – UTA Arad

U Cluj, FC Argeș și Farul par să fie echipele care se vor bate pentru ultimul loc în play-off-ul Superligii României. Doar 5 procente le despart și se anunță o luptă strânsă pentru accederea în top 6.

CFR Cluj, din ce în ce mai aproape de un sezon de coșmar

CFR Cluj, vicecampioana din sezonul trecut, a primit o nouă veste proastă. Sunt șanse uriașe ca ardelenii să rateze, în acest sezon, calificarea în play-off. Conform analiștilor, echipa pregătită de Mandorlini e văzută cu doar 35% șanse să ajungă în top 6.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
