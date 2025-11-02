Sport

Ce șanse reale la titlu are, de fapt, Rapid. Verdictul ferm al lui Ioan Becali: “Asta le mai trebuie”

Giovanni Becali a dat verdictul în cazul șanselor lui Rapid la titlu în acest sezon. Ce recomandări le-a făcut, de fapt, giuleștenilor pentru a avea succes.
Mihai Dragomir
02.11.2025 | 09:45
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali știe ce îi lipsește Rapidului, de fapt, pentru a pune mâna pe titlu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Rapid arată într-o formă de zile mari în acest sezon sub comanda lui Costel Gâlcă. Giovanni Becali a vorbit despre situația giuleștenilor și a spus de ce mai au nevoie, de fapt, pentru a pune mâna pe titlu.

Ce șanse îi dă Giovanni Becali Rapidului la titlu

Rapid se află pe locul 2 după primele 14 etape, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani. Giuleștenii au avut mai multe rezultate favorabile în acest sezon, pierzând o singură dată. Echipa lui Costel Gâlcă luptă astfel cu șanse reale la titlu.

Și Giovanni Becali crede că formația bucureșteană poate da lovitura la finalul acestui sezon. Impresarul a lăudat munca depusă de Gâlcă, cel care a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar și după victoria cu 4-0 din Cupa României.

„Rapid e acolo. Îi văd să ia titlul pentru că văd o colaborare, o simbioză de prietenie între jucători și staff. Și mai ales Gâlcă mi se pare un antrenor echilibrat, un antrenor civilizat, un antrenor care muncește!”, a spus inițial Giovanni Becali.

De ce are nevoie, de fapt, Rapid pentru a lua titlul. „E primordial!”

Totuși, Giovanni Becali consideră că Rapid mai are nevoie de întăriri pentru a fi sigură în totalitate că va pune mâna pe titlu. Agentul de jucători le-a recomandat giuleștenilor să caute un atacant și un fundaș central.

„Îi lipsesc două piese, să zicem așa, un atacant de rasă, Rapidului, ca să fie campion, un atacant gen… Bîrligea sau celălalt de la Cluj, Munteanu. Dar, mai repede Bîrligea! Dacă l-aveau pe Bîrligea, erau pe primul loc.

Zic acum, după cum au jucat, dacă era și Bîrligea, care se marchează, îți dă 8-10 goluri. Ei îi lau pe Dobre care le-a dat 8 goluri. Dobre nu e atacant. Dobre e dreapta, stânga. Petrila, la fel… Rapidului îi trebuie un atacant și un fundaș central înalt! Primordial este atacantul”, a subliniat Giovanni Becali.

Cine este jucătorul numărul 1 de la Rapid

Giovanni Becali nu s-a ferit să vorbească în termeni laudativi despre Alex Dobre, cel care a oferit o lecție de profesionalism la meciul din Cupă. Impresarul îl consideră cel mai bun fotbalist al Rapidului.

„Cel mai bun jucător al lor e Dobre. Nu numai că le-a dat goluri, dar intră în combinații, vine. Spirit, vână. Le mai dă și un mod de a fi un jucător spălat, pieptănat, gelat. Are și vorbe frumoase după meci!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

