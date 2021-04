Ce schimbare importantă aduc noile cărți de identitate. Va ușura viața tuturor românilor

Schimbare importantă privind noile cărți de identitate. Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ciprian Teleman, susţine că, începând din august, românii vor avea documente de identitate electronice, ale căror dimensiuni vor fi mult mai mici.

Acestea vor fi comparabile cu cele ale unui card bancar. Noul buletin vine cu o inovație. Va conţine, pe lângă identitatea digitală, un spaţiu digital în care fiecare persoană va putea stoca “semnătura digitală”.

Anunțul a fost făcut de Ciprian Teleman, luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit ministrului, statul român trebuie să asigure fiecărui cetăţean dreptul de a semna electronic.

Cărțile de identitate se schimbă radical din vară. ”Vor putea stoca semnătura digitală”

”Din august vom începe să avem documente de identitate electronice. Dimensiunile vor fi comparabile cu cele ale unui card bancar.

Acest instrument va conține, pe lângă identitatea digitală, un spațiu digital în care fiecare persoană va putea stoca “semnătura digitală”.

Statul român trebuie să asigure fiecărui cetățean dreptul de a semna electronic, asumându-și costurile acestui instrument.

Romania, go digital!”, a scris Teleman.

Ministrul Digitalizării s-a întâlnit cu ambasadorul Japoniei

La începutul lunii, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a fost vizitat de Hiroshi Ueda, ambasadorului Japoniei în România. ”Japonia și România se pot sprijini reciproc, inclusiv pe plan internațional, în domenii precum geologia, managementul hazardelor, științele marine, fizica nucleară, arie în care România poate beneficia de expertiza japoneză, dar și în dezvoltarea în comun de cunoaștere, produse și tehnologii noi”, a transmis Teleman.

”În domeniul digital, companiile japoneze sunt gata să sprijine România în dezvoltarea unor infrastructuri IT. Avem șansa de a apela la cea mai bună expertiză existentă la acest moment, ocazie cu care putem oferi un plus de vizibilitate experților noștri din centrele naționale de cercetare, din universități sau companii din domeniul IT.

Totodată, inițiative de tipul „cetățenia nomadă” sau „cloud-ul guvernamental” pot fi domenii unde colaborarea româno-japoneză poate primi noi valențe, iar specialiștii din cele două țări își pot completa competențele pentru a realiza proiecte importante.

Delegația japoneză a reiterat dorința de colaborare și sprijin în cercetare, inovare, dezvoltarea relației dintre mediul academic și cel industrial, construcția și operaționalizarea infrastructurilor IT sau orice domeniu unde Japonia are expertiză ce poate fi transferată părților interesate. Nu am omis nici segmentul comunicațiilor 5G, unde există un proiect de lege pentru reglementare”, se arată într-o postare a lui Ciprian Teleman pe Facebook.

