Cătălin Scărlătescu, criticat de fani, după ce a făcut o glumă pe seama unei concurente de la MasterChef. Ce a spus celebrul bucătar?

Ce schimb de replici a avut Cătălin Scărlătescu cu o concurentă de la MasterChef. Fanii au sărit în apărarea fetei: „Nu e normal să tolerăm acest gen de glume”

Uneori, o glumă poate stârni mai mult decât râsete. Asta s-a întâmplat recent la MasterChef România, când o replică a lui Cătălin Scărlătescu a aprins spiritele în mediul online. Ce a spus bucătarul și de ce atâția oameni au sărit în apărarea concurentei?

O ediție recentă a emisiuni MasterChef România de la Pro TV a devenit subiect de discuție în mediul online. Internauții au fost ofensați de comentariul pe care Cătălin Scărlătescu i l-a adresat unei fete care s-a prezentat în fața juraților cu un preparat.

, o tânără cunoscută în mediul online ca food influencer. Cu peste 1,5 milioane de urmăritori, Andreea se ocupă cu prezentarea și testarea diferitelor preparate și restaurante.

În timpul emisiunii, când Andreea a explicat că îi place să gătească și să mănânce cât de mult poate, ce părea să facă aluzie la greutatea tinerei fete. Gluma a fost urmată de chicoteli din partea juraților, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

Dialogul de la MasterChef care a stârnit discuții aprinse în online

Iată cum a decurs schimbul de replici din cadrul ultimei ediții de la MasterChef, potrivit celor de la

Florin Dumitrescu: Cu ce vă ocupați?

Andreea Corbu: Sunt food influencer.

Florin Dumitrescu: Adică?

Andreea Corbu: Îmi place să gătesc și să mănânc atât de mult cât pot peste tot.

Cătălin Scărlătescu: Se vede. (n.red. pauză) După polenta.

Andreea Corbu: Sper că nu după altceva.

Cătălin Scărlătescu: Nu, după polenta (n.red. râsete).

Sorin Bontea: Adică, e multă mămăligă. Asta încearcă să spună Cătălin.

Deși Scărlătescu a clarificat ulterior că se referea la preparatul gătit pentru concurs, iar Sorin Bontea a încercat să detensioneze situația, reacția publicului a fost neiertătoare.

Cum au reacționat influencerii la replica lui Scărlătescu?

Mai mulți influenceri din România au intervenit și i-au luat apărarea participantei. Una dintre primele care a reacționat a fost Deea Bălgărădean, o prezență activă în online, și ea pasionată de gătit. După ce a văzut clipul cu Andreea Corbu, Deea s-a enervat rău de tot. N-a stat pe gânduri și a postat imediat un mesaj tăios, criticând dur ce s-a întâmplat în emisiune.

„Rar mă enervez, dar m-am uitat acum pe Youtube la una dintre concurentele de aseară de la Masterchef și am simțit că îmi pulsează vena. În 2024, la o televiziune la care are acces toată România, să existe acest dialog. Fiecare are dreptul să gândească ce vrea, dar le ți pentru tine… și producția/ montajul, care a văzut asta ca fiind ceva amuzant. Fata are 1,5 milioane de urmăritori, public tânăr. Câte fete micuțe și nesigure care o rumăresc o să facă acum foamea pentru că s-a trezit marele chef să facă insinuări de acest gen?”, a scris influencerița Deea Bălgărădean la InstaStory, potrivit

Și Sînziana Sooper, o altă vedetă de pe Instagram cu o mulțime de fani, a intervenit în discuție. Nu doar că a dat mai departe ce-a zis Deea, dar a ținut să-și spună și ea părerea.

„Nu am văzut emisiunea, dar susțin ce spune Deea. Nu e normal să tolerăm și să normalizăm acest gen de „glume” vizavi de corpul femeilor, la TV, într-o emisiunea cu audiență maximă”, a spus Sînziana Sooper, conform sursei citate.