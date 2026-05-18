Ce șanse reale are, de fapt, Universitatea Craiova să se califice în grupele Champions League: “De bani nu ducem lipsă. Avem nevoie de transferuri”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este noua campioană a României după 35 de ani de așteptare. Oltenii visează acum la performanțe și mai mari, țintind astfel grupele UEFA Champions League. Sorin Cârțu și Marius Șumudică au spus de ce are nevoie echipa lui Filipe Coelho pentru a ajunge în cea mai prestigioasă competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi.

Sorin Cârțu a vorbit despre șansele Universității Craiova să ajungă în grupele Champions League

Universitatea Craiova a reușit în acest sezon să câștige și , dar și Oltenii se află într-o ipostază deosebită, dar nu vor să se oprească aici. Echipa lui Filipe Coelho va evolua în preliminariile Champions League, unde dorința este calificarea în faza ligii. Sorin Cârțu a spus în direct cum vor gestiona acționarii clubului campania de achiziții din vară, subliniind că aceștia sunt deja cu un pas sau chiar doi înainte. „Tot ce s-a întâmplat aseară este un start pentru acționari. Gândirea lor este la un etaj superior, dacă nu chiar două etaje. Sigur vor proceda într-un alt mod de acum. Sunt jucători care termină contractul, și se vor aduce alții. Depinde și cu cine pici, cu cine joci. Dacă joci cu adversari mai tari…

ADVERTISEMENT

Echipa trebuie îmbunătățită. Una e Conference League, alta este Europa League, alta este Champions League… Echipa trebuie întărită, absolut. Tot grupul care conduce Universitatea Craiova gândește în aceeași direcție. Nu se vor mulțumi doar cu atât. Au vrut campionatul, dar nu se opresc aici. Cel puțin din cât îi cunosc eu și cât am stat cu ei, am văzut cum gândesc ei. Eu aș vrea să rămână toți jucătorii. Sunt vreo 2-3-4 care își termină contractul, dar aduci alții care vor. Mie îmi place echipa cu Baiaram în teren, arată într-un alt fel. Fără el, echipa ar fi slăbită. Ar fi o lovitură să îi pierdem și pe Baiaram și pe Bancu”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Marius Șumudică a spus de ce are nevoie Universitatea Craiova pentru calificarea în Champions League

La rândul său, Marius Șumudică a comentat pe seama visului Champions League pentru olteni. Antrenorul român a spus tare și răspicat că echipa din Bănie are nevoie de cel puțin 4-5 transferuri serioase, al căror nivel să fie peste jucătorii din actualul lot. „Trebuie adus peste nivelul jucătorilor actuali… cel puțin 4-5 jucători. O traiectorie bună îi poate duce în grupele Europa League sau Conference League, unde ar avea nevoie de 1-2 transferuri. Pentru Champions League e nevoie de 4-5 titulari peste ce au acum. Când Baiaram nu juca, Bancu era sub posibilități. Cât timp au fost amândoi pe teren, orice acțiune a avut finalitate. Craiova nu trebuie să piardă jucători, pentru că are un grup unit și relații de joc. Cel puțin în banda stângă, cei doi jucători sunt de nelipsit”, a spus Șumudică.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, laude în direct pentru Mihai Rotaru

Sorin Cârțu a mai vorbit în direct și despre rolul avut de Mihai Rotaru în tot ceea ce a realizat Universitatea Craiova în acest sezon, dar și în ultimii ani. Președintele de onoare al oltenilor a scos în evidență contribuția principalului acționar pentru dezvoltarea fotbalului din oraș. „Mihai Rotaru este jupânul nostru de 13 ani de zile. El este delegat de toți să răspundă, să ia decizii. Rotaru a însemnat mult și pentru oraș. A adus fotbal în Craiova de când a venit. Nu se gândea nimeni la o bucurie de asemenea fel. Rotaru a intrat și el în istorie prin ceea ce a făcut. De când este a luat 3 Cupe, o Supercupă și un campionat”, a mai spus Cârțu.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, copleșit de atmosfera de pe „Oblemenco”

. Sorin Cârțu a vorbit despre cum a trăit toate scenele de pe „Oblemenco”, fiind impresionat de sentimentele fanilor echipei. „Toată atmosfera simțită pe viu m-a emoționat. Mi se ridica părul pe mâini. Era un entuziasm al oamenilor, vedeai mulțumirea lor. Stadionul acesta a mai fost plin ca aseară, dar uneori oamenii au mai plecat și dezamăgiți. Aseară a fost contextul victoriei care aducea titlul. Sunt oameni pătimași, care trăiesc pentru această echipă”, a mai spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT