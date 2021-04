Ce schimbare vrea Dusan Uhrin după Astra – Dinamo 0-0: „E un rezultat bun”

Dusan Uhrin Jr. a vorbit după primul meci de la revenirea pe banca tehnică a lui Dinamo, iar tehnicianul a fost mulțumit de evoluția elevilor săi în remiza albă de la Giurgiu, cu Astra.

Antrenorul lui Dinamo speră ca de la următoarele meciuri din play-out jucătorii „câinilor” să și marcheze, obiectivul echipei fiind salvarea de la retrogradare.

Dinamo a jucat cu un om în plus din minutul 90, când Yann Boe-Kane a fost eliminat, însă nu a putut profita de avantajul jucătorului în plus din teren.

Dusan Uhrin, mulțumit după primul meci de la revenirea la Dinamo

Dusan Uhrin a fost mulțumit de evoluția elevilor săi la primul meci de la revenirea la Dinamo, iar tehnicianul ceh speră ca de la următoarele jocuri să câștige:

„În careu am pierdut anumite poziții, dar sunt mulțumit. Nu am marcat, dar nu am primit nici gol. De mult timp nu a reușit Dinamo să nu primească gol. Am reușit să le transmit jucătorilor ce vreau de la ei și jucătorii au arătat asta.

A fost un meci tactic, dar ambele echipe au jucat bine. Trebuie să schimbăm multe, atitudinea noastră și felul în care atacăm.

Trebuie să luptăm, să facem tot ce putem mai bine, iar la final va fi bine. E foarte important să ne concentrăm pe performanța noastră, vin 8 meciuri la rând și trebuie să fim concentrați mereu.

FANATIK v-a prezentat în exclusivitate primul interviu al lui Dușan Uhrin de la revenirea la Dinamo, în care tehnicianul ceh a vorbit despre planul său pentru salvarea de la retrogradare.

„Nu pot să fac promisiuni!”

„Nu vreau să vorbesc despre probleme, trebuie să mergem înainte, trebuie să fim pozitivi. Problemele sunt că nu avem puncte și că nu marcăm goluri. Important e să mergem în careu și să marcăm goluri.

A fost greu pentru noi, Astra a jucat bine, iar egalul ar trebui să mulțumească ambele echipe. Sunt mulțumit de jucători.

Nu pot să fac promisiuni, pot să promit că voi face maxim pentru Dinamo”, a mai spus Dusan Uhrin.