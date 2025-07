Ce schimbări apar la decontarea serviciilor medicale în 2025. Este oficial

Se anunță schimbări majore la decontarea serviciilor medicale în anul 2025. Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a anunțat noile modificări oficiale ce se vor aplica în toată țara și pentru toți medicii de familie.

Ce înseamnă, de fapt, noile reguli de decontare a serviciilor medicale

În timp ce până acum se punea mai mult accentul financiar pe numărul de pacienți aflați în lista unui medic de familie, adică pe plata per capita, din 2025 plata per serviciu va fi mult mai importantă, adică pe numărul de pacienți tratați efectiv.

„În ceea ce priveşte asistenţa medicală primară, în momentul de faţă există o combinaţie, un mix de plată, plata per capita şi plata per serviciu în ceea ce priveşte decontul medicilor de familie, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl realizează. În prezent, 35% din sumele decontate medicilor de familie sunt în plata per capita şi 65% sunt în plata per serviciu. Dorim practic să creştem nivelul de decontare a serviciilor medicale pentru că dorim să stimulăm realizarea serviciilor medicale.

Vreau să menţionez, să fie foarte clar acest lucru, îl vom face în cadrul bugetului acordat; practic nu se vor duce bani din segmentul medicinei de familie în alt segment. În acelaşi buget vom inversa această balanţă sau vom creşte ponderea plăţii per serviciu în detrimentul plăţii per capita la 20 – 80%”, a explicat Horațiu Moldovan, potrivit Agerpres.

Când intră în vigoare schimbările CNAS

Nu se știe, însă, momentul în care intră în vigoare aceste schimbări la decontarea serviciilor medicale în 2025, însă președintele susține că acestea vor fi implementate foarte curând, date fiind deficiențele din sistem.

Ei sunt medicii de familie care vor avea venituri mai mici

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a numit și medicii care vor avea salariul diminuat în contextul noilor modificări. Doar specialiștii ce au pe liste mai mult de 4.500 de pacienți vor suferi scăderi salariale. Cei cu sub 4.500 de pacienți vor avea și ei parte de micșorări, însă nu atât de mari.

„Cei care vor avea peste 4.500 de pacienţi vor avea o scădere globală de 11%. Cei care vor avea sub 4.500 de pacienţi vor avea o creştere globală a veniturilor de până la 11%, pentru că noi practic dorim prin această măsură o creştere a calităţii serviciilor medicale”, a spus el.

Salariu medici de familie 2025

depinde de experiență, număr de pacienți și tipul de angajare – spital, cabinet individual, normă întreagă sau parțială etc.

Până la modificările anunțate de șeful CNAS, salariul unui medic de familie era format din 50% încasări de la CAS per capita și 50% per serviciu.

Noutăți în redistribuirea fondurilor necheltuite

În contextul noilor modificări la decontarea serviciilor medicale în 2025, șeful CNAS a anunțat și că se va renunța definitiv la redistribuirea fondurilor necheltuite. Până acum, banii rămași din bugetul medicilor de familie se împărțea în ultima lună din an. Acum acest lucru nu se va mai întâmpla.

„Exista mai demult o prevedere conform căreia exista o regularizare la 11 luni. Cu alte cuvinte, ceea ce nu se cheltuia din bugetul medicinii de familie se împărţea în luna a 12-a. Lucrul acesta nu se mai întâmplă de câţiva ani şi, practic, vom renunţa definitiv la acest mecanism, fără ca banii să dispară din sănătate, ci ei vor rămâne în bugetul FNUASS şi vor fi redirecţionaţi către serviciile medicale oferite medicilor de familie”, a explicat Moldovan.

Când își poate lua concediu un medic

În ceea ce privește procedura prin care un medic de familie poate fi înlocuit pe perioada concediului de odihnă/medical, Moldovan a spus că se lucrează la o metodă care să permită pacienților să se adreseze oricărui medic de familie.

„În momentul de faţă există o procedură foarte complicată şi dorim să simplificăm la maximum posibil această procedură, în sensul în care vom oferi posibilitatea ca, în situaţia în care medicul de familie este în concediu, pacienţii acestuia să poată să fie investigaţi, consultaţi de oricare medic de familie la care acesta se adresează şi, bineînţeles, acel medic de familie să fie şi plătit pentru serviciile pe care le prestează”, a mai declarat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Lista serviciilor medicale decontate integral în 2025

Casa Națională de Asigurări de Sănătate . Printre ele se numără servicii de spitalizare, unele consultații și investigații, precum și concedii medicale pentru anumite categorii de persoane.

În cazul spitalizărilor de zi, decontarea se face integral, cu excepția cazurilor în care pacienții solicită alte servicii medicale suplimentare. Indemnizațiile pentru concedii medicale de maternitate, risc maternal, îngrijirea copilului bolnav și carantină sunt suportate integral de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

În funcție de caz, se pot percepe costuri suplimentare și în cazul intervențiilor chirurgicale. Nu toate sunt, însă, decontate integral. Și anumite medicamente sunt decontate integral sau parțial de CNAS, în funcție de lista aprobată.

Pentru a beneficia de decontarea serviciilor medicale, pacienții sunt nevoiți să prezinte un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. De asemenea, este nevoie de cardul de sănătate al asiguratului.