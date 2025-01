Ce schimbare va face Raluca Bădulescu pentru Asia Express și de ce a ales să plece pe Drumul Eroilor alături de fostul soț: „Asta îl face câștigătorul competiției”

Puțini se așteptau la asta și, totuși, Raluca Bădulescu este concurenta noului sezon Asia Express. De la lux și opulență la a trăi cu un euro pe zi este o diferență majoră, pentru care fosta jurată de la Bravo, ai stil! recunoaște că nu este pe deplin pregătită. Care sunt cele mai mari provocări pentru ea, dar și care este motivul pentru care l-a ales drept partener pe Florin Stamin?

Cum a acceptat Raluca Bădulescu să participe la Asia Express

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru stilul său extravagant. „Regina regească” așa cum i se mai spune, i-a obișnuit pe toți cu hainele țipătoare, asortate mereu cu pantofi cu toc, unghiile lungi, bijuteriile care se văd de la distanță și machiajul strident.

Nu de puține ori a afirmat că sportul nu este pentru ea și că iubește mâncarea, cu toate că face eforturi pentru a se menține la kilogramele dorite. Chiar și așa, însă,

Vedeta a mărturisit este o fană a show-ului, dar că nu s-a gândit niciodată că ar putea renunța la confortul canapelei din care urmărea emisiunea, pentru a trăi chiar ea cu un euro pe zi, la mila localnicilor.

„Este de departe cea mai mare încercare din viața mea, cea mai mare provocare la care nici nu puteam visa vreodată, total în afara zonei mele de confort. Nu știu cum o să mă descurc, sportivă nu sunt, însă este o ocazie unică în viață”, a declarat Raluca Bădulescu despre participarea la Asia Express, pentru

De ce a ales să facă echipă cu fostul soț

de care s-a despărțit în urmă cu aproximativ trei ani. Unii au sperat că asta înseamnă ca și-au mai dat o șansă, însă lucrurile nu stau chiar așa. Fiecare are acasă o altă relație, dar nu ar fi existat, din punctul de vedere al Ralucăi, persoană mai potrivită pentru a pleca în aventură.

„Am fost căsătoriți timp de 15 ani, suntem divorțați de 3 ani, însă păstrăm aceeași prietenie apropiată. Suntem împreună într-o mare familie, el are iubita lui, eu am iubitul meu. Florin mă cunoaște cel mai bine, el știe cel mai bine cum să gestioneze situațiile pe care le creez eu, crizele mele existențiale, începând de la o unghie ruptă până la cine știe ce scenariu posibil, nici nu vreau să-mi imaginez ce ne poate aștepta pe Drumul Eroilor…

Așadar, eu sunt sigură că punctul nostru forte va fi tocmai prietenia asta solidă care ne leagă de atâția ani – iar faptul că Florin a rezistat și este în continuare într-o formă de zile mari după ce-a trăit cu mine atâția ani (râde) din start asta îl face câștigătorul competiției. El e adevăratul erou! (râde) Eu vă spun de la început: Florin este marele erou și, culmea, competiția se cheamă anul acesta Drumul Eroilor”, a declarat Raluca Bădulescu înainte de plecarea la Asia Express.

De ce se teme cel mai tare Raluca Bădulescu când vine vorba de Asia Express

Când vine vorba de probe, Raluca Bădulescu se teme de momentul în care va trebui să mănânce ciudățenii specifice zonei în care ajunge. Cât despre faptul că va fi nevoită să trăiască doar cu un euro pe zi, susține că încă nu-și dă seama ce înseamnă acest lucru.

„Nu știu ce poți cumpăra cu un euro. Poate în acea parte de lume o avea vreo valoare mai mare un euro, dar cât de mare, că doar n-o să poți să cumperi o prăjitură și trei ciocolate… Nu am fost niciodată în situația asta. Acum foarte mult timp, am făcut economii mâncând de la un fastfood pentru a-mi achiziționa o geacă Balmain – și am considerat că am făcut un mare sacrificiu. Așa că nu am idee ce voi face cu un euro pe zi.

(…) Chestia cu ținutele și cu make-up-ul este, într-adevăr, o altă provocare. Este un Drum al Eroilor în cadrul Drumului Eroilor. Deci avem o competiție în competiție. Foarte complicat, în primul rând pentru că eu port mereu tocuri. Eu nu prea știu fără tocuri. Nici nu am ținute care să se potrivească la încălțăminte fără tocuri. Îmi voi da doctoratul în acest sens.

(…) Voi încerca să fiu cum sunt eu de obicei – de-asta spun că este o competiție în cadrul competiției când e vorba de ținute. M-am băgat la două competiții într-una”, a mai spus Raluca Bădulescu.