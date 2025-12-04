Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are două victorii din tot atâtea meciuri jucate în Cupa României Betano, însă sunt șanse ca oltenii să rateze calificarea în sferturile de finală chiar și cu 6 puncte! Echipa din Bănie trebuie să câștige meciul cu FCSB din ultima rundă pentru a fi sigură de prezența în fazele superioare ale competiției, care asigură un loc în preliminariile Europa League. FANATIK vă prezintă calculele pentru Rapid, CFR sau Dinamo.

Bătaie mare pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei României. Ce șanse au FCSB, Universitatea Craiova, CFR sau Rapid

Doar primele două clasate din fiecare dintre cele 4 grupe de câte 6 echipe se califică în sferturile de finală ale Cupei României. Astfel, echipe de top din Superliga României riscă să rateze fazele superioare. FCSB mai are șanse extrem de mici să prindă un bilet în top 8.

ADVERTISEMENT

Criteriile de departajare din grupele Cupei României:

Numărul mai mare de puncte obținute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte; Golaverajul mai bun din meciurile directe; Numărul mai mare de goluri marcate în partidele directe; Golaverajul general mai bun; Numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile; Locul mai bun în clasamentul academiilor; Meci de baraj.

Astfel, în acest sezon sunt șanse foarte mici să avem nevoie de un meci de baraj care să decidă echipele calificate în sferturile de finală. Clasamentul academiilor a fost introdus de FRF pentru a nu se repeta scenariul din sezonul trecut, când între echipe a existat egalitate perfectă.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova e la mâna ei! Rezultatul de care au nevoie oltenii în meciul cu FCSB

cu Sănătatea Cluj și Petrolul, iar oltenii au șanse destul de bune la o calificare în fazele superioare. Totuși, pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de un rezultat pozitiv în ultima partidă cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Concret, cu un egal în fața rivalilor din Capitală, Universitatea Craiova merge în sferturile de finală, întrucât roș-albaștrii au doar 3 puncte, UTA are 4 puncte, iar Gloria Bistrița are 3, iar cele două se vor duela în ultima etapă. Petrolul și Sănătatea Cluj sunt out din competiție.

Cum se califică Universitatea Craiova în sferturi:

• Victorie cu FCSB: calificare de pe primul loc

• Egal cu FCSB: calificare de pe primul sau al doilea loc

• Înfrângere cu FCSB: locul 2 sau 3, în funcție de rezultatul din Gloria Bistrița – UTA. Pentru ca oltenii să meargă în sferturi, Arădenii nu trebuie să învingă.

ADVERTISEMENT

FCSB, misiune complicată! Campioana are nevoie de victorie în duelul cu U Craiova

FCSB, în schimb, are șanse minime la un loc în sferturi, întrucât are doar 3 puncte după primele două meciuri și un golaveraj nefavorabil. Roș-albaștrii trebuie să învingă Universitatea Craiova în ultima rundă. Bucureștenii pot termina și pe primul loc dacă UTA se încurcă la Bistrița.

Cum se califică FCSB în sferturi:

• Victorie cu Universitatea Craiova: locul 1 sau 2, în funcție de rezultatul Gloria Bistrița – UTA

• Egal sau înfrângere cu Universitatea Craiova: locul 3, 4 sau 5

CFR Cluj – Rapid, duel decisiv pentru calificarea în sferturi

O situație la fel de interesantă este și în grupa A, acolo unde joacă CFR Cluj, Rapid, FC Argeș, Metaloglobus, Dumbrăvița și CSM Slatina. Ultimele două nu mai au șanse la un loc în sferturile de finală.

FC Argeș e aproape sigură de calificare în fazele superioare. Piteștenii au 6 puncte după meciurile cu CFR și Metaloglobus, iar un egal în ultima etapă cu Dumbrăvița îi trimite în sferturile de finală.

CFR Cluj stă și ea bine în grupă, deși s-a încurcat joi cu nou-promovata Metaloglobus. Ardelenii sunt la mâna lor. În ultima rundă vor da piept cu Rapid pe teren propriu. Duelul este unul decisiv. Practic, giuleștenii ajung în sferturi doar cu o victorie.

Scenarii pentru meciul dintre CFR Cluj și Rapid din ultima rundă a Cupei României Betano:

• Victorie CFR Cluj: echipa lui Daniel Pancu merge în sferturi de pe locul 1 sau 2, în funcție de rezultatul din Dumbrăvița – FC Argeș

• Egal: CFR Cluj, locul 2

• Victorie Rapid: giuleștenii termină peste CFR și merg în sferturi de pe locul 1 sau 2, în funcție de rezultatul din Dumbrăvița – FC Argeș

Dinamo are nevoie de victorie în ultima rundă pentru a nu risca eliminarea. Cum arată situația din grupa echipei din Ștefan cel Mare

Câinii roșii au 4 puncte în grupa D și vor juca împotriva liderului Hermannstadt în ultima rundă. Bucureștenii nu își permit un rezultat de egalitate, întrucât riscă să coboare pe locul 3.

Cum se califică Dinamo în sferturi:

• Victorie cu Hermannstadt: primul loc

• Egal cu Hermannstadt: locul 2, 3 sau 4. Farul și Chiajna pot trece peste bucureșteni

• Înfrângere cu Hermannstadt: termină pe locul 2 doar dacă Chiajna pierde cu Botoșani și Farul cu CS Dinamo

Cât de important e să termini pe locul 1: joci acasă în sferturi.

Echipele rămase în lupta pentru un loc în sferturile de finală trebuie să își gestioneze foarte bine perioada următoare. Cine termină pe prima poziție în grupă va avea un mare avantaj în fazele superioare, întrucât își va disputa meciurile pe teren propriu.

Împerecherea în sferturile de finală ale Cupei României: