Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce schimbare a produs Marius Baciu în vestiarul FCSB după doar o săptămână: „Pleacă favoriți cu Dinamo”

Un fost mare atacant din prima ligă a României este de părere că foștii campioni ai României, cei de la FCSB, pleacă favoriți în meciul cu Dinamo pentru Europa. Ce spune despre schimbările aduse de Marius Baciu.
Adrian Baciu
29.05.2026 | 16:29
EXCLUSIV FANATIK
Marius Baciu și schimbarea pe care a adus-o la FCSB după doar o săptămână. Sursa foto: colaj Fanatik
Dinamo și FCSB încearcă să-și salveze sezonul în ultimul meci intern care pune față în față două echipe de SuperLiga. Cele două mari rivale din Capitală joacă vineri, de la ora 20.30, pe stadionul Arcul de Triumf, în finala barajului de calificare în cupele europene. Învingătoarea va obține accederea în UEFA Conference League.

Cum a schimbat Marius Baciu mentalitatea celor de la FCSB, după doar o săptămână

În direct la FANATIK SUPERLIGA, un fost mare atacant al Stelei, Sabin Ilie, a spus că nu este adeptul ideii că derby-ul Dinamo – FCSB nu are o favorită. În viziunea sa, fosta campioană pleacă clar cu prima șansă. El aduce și o serie de argumente în susținerea acestei afirmații. Vorbește în primul rând de experiența acumulată în ultimii ani. ”Din punctul meu de vedere, în seara asta (n.r. vineri, 29 mai) favoriți pleacă cei de la FCSB, clar. Au jucători cu mare experiență, cu prezențe în cupele europene și mult mai mulți jucători care au fost și la naționala României”.

Analistul FANATIK remarcă apoi o schimbare pe care Marius Baciu a reușit să o aducă. Sabin Ilie, care a fost prezent la meciul FCSB – FC Botoșani, admite că jucătorii roș-albaștri sunt căzuți psihic. Cu toate acestea, Baciu a reușit un lucru important. „Eu am fost la meci (n.r. cu FC Botoșani), de aceea pot să spun. Se întâmplă ceva la FCSB. Jucătorii sunt psihic căzuți, majoritatea dintre ei. Cu toate acestea, au o calitate incredibilă. Ca drept dovadă, Marius Baciu imediat după pauză, i-a motivat foarte bine. Ies de la cabine, iar în primele 25 de minute din repriza a doua Botoșaniul nici nu a atins mingea, de la 1-1 la 3-1. Fotbal de o calitate incredibilă.

(n.r. Este meritul lui Baciu?) Bineînțeles. I-a motivat. A intrat și Tavi Popescu, a vorbit cu el și i-a dat curaj. O singură vorbă poate câștiga un război. Pe teren s-a văzut o schimbare incredibilă de atitudine. Au calitate, deși cei mai buni jucători de la FCSB, Tănase și Olaru, nu sunt în cea mai bună formă”, afirmă Ilie.

Ce îi lipsește FCSB-ului pentru a fi o echipă puternică din sezonul viitor: „Trebuie aduși 10 jucători”

Sabin Ilie este de părere că, pentru a fi din nou o forță în SuperLiga, FCSB are nevoie de o „infuzie” masivă de jucători. Nu 7-8 nume cum spun conducătorii clubului, ci 10. „Trebuie aduși jucători la FCSB. 7-8 spun ei, dar eu spun că 10. Asta spunea Ranieri, când juca finale de Champions League (n.r. cu Valencia): important e cu cine te antrenezi. De aceea, spun, la FCSB acum îi lipsește concurența”.

Atât Sabin Ilie, cât și un alt fost jucător de la Steaua/FCSB, Bănel Nicoliță au mai spus, la FANATIK SUPERLIGA, că echipa lui Marius Baciu poate face diferența la mijlocul terenului. „Acolo fac ei diferența, cei de la FCSB, la mijlocul terenului”.

Cum va aborda Marius Baciul derby-ul cu Dinamo: „Va domina partida”

Același Sabin Ilie a încercat să anticipeze cum se va desfășura încleștarea marilor rivale, Dinamo și FCSB. Acesta afirmă că roș-albaștri vor fi cei care vor controla meciul. „Eu zic că FCSB va domina”. În ceea ce privește soluția Toma ca jucător „Under 21”, Bănel Nicoliță afirmă că: „Da, mi-a plăcut cum a jucat în ultimul meci. El are nevoie de încredere”.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
