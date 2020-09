Ce schimbare a făcut Diana Dumitrescu, după ce Simona Gherghe i-a luat locul în show-ul Mireasa

Diana Dumitrescu a apelat la o schimbare neașteptată, după ce a fost înlocuită de la show-ul Mireasa, marca Antena 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cea mai nouă prezentatoare din această emisiune este Simona Gherghe, revenită cu forțe proaspete pe micul ecran, spre bucuria publicului.

Diana Dumitrescu a fost detronată și a ales o schimbare de look pentru a se reinventa. Superba blondină le-a arătat fanilor și despre ce transformare a fost vorba, prin intermediul celor mai noi postări din mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Schimbare de look pentru Diana Dumitrescu, după ce a fost “detronată” de Simona Gherghe în show-ul de pe Antena 1

După ce a fost înlocuită de șefii postului de televiziune de la cârma show-ului Mireasa, prezentatoarea a apelat la o schimbare de look.

Nu vă gândiți că este vorba despre o transformare prea drastică, pentru că Diana Dumitrescu a ales să își păstreze naturalețea. Alături de câteva imagini care o înfățișează, aceasta a postat și câteva rânduri care au reușit să îi emoționeze pe fani.

ADVERTISEMENT

Diana Dumitrescu și-a modificat look-ul după ce a avut parte de o schimbare atât de drastică în viața profesională.

Extrem de îndrăgită de publicul român, Simona Gherghe a fost cea care i-a luat locul și a început deja să prezinte edițiile curente de la show-ul Mireasa. Când a aflat că va fi dată afară, blondina a început să plângă și nu a putut să își mai stăpânească emoțiile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alături de pozele cu ea publicate pe Instagram, Diana Dumitrescu le-a transmis fanilor că se ocupa în prezent de familie. Mai exact, de un an aceasta a devenit mămică pentru prima oară și are un băiețel pe nume Carol. Vedeta a profitat de faptul că a fost pusă pe liber pentru a petrece timp cu cel mic.

“Azi am vorbit despre copilarie. Despre cat de important este pentru copii sa se simta iubiti si intelesi, in primul rand de parintii lor, apoi de oamenii din jur! Am fost si eu copil, adolescent, adult, azi mama. Copilul din puntcul meu de vedere, va face si va vorbi, la scoala sau la gradi, exact ce vede acasa. Este important sa le oferim iubire si sa vada iubire, pentru ca puterea exemplului nu are rival.”, a scris Diana Dumitrescu, pe Instagram.

ADVERTISEMENT