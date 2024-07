Ce şanse ne dau nemţii înainte de România – Olanda: “Credeam că o să plecaţi acasă” / “Veţi câştiga cu 2-1”

România şi Olanda se vor duela marţi, la Munchen, de la ora 19:00, în optimile de finală de la EURO 2024, iar FANATIK i-a chestionat pe fanii naţionalei Germaniei despre şansele tricolorilor pentru calificare. După prestaţia din Grupa E, nemţii sunt încrezători că selecţionata lui Edi Iordănescu poate să treacă de batavi.

Nemţii îi dau şanse mari României înaintea meciului cu Olanda din optimile de finală de la EURO 2024

Întrebaţi de FANATIK în legătură cu şansele României la calificarea în sferturile de finală de la EURO 2024, nemţii s-au arătat încrezători într-o victorie a tricolorilor cu Olanda. În plus, mulţi dintre aceşti au fost surprinşi de parcursul nostru, după ce în primă fază nu ne dădeau prea multe şanse.

“Arată ca o echipă capabilă și cred că pot fi o surpriză. Este posibil s-o învingă pe Olanda, care nu a arătat prea bine”, a spus un fan al nemţilor din Wurzburg, . “Aţi jucat destul de bine până acum. Înainte de EURO 2024 nu am urmărit-o deloc, dar îmi place s-o văd acum, mai ales că marchează goluri frumoase. Aveţi o şansă cu Olanda şi cred că va fi un meci interesant”, a completat un altul.

Stabilită în Wurzburg, naţionala României şi-a câştigat deja suporteri locali: “Am urmărit naţionala României pentru că a stat în Wurzburg şi mi-a plăcut. Puteţi să bateţi Olanda, în ultimele meciuri aţi jucat destul de bine. Va conta şi ajutorul venit de la fani. Olandezii au mulţi fani, dar am văzut că şi voi aveţi destui suporteri aici”.

“Am văzut două dintre meciurile voastre şi mi-a plăcut. Stau lângă hotelul jucătorilor şi am văzut artificiile date de suporteri. Mă bucur că v-aţi calificat. România o va învinge pe Olanda cu 2-1”, a mai declarat un fan al Germaniei din Wurzburg, impresionat de ataşamentul fanilor faţă de selecţionata lui Edi Iordănescu.

Ne vedeau plecaţi acasă după faza grupelor, acum ne dau şanse la calificarea în sferturi

În Wurzburg am întâlnit şi nemţi care nu-i dădeau nicio şansă României înaintea de EURO 2024, dar şi care nu ştiau mai nimic de jucătorii lui Edi Iordănescu.

“Credeam că o să pierdeţi toate meciurile şi o să plecaţi acasă, dar aţi jucat foarte bine. Am rămas surprins de câţi fani au venit la antrenamentul din Wurzburg. Nimeni nu credea asta, dar acum pot spune că aveţi şanse cu Olanda”, a fost declaraţia sinceră a unui fan al Germaniei, după victoria cu Danemarca.

“Surprinzător de bună e România. Înaintea turneului nu ştiam niciun jucător. Este incredibil că aţi câştigat grupa. Va fi greu cu Olanda, dar cred că aveţi o şansă. Olandezii nu au arătat prea bine”, a susţinut un german care nu-i dădea nicio şansă României la câştigarea grupei.

“Îmi place mult naţionala României la EURO 2024. România o s-o învingă pe Olanda, este echipa mai bună. Olandezii nu au arătat mai nimic până acum”, a conchis un suporter al nemţilor, care la EURO 2024 a ţinut şi cu Italia, eliminată de Elveţia în primul meci din optimile de finală de la EURO 2024.

România se întoarce la Munchen, locul victoriei cu Ucraina

Naţionala României este deja obişnuită cu Allianz Arena din Munchen, după ce pe acest stadion a debutat la EURO 2024. Pe terenul lui Bayern Munchen, , succes care a deschis drumul spre calificarea în optimile de finală.

România şi Olanda s-au întâlnit de 13 ori până acum, iar tricolorii au obţinut o singură victorie, 1-0 în preliminariile pentru EURO 2008. De cealaltă parte, batavii s-au impus de 9 ori, iar alte 3 meciuri s-au terminat la egalitate. Cele două s-au mai întâlnit la un meci de la un turneu final, în 2008, când olandezii s-au impus, scor 2-0, în ultimul meci din faza grupelor.

